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Mưa lớn ở miền Trung diễn biến bất ngờ

Nguyễn Hoài

TPO - Dự báo vùng mưa lớn nhất từ chiều tối 9/10 đến ngày 10/10 là Thanh Hoá, Nghệ An và Hà Tĩnh. Tuy nhiên, trong ngày 10/10, mưa lớn cũng quay trở lại Huế và Đà Nẵng.

Ngày hôm nay (9/10), vùng tâm mưa dịch chuyển ra phía Bắc, trọng tâm mưa là Hà Tĩnh và Quảng Trị với cường độ mưa to đến rất to.

Lượng mưa từ 7-15h ngày 9/10 có nơi trên 100mm như tại trạm Hồ Thượng sông Trí (Hà Tĩnh) 152mm, Lệ Thủy (Quảng Trị) 132mm.

Dự báo từ tối 9/10 đến ngày 10/10, mưa có xu hướng gia tăng ở Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh, đây cũng là khu vực hứng chịu mưa lớn nhất với lượng mưa từ 70-150mm, có nơi trên 250mm.

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Thanh Hoá, Nghệ An và Hà Tĩnh có khả năng đón mưa rất lớn từ chiều tối 9/10 đến hết ngày 10/10.

Từ chiều tối 9/10 đến đêm 10/10, Quảng Trị tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 50-100mm, có nơi trên 150mm.

Đáng lưu ý tại Huế, Đà Nẵng và Đông Quảng Ngãi, sau một ngày mưa giảm, trong ngày và đêm 10/10, khu vực này có mưa to trở lại với lượng mưa phổ biến 40-80mm, có nơi trên 150mm.

Dự báo từ ngày 11/10, mưa giảm nhanh ở miền Trung. Khu vực này sẽ bước vào chuỗi ngày ít mưa, trời nắng.

Ngoài ra, từ chiều tối 9/10 đến ngày 10/10, khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Nam Bộ và tỉnh Lâm Đồng cũng có mưa rào và rải rác có dông với lượng mưa phổ biến 15- 35mm, có nơi mưa to trên 80mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo từ ngày 11/10, khu vực Miền Bắc ít mưa, trời nắng. Trong khi đó tại Nam Bộ, mưa dông còn tiếp tục xuất hiện vào chiều tối và tối, cục bộ có mưa vừa đến mưa to.

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