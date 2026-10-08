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Hàng không - Du lịch

'Cảng bia' của Phú Quốc đón mùa đẹp nhất năm với 100 món buffet

P.V

Hải sản chế biến ngay trước mắt, bánh mì Paris giữa bàn tiệc và pháo hoa rực rỡ trên biển… nhà hàng bia ven biển lớn nhất thế giới Sun Bavaria GastroPub tại Phú Quốc đón mùa du lịch đẹp nhất năm bằng bữa tiệc buffet gần 100 món.

Tại những bến cảng châu Âu thế kỷ XIX, các quán bia sát mép nước là nơi thủy thủ và thương nhân dừng chân sau những chuyến hải trình dài. Bên bàn gỗ, những ly bia đầy và câu chuyện đường xa làm nên không khí rộn ràng của phố cảng.

Hai thế kỷ sau, hơi thở của những bến cảng nơi lục địa già được tái hiện bên bờ biển Nam đảo Phú Quốc với Sun Bavaria GastroPub - nhà hàng bia ven biển lớn nhất thế giới. Vào tháng 11/2026, thời điểm đảo Ngọc bước vào mùa du lịch đẹp nhất trong năm, nhà hàng sẽ chào đón thực khách với bàn tiệc thịnh soạn gồm gần 100 món buffet.

“Vòng quanh thế giới” bằng ẩm thực

Quầy hải sản là điểm nhấn của bàn tiệc mới, nơi thực khách có thể lựa chọn món yêu thích và thưởng thức ngay sau khi đầu bếp chế biến. Tôm càng xanh, mực, vẹm hấp lạnh giữ trọn vị ngọt tự nhiên của biển; cua hấp bia, tôm sú, mực ống hấp hành gừng được đưa ra khi vẫn còn nghi ngút khói. Hàu, sò quyện cùng vị chua ngọt của sốt me, vị cay nồng của sốt Thái hay sa tế, dậy lên hương thơm đầy mời gọi.

'Cảng bia' của Phú Quốc đón mùa đẹp nhất năm với 100 món buffet ảnh 1”Cảng bia” Sun Bavaria GastroPub rực rỡ ánh đèn bên bờ biển Sunset Town (Thị trấn Hoàng Hôn).

Riêng tại quầy bếp trụng hải sản, thực khách có thể dõi theo thao tác của đầu bếp và chờ món vừa chín tới được đưa lên đĩa. Từ gian bếp đến bàn ăn, hải sản vẫn giữ độ nóng hổi, hương thơm và vị ngọt tự nhiên, khiến khoảng thời gian chờ đợi cũng trở thành một phần thú vị của bữa tiệc.

Rời quầy hải sản, thực khách tiếp tục bị cuốn hút bởi hương thơm lan tỏa từ quầy BBQ. Những lát thịt bò, gà, heo nướng kiểu Nga xèo xèo trên vỉ, ngay cạnh là cá bóp nướng, xúc xích ăn kèm bắp cải tím xào và rau củ nướng, tạo nên một bàn tiệc đậm đà hương vị.

Dùng cùng một ly Sun Kraft Beer mát lạnh, những món nướng nóng hổi càng thêm hấp dẫn. Bia tươi, đồ nướng và những cuộc trò chuyện kéo dài trong làn gió biển mang đến không khí phóng khoáng của quán pub châu Âu, cũng là tinh thần mà “cảng bia” Sun Bavaria GastroPub muốn tái hiện.

'Cảng bia' của Phú Quốc đón mùa đẹp nhất năm với 100 món buffet ảnh 2Số lượng món buffet tại Sun Bavaria GastroPub sẽ tăng lên gần 100 món, trải dài từ món Âu sang món Á.

Ở một góc khác, những ổ bánh mì mang dấu ấn của nghệ nhân làm bánh người Pháp Eric Kayser được sắp đặt ngay ngắn trên những kệ gỗ. Từ bánh mì men tự nhiên sourdough đến các loại bánh mì hạt hướng dương, hạt bí, mè, lúa mạch đen và bánh mì muối, gian bánh mang một chút hương vị Paris đến bàn tiệc bên biển Phú Quốc. Bơ và hai loại mứt dùng kèm giúp thực khách có thêm cách thưởng thức những lát bánh thơm.

Giữa không gian đậm chất châu Âu, quầy Madam Việt Nam lại mở ra một góc rất đỗi thân quen với bún cá cải xanh truyền thống, nem nghệ nhân rán vàng giòn và bánh mì kẹp heo quay giòn da. Du khách quốc tế có thể bắt đầu khám phá món Việt từ những lựa chọn gần gũi ấy, còn thực khách trong nước vẫn tìm được hương vị quen thuộc giữa bàn tiệc nhiều phong cách.

Gần 100 món buffet mở ra nhiều lựa chọn cho một bữa tối: người thích hải sản có thể ghé quầy bếp trụng, người chuộng vị đậm đà tìm đến BBQ, trong khi bánh mì Pháp và món Việt bổ sung những hương vị khác biệt. Với gia đình hay nhóm bạn đông người, sự phong phú ấy giúp mỗi thành viên tìm được món hợp khẩu vị trên cùng một bàn tiệc.

“Khán đài VIP” của show Symphony of the Sea mùa 3

'Cảng bia' của Phú Quốc đón mùa đẹp nhất năm với 100 món buffet ảnh 3Sun Bavaria GastroPub là địa điểm lý tưởng nhất để thưởng thức “siêu phẩm” Symphony of the Sea mùa 3.

Bữa tiệc tại Sun Bavaria GastroPub không dừng lại trên bàn ăn mà tiếp nối ngoài khơi, nơi biển đêm trở thành sân khấu của Symphony of the Sea mùa 3, dự kiến ra mắt tại vịnh Cầu Hôn tại Thị trấn Hoàng Hôn (Sunset Town) vào tháng 11. Nằm sát mép biển, sở hữu tầm nhìn trực diện ra sân khấu, nhà hàng là vị trí xem Symphony of the Sea đẹp nhất, mang đến trải nghiệm dinner show, nơi thực khách vừa nâng ly, vừa thu trọn vào tầm mắt những màn trình diễn ánh sáng rực rỡ và pháo hoa bung nở giữa trời đêm.

Nếu bên trong là bữa tiệc ẩm thực gần 100 món, thì ngoài khơi là đại tiệc nghệ thuật với quy mô chưa từng có. Chiều dài sân khấu trên mặt biển của Symphony of the Sea mùa 3 sẽ tăng từ 70 m lên 200 m, trong khi lượng pháo hoa tăng gấp ba lần. Đặc biệt, phần thiết kế pháo hoa sẽ có sự tham gia của Jiangxi Yangfeng Art Display Co., Ltd. - nhà vô địch Lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng DIFF năm 2025 và á quân DIFF 2026, hứa hẹn mang đến những màn trình diễn giàu dấu ấn trên bầu trời Phú Quốc.

'Cảng bia' của Phú Quốc đón mùa đẹp nhất năm với 100 món buffet ảnh 4Các nghệ sĩ Flyboard sẽ mang tới Symphony of the Sea mùa 3 những hiệu ứng pháo hoa chưa từng có.

Bên dưới những chùm pháo hoa, mặt biển cũng trở nên sôi động với khoảng 30 nghệ sĩ biểu diễn mỗi đêm. Đội hình Jetski tăng lên 14 chiếc, hơn gấp đôi mùa 2, tạo nên những màn rẽ sóng ngoạn mục. Đáng chú ý, các tiết mục Flyboard cũng sẽ được làm mới với những “đôi cánh lửa” gắn pháo xoay, pháo dây, tạo nên những vệt lửa rực rỡ theo từng cú xoay người, tựa như các “Iron Man” bước ra từ thế giới điện ảnh.

Nếu những con thuyền buôn năm xưa tìm đến bến cảng để nghỉ ngơi, giao lưu và mở tiệc sau những hải trình dài, thì Sun Bavaria GastroPub hôm nay cũng hướng tới trở thành điểm hẹn như thế giữa lòng Nam đảo. Sau một ngày rong ruổi khám phá Phú Quốc, du khách có thể tìm về nơi đây, thưởng thức hải sản vừa rời bếp, nhâm nhi bia tươi giữa làn gió biển và khép lại ngày dài bằng một đêm hội ngập tràn âm nhạc, ánh sáng và pháo hoa.

#Phú Quốc #buffet #Sun Bavaria #hải sản #pháo hoa #ẩm thực #du lịch

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