Lào: Phát hiện máy bay chở hơn 520 kg chất nghi ma túy

TPO - 13 người bị nhà chức trách Lào bắt giữ khi hơn 520 kg chất nghi là ma tuý đá vận chuyển bởi một máy bay tư nhân, tại sân bay quốc tế Luang Prabang.

Hơn 500 gói chất nghi ma túy trong hành lý

Nhà chức trách Lào đã thu giữ 500 gói chất nghi là methamphetamine (ma túy đá) với tổng trọng lượng khoảng hơn 520 kg trên một chiếc máy bay Learjet tại sân bay quốc tế Luang Prabang ngày 1/10.

Chiếc máy bay mang số đăng ký N73GP trước đó khởi hành từ sân bay Sultan Abdul Aziz Shah ở Subang, Malaysia. Theo Cảnh sát Hoàng gia Malaysia, máy bay rời Malaysia mà không chở theo lô ma túy.

Theo thông tin điều tra, chiếc Learjet hạ cánh xuống Luang Prabang vào khoảng 11h30 ngày 1/10.

Trước đó, nhà chức trách Lào nhận được thông tin về một đường dây vận chuyển ma túy xuyên biên giới có liên quan đến máy bay tư nhân.

Một phi công Singapore, một cơ phó Malaysia bị bắt sau khi hơn 520 kg chất nghi là ma tuý đá được phát hiện trên một máy bay tư nhân tại sân bay Luang Prabang. Ảnh: Changi Airport.

Khoảng 13h30, hai phương tiện xuất hiện gần sân bay và 23 túi hành lý được vận chuyển về phía máy bay với sự hỗ trợ của nhân viên sân bay.

Khi kiểm tra số hành lý, lực lượng chức năng phát hiện 500 gói chất nghi là ma tuý đá, tổng trọng lượng hơn 520 kg. Trong 23 vali, có 21 vali chứa số chất nghi ma túy, hai vali còn lại chứa đồ dùng cá nhân.

Chiếc Learjet cũng bị nhà chức trách Lào tạm giữ để phục vụ điều tra.

Phi công Singapore và 12 người khác bị bắt

13 người bị bắt gồm 3 người từ Malaysia bay sang Lào và 10 công dân Lào.

Theo tờ The Straits Times, nhóm 3 người trên máy bay gồm một phi công Singapore, một cơ phó Malaysia và một hành khách Philippines.

10 công dân Lào bị bắt gồm 3 nhân viên phục vụ mặt đất tại sân bay và 7 người vận hành thiết bị soi chiếu X-quang.

Vụ việc đang được mở rộng điều tra làm rõ. Ảnh: Christopher Ebdon/Flickr.

Ban đầu, việc máy bay khởi hành từ Malaysia khiến nhà chức trách đặt nghi vấn số ma túy có thể bắt nguồn từ quốc gia này. Tuy nhiên, cơ quan phòng chống ma túy Malaysia sau đó cho biết máy bay được cho là đã rời Malaysia mà không mang theo lô hàng, trước khi nhận số ma túy tại Lào.

Thông tin mới khiến hướng điều tra về tuyến vận chuyển thay đổi. Cảnh sát Malaysia cho rằng số ma tuý được đưa từ Lào sang Philippines, Manila được xác định là điểm đến dự kiến.

Cục Điều tra tội phạm ma túy thuộc Cảnh sát Hoàng gia Malaysia đã mở rộng điều tra, dự kiến cử cán bộ tới Lào để lấy lời khai những người bị bắt, đồng thời thu thập thêm thông tin về đường dây bị nghi ngờ.

Nhà chức trách Malaysia cũng đang xác minh khả năng có cá nhân hoặc hoạt động tại nước này liên quan đến vụ vận chuyển.

Các quan chức cho biết vẫn còn quá sớm để xác định liệu vụ việc có liên quan đến những vụ án ma túy sử dụng đường hàng không khác đang được điều tra trong khu vực hay không.

Vụ bắt giữ cho thấy quy mô xuyên biên giới của đường dây bị nghi ngờ, khi máy bay xuất phát từ Malaysia, lô hàng được cho là đưa lên tại Lào và điểm đến cuối cùng là Philippines.

Nhà chức trách Lào hiện tiếp tục điều tra nguồn gốc số ma túy, kế hoạch vận chuyển cũng như các cá nhân và tổ chức có thể đứng sau vụ việc.