Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hàng không - Du lịch

Du khách ào ra biển Đà Nẵng khi mưa vừa dứt

Thanh Hiền

TPO - Các bãi biển du lịch Đà Nẵng sóng to, trời vẫn âm u nhưng du khách, đặc biệt là khách quốc tế kéo xuống biển.

tp_dnbien-8.jpg
Sau nhiều ngày mưa lớn﻿ kéo dài, hôm nay (9/10), thời tiết Đà Nẵng﻿ đã tạnh ráo. Các bãi biển du lịch từ giữa buổi sáng bắt đầu nhộn nhịp khách quốc tế. Ảnh: Thanh Hiền.
dnbien-13.jpg
tp_dnbien-12.jpg
Biển sóng to, trời vẫn âm u nhưng du khách liên tục kéo đến. Anh Shubham (Ấn Độ) cho hay suốt 3 ngày qua vì mưa nên không thể xuống tắm biển: "Tôi chỉ còn ở lại hai ngày, thật tiếc nếu đến Đà Nẵng mà không tắm biển ở đây. May mắn sao hôm nay không còn mưa nữa. Tôi đã xuống biển từ 8h sáng".
tp_dnbien-16.jpg
Khu vực biển Mỹ An nhiều du khách ôm theo ván để chơi lướt sóng. Đây là bãi biển nằm ngay phố du lịch An Thượng (phường Ngũ Hành Sơn) nên tập trung rất đông du khách.
tp_song-dn.jpg
Sóng cao 1-2m đập liên tục, du khách nước ngoài càng khoái chí.
tp_dnbien-1.jpg
Trong khi khách nội địa khá vắng vẻ, biển Đà Nẵng ngập khách quốc tế. Các du khách cho hay thời tiết dù không có nắng ấm để nằm tắm nắng, nhưng vẫn có thể dạo chơi, tắm, lướt ván...
tp_dnbien-5.jpg
tp_biendn-1.jpg
tp_dnbien-9.jpg﻿
tp_dnbien-4.jpg﻿
Theo Ban quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng (BQL), hiện thời tiết có nhiều diễn biến thất thường, BQL khuyến cáo người dân, du khách chỉ tắm biển tại khu vực có lực lượng cứu hộ đang làm nhiệm vụ, trong phạm vi được giăng phao giới hạn an toàn hoặc khu vực được đánh dấu bằng cờ đỏ - vàng.
tp_dnbien-17.jpg
Cặp đôi du khách Nga đến Đà Nẵng ở được gần 4 tháng. Đi biển là thói quen mỗi ngày của họ. Những ngày mưa vừa qua, họ đã rất nhớ biển. VÌ vậy hôm nay khi trời tạnh ráo, họ đã ra biển từ khá sớm.
tp_bien.jpg
Nữ du khách nước ngoài đưa con ra biển chơi và xem người dân địa phương câu cá.
﻿tp_biendn-3.jpg
tp_dnbien-11.jpg
tp_biendn-2.jpg﻿
dnbien-10.jpg﻿﻿
Du khách liên tục đổ về biển khiến thành phố thêm nhộn nhịp, dù sau thời gian mưa kéo dài, trời vẫn còn âm u, chưa có nắng ấm.
tp_biendnn.jpg
Dự báo trong ngày mai (10/10), vùng biển thành phố Đà Nẵng có gió cấp 4-5, có nơi giật cấp 6; biển hơi động, sóng biển 1 - 2.5 m.

Xem thêm

#mưa #khách Tây #bãi biển #du khách #du lịch #sóng lớn #Đà Nẵng

Cùng chuyên mục

Từ hơn 4.000 cá thể đến mạng lưới bảo tồn quốc tế: Vinpearl Safari đã đi xa đến đâu sau hơn một thập kỷ?

Từ hơn 4.000 cá thể đến mạng lưới bảo tồn quốc tế: Vinpearl Safari đã đi xa đến đâu sau hơn một thập kỷ?

Tháng 7/2026, Vinpearl Safari Phú Quốc chào đón sự ra đời của một thành viên đặc biệt: chú đười ươi Sumatra con có tên gọi Susu. Sự ra đời của Susu mang ý nghĩa lớn khi đười ươi Sumatra đang được Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN) xếp ở mức Cực kỳ nguy cấp.

Máy bay Airbus 350 va chạm Boeing 777

Máy bay Airbus 350 va chạm Boeing 777

TPO - Một chiếc Airbus 350 của Delta Airlines đã va chạm với Boeing 777 của Air Canada tại sân bay quốc tế Los Angeles, Mỹ khiến máy bay của Air Canada phải tạm ngừng khai thác để kiểm tra và sửa chữa.

Hoa mận nở sớm giữa trời thu Mộc Châu

Hoa mận nở sớm giữa trời thu Mộc Châu

TPO - Mới đầu tháng 10, một số nhà vườn ở cao nguyên Mộc Châu, Sơn La đã xuất hiện những chùm hoa mận trái mùa, bung sắc trắng giữa tiết trời se lạnh, tạo nên khung cảnh lạ mắt và thu hút du khách tới tham quan, chụp ảnh.

Những điểm nhấn chưa từng có tại hai công trình biểu tượng APEC Phú Quốc

Những điểm nhấn chưa từng có tại hai công trình biểu tượng APEC Phú Quốc

Phú Quốc đang hình thành quần thể công trình quy mô lớn phục vụ APEC 2027, trong đó nổi bật là Trung tâm Hội nghị và Triển lãm APEC cùng Nhà biểu diễn đa năng. Không chỉ đáp ứng những yêu cầu khắt khe về công năng, kỹ thuật và tổ chức sự kiện quốc tế, hai công trình còn được kỳ vọng trở thành những biểu tượng kiến trúc mới, chuyển tải bản sắc văn hóa Việt, cảnh quan bản địa và truyền thuyết Con Rồng Cháu Tiên bằng ngôn ngữ thiết kế đương đại.

Lịch trình hai ngày theo những nhịp cầu từ Hiroshima đến Ehime

Lịch trình hai ngày theo những nhịp cầu từ Hiroshima đến Ehime

Giữa tỉnh Hiroshima và tỉnh Ehime, tuyến đường Shimanami Kaido trải mình qua Biển nội địa Seto, nối những hòn đảo bằng các nhịp cầu hướng về thành phố Imabari. Hai ngày trên cung đường này là hành trình đi giữa biển, đảo và những miền cảnh quan đặc trưng của phía bắc tỉnh Ehime.

Máy bay đột ngột rơi tự do 7 phút

Máy bay đột ngột rơi tự do 7 phút

TPO - Một máy bay Boeing 777 của Hãng hàng không British Airways bất ngờ giảm độ cao khoảng hơn 8.530 m trong 7 phút khi qua Ireland, buộc tổ bay phát tín hiệu khẩn cấp và quay trở lại London, Anh. Máy bay sau đó hạ cánh an toàn xuống sân bay Heathrow sau khoảng 4 giờ bay vòng trên khu vực eo biển Bristol.

Trong đêm thứ hai của Lễ hội Nghinh Ông, hàng nghìn bà con tham gia các hoạt động đặc sắc tại các tuyến đường lân cận Công viên Cần Thạnh.

TPHCM: Muốn mở phố đêm phải hỏi ý kiến cư dân

TPO - Theo dự thảo, đối với điểm kinh tế ban đêm, việc lấy ý kiến được thực hiện với đại diện cư dân liền kề, trừ những trường hợp quy định riêng. Đề án thành lập khu, tuyến, điểm phải xác định cụ thể ranh giới, quy mô, số cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, chủ sở hữu nhà ở, công trình kiến trúc và số hộ gia đình thường trú.

Chiều thứ 7, ngày 10/10: 4 lý do 'nhất định phải ghé' Libera Nha Trang

Chiều thứ 7, ngày 10/10: 4 lý do 'nhất định phải ghé' Libera Nha Trang

Điệu Flamenco rực rỡ, những màn ảo thuật bất ngờ, thử tài bắn cung, lễ hội âm nhạc rộn ràng và loạt trò chơi sôi động, Libera Nha Trang đang có rất nhiều gợi ý hấp dẫn để làm mới lịch trình cuối tuần cho du khách và người dân Khánh Hòa chiều 10/10 tới.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe