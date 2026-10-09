Du khách ào ra biển Đà Nẵng khi mưa vừa dứt

Danh sách Michelin đầu tiên tại Phú Quốc dự kiến ra mắt giữa năm 2027, cùng năm đảo Ngọc đăng cai APEC. Sự hội tụ này mở ra cơ hội đưa ẩm thực thành lý do để khách nghỉ dưỡng và khách hội nghị chi tiêu nhiều hơn, ở lại lâu hơn và quay trở lại sau sự kiện.