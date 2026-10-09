Từ hơn 4.000 cá thể đến mạng lưới bảo tồn quốc tế: Vinpearl Safari đã đi xa đến đâu sau hơn một thập kỷ?

Tháng 7/2026, Vinpearl Safari Phú Quốc chào đón sự ra đời của một thành viên đặc biệt: chú đười ươi Sumatra con có tên gọi Susu. Sự ra đời của Susu mang ý nghĩa lớn khi đười ươi Sumatra đang được Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN) xếp ở mức Cực kỳ nguy cấp.

545 cá thể non và “thước đo” khắt khe của phúc trạng

Susu là con của hai cá thể đười ươi Sumatra tới Việt Nam từ Leipzig Zoo (Đức) cách đây 4 năm, trong khuôn khổ chương trình hợp tác bảo tồn quốc tế. Câu chuyện của Susu tiếp tục nối dài những dấu mốc đáng nhớ trong hành trình bảo tồn và gây dựng quần thể đười ươi Sumatra, đồng thời là minh chứng cho phúc trạng động vật vượt trội tại Vinpearl Safari.

Chú đười ươi Sumatra ra đời vào tháng 7/2026 tại Vinpearl Safari

Tại Vinpearl Safari Phú Quốc, phúc trạng động vật được quản lý xuyên suốt từ dinh dưỡng, thú y, môi trường sống đến tập tính, cấu trúc đàn, huyết thống và nguồn gen. Mục tiêu không chỉ là duy trì sức khỏe, mà tạo điều kiện để động vật thích nghi, thể hiện tập tính tự nhiên và phát triển ổn định qua nhiều thế hệ.

Riêng năm 2025 và từ đầu năm 2026 đến nay, Safari ghi nhận 545 cá thể non chào đời. Trong đó, đàn tê giác trắng đã có 25 cá thể sinh ra thành công kể từ năm 2019; các quần thể hắc tinh tinh, hươu cao cổ, hổ Bengal cùng nhiều loài quý hiếm khác cũng tiếp tục hình thành những thế hệ mới.

Vinpearl Safari Phú Quốc đã đón hàng ngàn cư dân được sinh ra tại đây

Với động vật hoang dã, khả năng sinh sản ổn định là một trong những chỉ dấu quan trọng của phúc trạng, khi phụ thuộc đồng thời vào sức khỏe, dinh dưỡng, môi trường sống và cấu trúc xã hội phù hợp. Vì vậy, phía sau mỗi cá thể non là quá trình theo dõi sức khỏe, quản lý sinh sản và duy trì nguồn gen của từng quần thể.

Công tác phúc trạng cũng được áp dụng xuyên suốt quá trình cứu hộ và phục hồi. Nhiều cá thể cầy mực, voọc bạc Đông Dương, vượn má vàng từng được tiếp nhận trong tình trạng suy kiệt đã hồi phục, thích nghi và có cá thể sinh sản thành công.

Từ sinh sản đến phục hồi, những kết quả này cho thấy phúc trạng không chỉ là một tiêu chí chăm sóc, mà trở thành nền tảng cho hoạt động quản lý và bảo tồn quần thể tại Safari.

Từ chuẩn SEAZA đến những chương trình bảo tồn xuyên biên giới

Năm 2019, Vinpearl Safari Phú Quốc trở thành vườn thú đầu tiên của Việt Nam, đồng thời là một trong ba thành viên đầu tiên của Hiệp hội Vườn thú và Thủy cung Đông Nam Á (SEAZA) đạt chứng nhận tiêu chuẩn phúc trạng động vật. Cùng năm, Vinpearl Safari gia nhập Hiệp hội Vườn thú và Thủy cung Thế giới (WAZA), từng bước mở rộng kết nối với các tổ chức như EAZA, Wild Welfare và nhiều vườn thú quốc tế.

Quan trọng hơn những dấu mốc được công nhận là việc đưa các tiêu chuẩn quốc tế vào thực tiễn vận hành, từ chăm sóc thú y, quản lý quần thể, theo dõi nguồn gen đến làm giàu môi trường sống theo đặc điểm từng loài. Đây cũng là nền tảng để Vinpearl Safari nâng cao năng lực chăm sóc, nhân giống và bảo tồn động vật hoang dã.

Các chuyên gia “hộ tống” cặp gà lôi về ngôi nhà mới tại Vinpearl Safari Phú Quốc

Vinpearl Safari Phú Quốc cũng tham gia chương trình Bring Back Blue nhằm phục hồi gà lôi lam mào trắng - loài đặc hữu của Việt Nam - cùng Berlin Zoo, Tierpark Berlin, EAZA, Hiệp hội chim Trĩ thế giới (WPA), Hội Động vật học London, Mandai Nature và VietNature. Các cá thể được chăm sóc tại Phú Quốc trước khi một phần được chuyển về Trung tâm nhân nuôi tại Quảng Trị để xây dựng quần thể bảo tồn ngay tại vùng phân bố bản địa.

Các chương trình đào tạo, tập huấn thường xuyên được tổ chức tại Vinpearl Safari

Đáng chú ý, tháng 9/2026, Vinpearl Safari Phú Quốc phối hợp cùng Hiệp hội Vườn thú Việt Nam và Wild Welfare tổ chức chương trình chuyên sâu về quản lý tập tính và huấn luyện động vật hoang dã, quy tụ đội ngũ bác sĩ thú y và nhân sự chăm sóc từ nhiều vườn thú trong nước. Việc đưa chuyên gia quốc tế trực tiếp tới Việt Nam không chỉ giúp chuẩn hóa năng lực nội bộ, mà còn đưa Vinpearl Safari trở thành một điểm kết nối để các thực hành phúc trạng tiên tiến được chuyển giao và lan tỏa trong cộng đồng vườn thú Việt Nam.

Vinpearl Safari Phú Quốc qua góc nhìn của các tổ chức quốc tế

Tháng 7/2024, đội ngũ National Geographic do nhiếp ảnh gia Joel Sartore dẫn đầu tới Vinpearl Safari Phú Quốc thực hiện bộ ảnh trong khuôn khổ dự án The Photo Ark. Đây là lần đầu tiên một vườn thú tại Việt Nam được lựa chọn tham gia dự án toàn cầu nhằm ghi lại hình ảnh các loài động vật và nâng cao nhận thức về đa dạng sinh học.

Sau quá trình làm việc, Joel Sartore nhận định Vinpearl Safari là “một trong những vườn thú tuyệt vời ở Đông Nam Á”.

Nhiếp ảnh gia Joel Sartore và ekip tác nghiệp tại Vinpearl Safari Phú Quốc

Trước đó, bà Jenny Gray, cựu Chủ tịch WAZA, đánh giá Vinpearl Safari “là một điển hình rất tốt cho các sở thú trên thế giới”, trong khi ông Dave Morgan, Giám đốc thực địa của Wild Welfare, nhận định Safari có tiềm năng trở thành một cơ sở bảo tồn động vật hoang dã quan trọng của Việt Nam và Đông Nam Á.

Ngày 20/4/2024, WorldKings chính thức công nhận Vinpearl Safari Phú Quốc là “Safari trên đảo bảo tồn số lượng cá thể động vật thuộc nhiều loài lớn nhất thế giới”. Chuyên trang quốc tế Blooloop cũng xếp Safari ở vị trí thứ hai trong Top 15 vườn thú và thủy cung hàng đầu châu Á.

Chân dung các cư dân Vinpearl Safari qua ống kính của Joel Sartore

Sau hơn một thập kỷ, Vinpearl Safari đang từng bước khẳng định vai trò của một cơ sở bảo tồn nơi phúc trạng không chỉ là tiêu chuẩn vận hành, mà trở thành nền tảng để duy trì và phát triển các quần thể động vật theo những chuẩn mực quốc tế.