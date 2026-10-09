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Hàng không - Du lịch

Vụ tấn công trên máy bay flydubai: Khó ngăn phi công có ý đồ xấu?

Hồng Nhung

TPO - Các lãnh đạo ngành hàng không cho rằng rất khó để ngăn chặn hoàn toàn nguy cơ từ những phi công có ý đồ xấu, sau vụ cơ phó hãng Flydubai dùng rìu tấn công cơ trưởng trên máy bay vào tuần trước.

Sự cố khiến máy bay lao xuống khoảng 4.900m chỉ trong 30 giây, trước khi tình hình được kiểm soát. Cơ phó sau đó bị các hành khách khống chế, trong khi một thành viên phi hành đoàn dự bị có mặt trên chuyến bay đã tiếp quản và đưa máy bay hạ cánh an toàn.

Ông Michael O'Leary - Tổng Giám đốc Ryanair Group - cho biết rất khó để xây dựng các quy định có thể ngăn chặn mọi tình huống khi một người mất kiểm soát trong buồng lái.

"Nếu có một người mất kiểm soát trong buồng lái, rất khó để đưa ra các quy định có thể ngăn chặn điều đó", ông O'Leary nói bên lề cuộc họp báo của Hiệp hội các hãng hàng không châu Âu Airlines for Europe tại Brussels (Bỉ).

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Vụ cơ phó tấn công cơ trưởng khiến máy bay lao xuống gần 4.900m trong khoảng 30 giây. Ảnh: New York Daily News.

Reuters dẫn lời hai quan chức Israel nắm rõ cuộc điều tra cho biết, cơ phó Flydubai đã khai với các điều tra viên tại Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) rằng người này lên kế hoạch tấn công trước khi gia nhập hãng hàng không thuộc sở hữu nhà nước Dubai.

UAE hiện chưa công bố cáo buộc chính thức đối với cơ phó này. Danh tính luật sư đại diện cho người này cũng chưa được xác định.

Trong khi đó, Ả Rập Xê-út đã mở cuộc điều tra về sự cố hàng không. Các chuyên gia đang đánh giá tác động của vụ việc đối với an toàn hàng không, song song với cuộc điều tra hình sự do UAE tiến hành.

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Các lãnh đạo ngành hàng không thừa nhận rất khó để ngăn chặn hoàn toàn nguy cơ từ những phi công có ý đồ xấu. Ảnh: Reuters.

Ông Carsten Spohr - CEO Hãng hàng không Lufthansa - nhận định không thể ngăn chặn mọi sự cố, dù các tiêu chuẩn an toàn hàng không hiện vẫn ở mức cao. Theo ông, vụ việc tương tự gần nhất liên quan đến một phi công đã xảy ra hơn 10 năm trước.

Năm 2015, cơ phó một chiếc Airbus 320 của Germanwings đã khóa cơ trưởng bên ngoài buồng lái rồi cố tình điều khiển máy bay lao vào sườn núi tại dãy Alps của Pháp. Toàn bộ 150 người trên máy bay thiệt mạng.

"Chúng ta phải đối mặt với thực tế rằng ngành hàng không không thể đạt mức an toàn và an ninh tuyệt đối", ông Spohr nói và cho biết các biện pháp kiểm tra sức khỏe tâm thần đối với phi công hiện đã được triển khai khá chặt chẽ.

Reuters

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#Flydubai #an toàn hàng không #vụ tấn công Flydubai #sự cố hàng không

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