Ghép tạng Việt Nam 'ngang cơ' các trung tâm hàng đầu thế giới

TPO - Năng lực chuyên môn và chất lượng thực hiện kỹ thuật ghép phổi tại Việt Nam không thua kém các trung tâm ghép phổi hàng đầu thế giới. “Những thành tựu lớn nhất, những kỹ thuật cao nhất, khó nhất thì chúng ta cũng làm được”.

Tại hội thảo “Thành tựu y học và ứng dụng khoa học công nghệ vào điều trị các ca bệnh khó” do Báo Thanh Niên tổ chức ngày 9/10, TS.BS Hà Anh Đức, Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế), cho biết cả nước hiện có 34 trung tâm ghép tạng, có khả năng thực hiện nhiều kỹ thuật ghép như tim, gan, phổi, thận và giác mạc.

Đáng chú ý, y học Việt Nam đã làm chủ các kỹ thuật ghép đa tạng và ghép tạng domino, mở thêm cơ hội điều trị cho những người bệnh có tình trạng phức tạp.

Theo ông Đức, năng lực thực hiện kỹ thuật ghép phổi tại Việt Nam không thua kém các trung tâm hàng đầu thế giới. “Những thành tựu lớn nhất, những kỹ thuật cao nhất, khó nhất thì chúng ta cũng làm được”, ông nhấn mạnh.

Toàn cảnh hội thảo

Tuy nhiên, theo ông Đức, thách thức của ngành y tế không chỉ là tiếp cận công nghệ tiên tiến mà còn phải chuyển hóa các tiến bộ khoa học thành hiệu quả điều trị thực tế, mang lại lợi ích thiết thực cho người bệnh.

Trong điều trị ung thư, ThS.BS.CKII Âu Thanh Tùng, Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM, cho biết Việt Nam đang đẩy mạnh điều trị đa mô thức, kết hợp phẫu thuật, xạ trị và hóa trị, nhằm nâng cao hiệu quả điều trị.

Ông Tùng kỳ vọng trong năm 2027, Việt Nam sẽ có thêm các hệ thống xạ trị tiên tiến như xạ trị proton hoặc hạt nặng, góp phần nâng cao độ chính xác trong điều trị. Tuy nhiên, thời điểm triển khai các hệ thống này cần được xác nhận theo kế hoạch đầu tư và tiến độ thực tế.

Công nghệ 3D hỗ trợ cá thể hóa phẫu thuật

Tại hội thảo, TS.BS Võ Tiến Huy, cố vấn chuyên môn Bệnh viện Thẩm mỹ Kangnam, chia sẻ về ứng dụng công nghệ 3D trong phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ và hàm mặt.

TS.BS Võ Tiến Huy, Cố vấn chuyên môn Bệnh viện Thẩm mỹ Kangnam chia sẻ tại hội thảo

Theo bác sĩ Huy, với những trường hợp biến dạng phức tạp, công nghệ 3D giúp bác sĩ mô phỏng cấu trúc cần can thiệp, xây dựng phương án phẫu thuật trước khi thực hiện. Quy trình có thể sử dụng dữ liệu chụp CT để dựng mô hình, từ đó thiết kế mô hình in 3D và các dụng cụ hỗ trợ định hướng thao tác.

Việc lập kế hoạch cần căn cứ vào tình trạng cụ thể của từng bệnh nhân, bởi cấu trúc xương, răng và mô mềm có mối liên hệ chặt chẽ, trong khi mức độ biến dạng ở mỗi người khác nhau. Phương án điều trị vì vậy phải được cá thể hóa, đáp ứng đồng thời yêu cầu về thẩm mỹ, chức năng và an toàn.

“Thách thức là thực hiện chính xác kế hoạch đã xây dựng. Do đó, bác sĩ cần phối hợp chặt chẽ với đội ngũ thiết kế 3D, kiểm tra và đánh giá chất lượng ở từng giai đoạn”, bác sĩ Huy cho biết.

Bệnh viện Thẩm mỹ Kangnam đặt mục tiêu mở rộng ứng dụng công nghệ 3D cho người bệnh. Tuy nhiên, phạm vi áp dụng và hiệu quả của công nghệ cần được đánh giá trên từng nhóm phẫu thuật, thay vì mặc nhiên coi việc mở rộng ứng dụng đồng nghĩa với cải thiện kết quả điều trị.