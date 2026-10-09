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Ngày trở về của người lính Mặt trận Vị Xuyên

Thu Hiền

TPO - Hơn 40 năm sau ngày hy sinh tại mặt trận Vị Xuyên, hài cốt liệt sĩ Nguyễn Thanh Lâm được đưa về quê nhà Nghệ An, khép lại hành trình dài đằng đẵng đợi chờ của gia đình và quê hương.

Hơn 4 thập kỷ mong ngày đoàn tụ

Ngày 9/10, ông Tưởng Đăng Phú - Chủ tịch UBND xã Tam Đồng, tỉnh Nghệ An, cho biết, địa phương vừa phối hợp với gia đình, các tổ chức đoàn thể và người dân tổ chức đón nhận, truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ Nguyễn Thanh Lâm sau hơn 40 năm ông hy sinh tại mặt trận Vị Xuyên.

Năm 1974, chàng trai Nguyễn Thanh Lâm lên đường nhập ngũ. Sau thời gian huấn luyện, ông được điều động về Sư đoàn 356. Trải qua nhiều vị trí chiến đấu, ông dần trưởng thành và được giao giữ chức Đại đội phó Đại đội 6, Tiểu đoàn 8, Trung đoàn 149, Sư đoàn 356, Quân khu 2.

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Thân nhân liệt sĩ Nguyễn Thanh Lâm xúc động khi nhận lại những di vật được tìm thấy cùng hài cốt tại khu vực Bình độ 300, thôn Giang Nam, xã Thanh Thủy, tỉnh Tuyên Quang.

Ngày 15/1/1985, trong quá trình chiến đấu tại Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang (nay thuộc tỉnh Tuyên Quang), Trung úy Nguyễn Thanh Lâm anh dũng hy sinh.

Những năm 1979 - 1989, mặt trận Vị Xuyên là nơi diễn ra nhiều trận chiến đấu vô cùng ác liệt trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc. Địa hình hiểm trở, bom pháo dày đặc khiến việc tiếp cận trận địa, tìm kiếm và đưa thi thể các chiến sĩ hy sinh ra khỏi chiến trường gặp nhiều khó khăn.

Nhiều người lính đã nằm lại nơi núi rừng biên giới, để lại nỗi đau và sự mong ngóng khôn nguôi cho những người ở quê nhà.

Ngày 19/5/1985, Trung đoàn 149, Sư đoàn 356, Quân khu 2 lập giấy báo tử liệt sĩ Nguyễn Thanh Lâm. Từ đó, gia đình mang nỗi đau mất người thân, đồng thời đau đáu mong một ngày tìm được hài cốt để đưa ông về với quê hương.

Từ chiến trường Vị Xuyên trở về đất mẹ

Mong mỏi ấy được hồi đáp khi Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang phát hiện, quy tập hài cốt liệt sĩ Nguyễn Thanh Lâm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại xã Thanh Thủy, tỉnh Tuyên Quang.

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Chính quyền, gia đình, đồng đội, người dân đón hài cốt liệt sĩ Nguyễn Thanh Lâm trở về quê nhà Nghệ An.

Hài cốt được tìm thấy tại khu vực Bình độ 300, thôn Giang Nam, xã Thanh Thủy. Nơi người chiến sĩ ngã xuống cũng là nơi hành trình tìm kiếm kéo dài qua nhiều thập kỷ dần đi đến hồi kết.

Sau khi hoàn tất các thủ tục cần thiết, theo nguyện vọng của gia đình, hài cốt liệt sĩ được đưa về Nghệ An để tổ chức lễ truy điệu và an táng tại quê nhà.

Hài cốt liệt sĩ được đưa về gia đình bà Trần Thị Tiến, em dâu liệt sĩ, ở xóm Tiên Hội, xã Tam Đồng, Nghệ An. Sau hơn 4 thập kỷ xa cách, người chiến sĩ năm xưa trở về giữa vòng tay của người thân, họ tộc và bà con làng xóm.

Bà Trần Thị Tiến xúc động chia sẻ: “Gia đình mong đợi ngày đón anh về quê đã hơn 40 năm. Nay anh đã trở về, chúng tôi rất xúc động. Dù thời gian đã trôi qua quá lâu, gia đình vẫn luôn mong tìm được hài cốt để đưa anh về với quê hương, tổ tiên”.

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Thân nhân liệt sĩ Nguyễn Thanh Lâm xúc động trong ngày đón hài cốt ông trở về quê nhà sau hơn 40 năm hy sinh tại mặt trận Vị Xuyên.

Nỗi mong chờ của gia đình cũng là nỗi niềm của những người đồng đội từng sát cánh bên liệt sĩ Nguyễn Thanh Lâm. Hơn 40 năm trôi qua, ký ức về người đại đội phó năm xưa vẫn còn nguyên vẹn trong tâm trí cựu chiến binh Nguyễn Xuân Đệ (sinh năm 1958, trú tại xã Vị Xuyên, tỉnh Tuyên Quang).

“Anh Lâm hiền lành, chất phác và luôn sống hết lòng vì đồng đội. Đón nhận tin tìm thấy hài cốt và giấy chứng minh cán bộ của anh Lâm, những người lính Tiểu đoàn 8 năm xưa không khỏi nghẹn ngào”, cựu chiến binh Nguyễn Xuân Đệ nhớ lại.

Với những người từng đi qua chiến tranh, sự trở về của một đồng đội sau hơn 4 thập kỷ mang ý nghĩa đặc biệt. Đó là niềm an ủi đối với gia đình, là sự nhẹ lòng của những người còn sống và cũng là dịp để đồng đội tiếp tục thực hiện lời hẹn với người đã khuất.

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Hài cốt liệt sĩ Nguyễn Thanh Lâm được an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Thanh Tiên, xã Tam Đồng, Nghệ An.

Ông Tưởng Đăng Phú - Chủ tịch UBND xã Tam Đồng, cho hay, việc đón nhận, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ Nguyễn Thanh Lâm có ý nghĩa sâu sắc đối với gia đình, dòng họ và địa phương.

“Sau hơn 4 thập kỷ mong ngóng, hôm nay liệt sĩ đã trở về với quê hương. Đây là niềm an ủi rất lớn đối với người thân, đồng thời cũng là dịp để các thế hệ hôm nay bày tỏ lòng biết ơn, tri ân những người đã hy sinh vì độc lập, chủ quyền của Tổ quốc”, ông Phú chia sẻ.

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#liệt sĩ #Vị Xuyên #hài cốt #Nghệ An #chiến tranh #hy sinh #liệt sĩ Nguyễn Thanh Lâm #mặt trận Vị Xuyên

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