Du khách ào ra biển Đà Nẵng khi mưa vừa dứt

TPO - Các bãi biển du lịch Đà Nẵng sóng to, trời vẫn âm u nhưng du khách, đặc biệt là khách quốc tế kéo xuống biển.
TPO - 13 người bị nhà chức trách Lào bắt giữ khi hơn 520 kg chất nghi là ma tuý đá vận chuyển bởi một máy bay tư nhân, tại sân bay quốc tế Luang Prabang.
Tháng 7/2026, Vinpearl Safari Phú Quốc chào đón sự ra đời của một thành viên đặc biệt: chú đười ươi Sumatra con có tên gọi Susu. Sự ra đời của Susu mang ý nghĩa lớn khi đười ươi Sumatra đang được Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN) xếp ở mức Cực kỳ nguy cấp.
TPO - Các lãnh đạo ngành hàng không cho rằng rất khó để ngăn chặn hoàn toàn nguy cơ từ những phi công có ý đồ xấu, sau vụ cơ phó hãng Flydubai dùng rìu tấn công cơ trưởng trên máy bay vào tuần trước.
TPO - Khu đất rộng 19,62 ha tại Khu kinh tế Nhơn Hội, phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai sẽ được đưa ra đấu giá để thực hiện dự án khu biệt thự du lịch Học viện Golf.
Hải sản chế biến ngay trước mắt, bánh mì Paris giữa bàn tiệc và pháo hoa rực rỡ trên biển… nhà hàng bia ven biển lớn nhất thế giới Sun Bavaria GastroPub tại Phú Quốc đón mùa du lịch đẹp nhất năm bằng bữa tiệc buffet gần 100 món.
TPO - Liên quan đến dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc yêu cầu chuyển sang trạng thái nước rút, tổ chức thi công 24/7, không chủ quan và không lùi tiến độ.
Du khách họ Lưu bất ngờ trước mức giá khá rẻ và dịch vụ nhiệt tình của tài xế taxi tại Hà Nội. Anh chia sẻ trải nghiệm trên Xiaohongshu, nhận sự quan tâm từ cộng đồng mạng.
TPO - Một chiếc Airbus 350 của Delta Airlines đã va chạm với Boeing 777 của Air Canada tại sân bay quốc tế Los Angeles, Mỹ khiến máy bay của Air Canada phải tạm ngừng khai thác để kiểm tra và sửa chữa.
Danh sách Michelin đầu tiên tại Phú Quốc dự kiến ra mắt giữa năm 2027, cùng năm đảo Ngọc đăng cai APEC. Sự hội tụ này mở ra cơ hội đưa ẩm thực thành lý do để khách nghỉ dưỡng và khách hội nghị chi tiêu nhiều hơn, ở lại lâu hơn và quay trở lại sau sự kiện.
TPO - Routard - thương hiệu sách hướng dẫn du lịch nổi tiếng của Pháp - vừa giới thiệu vịnh Hạ Long, TP. Quảng Ninh là một trong những kỳ quan đẹp nhất thế giới, du khách nên chiêm ngưỡng ít nhất một lần trong đời.
TPO - Mới đầu tháng 10, một số nhà vườn ở cao nguyên Mộc Châu, Sơn La đã xuất hiện những chùm hoa mận trái mùa, bung sắc trắng giữa tiết trời se lạnh, tạo nên khung cảnh lạ mắt và thu hút du khách tới tham quan, chụp ảnh.
Phú Quốc đang hình thành quần thể công trình quy mô lớn phục vụ APEC 2027, trong đó nổi bật là Trung tâm Hội nghị và Triển lãm APEC cùng Nhà biểu diễn đa năng. Không chỉ đáp ứng những yêu cầu khắt khe về công năng, kỹ thuật và tổ chức sự kiện quốc tế, hai công trình còn được kỳ vọng trở thành những biểu tượng kiến trúc mới, chuyển tải bản sắc văn hóa Việt, cảnh quan bản địa và truyền thuyết Con Rồng Cháu Tiên bằng ngôn ngữ thiết kế đương đại.
Giữa tỉnh Hiroshima và tỉnh Ehime, tuyến đường Shimanami Kaido trải mình qua Biển nội địa Seto, nối những hòn đảo bằng các nhịp cầu hướng về thành phố Imabari. Hai ngày trên cung đường này là hành trình đi giữa biển, đảo và những miền cảnh quan đặc trưng của phía bắc tỉnh Ehime.
TPO - Một máy bay Boeing 777 của Hãng hàng không British Airways bất ngờ giảm độ cao khoảng hơn 8.530 m trong 7 phút khi qua Ireland, buộc tổ bay phát tín hiệu khẩn cấp và quay trở lại London, Anh. Máy bay sau đó hạ cánh an toàn xuống sân bay Heathrow sau khoảng 4 giờ bay vòng trên khu vực eo biển Bristol.
TPO - Theo dự thảo, đối với điểm kinh tế ban đêm, việc lấy ý kiến được thực hiện với đại diện cư dân liền kề, trừ những trường hợp quy định riêng. Đề án thành lập khu, tuyến, điểm phải xác định cụ thể ranh giới, quy mô, số cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, chủ sở hữu nhà ở, công trình kiến trúc và số hộ gia đình thường trú.
Điệu Flamenco rực rỡ, những màn ảo thuật bất ngờ, thử tài bắn cung, lễ hội âm nhạc rộn ràng và loạt trò chơi sôi động, Libera Nha Trang đang có rất nhiều gợi ý hấp dẫn để làm mới lịch trình cuối tuần cho du khách và người dân Khánh Hòa chiều 10/10 tới.