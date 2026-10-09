Quyết định mới về quy chế phối hợp của Đảng ủy Quốc hội với các cơ quan

TPO - Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú vừa ký ban hành Quyết định số 488 của Ban Bí thư ban hành quy chế phối hợp giữa Đảng ủy Quốc hội với các đảng ủy trực thuộc Trung ương, cơ quan Đảng ở Trung ương và các tỉnh ủy, thành ủy, trong đó, có nhiều nội dung liên quan công tác nhân sự.

Phối hợp chuẩn bị cơ cấu tổ chức và nhân sự của Chính phủ trình Quốc hội

Quyết định nêu rõ nguyên tắc phối hợp, nhấn mạnh, phải bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, thống nhất của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đối với việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Đảng ủy Quốc hội và các đảng ủy trực thuộc Trung ương, cơ quan đảng ở Trung ương, các tỉnh ủy, thành ủy.

Việc phối hợp phải bảo đảm phù hợp với nguyên tắc tổ chức, hoạt động và chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Đảng ủy Quốc hội, các đảng ủy trực thuộc Trung ương, cơ quan đảng ở Trung ương và các tỉnh ủy, thành ủy; tôn trọng và phát huy vai trò, trách nhiệm của từng cơ quan, tổ chức…

Bí thư Đảng ủy Chính phủ - Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Bí thư Đảng ủy Quốc hội - Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đồng chủ trì Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội với Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ về nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI. Ảnh: Chinhphu.vn.

Với Đảng ủy Chính phủ, Đảng ủy Quốc hội phối hợp lãnh đạo việc chuẩn bị các nội dung thuộc thẩm quyền xem xét, quyết định của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Phối hợp lãnh đạo chuẩn bị từ sớm, từ xa chương trình lập pháp, các dự án luật, pháp lệnh, nghị quyết và các báo cáo, dự án, đề án khác trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội…

“Phối hợp trong việc chuẩn bị cơ cấu tổ chức và nhân sự của Chính phủ trình Quốc hội quyết định theo quy định của pháp luật; chuẩn bị nhân sự đại biểu Quốc hội trong Chính phủ, các cơ quan của Chính phủ theo quy định; quyết định giới thiệu nhân sự Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại các nước để cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét, bổ nhiệm (trừ cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý)”, quyết định nêu.

Với Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, một trong những nội dung phối hợp, là lãnh đạo việc chuẩn bị các dự án luật, pháp lệnh, nghị quyết và xem xét, quyết định các vấn đề liên quan đến MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ; bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong công tác lập pháp, giám sát và quyết định vấn đề quan trọng thuộc thẩm quyền của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Cùng với đó, phối hợp lãnh đạo việc thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp, nhất là tổ chức hiệp thương giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội, bảo đảm thực hiện cơ cấu, số lượng, thành phần đại biểu Quốc hội theo chủ trương của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Bộ Chính trị…

“Phối hợp lãnh đạo thực hiện các nội dung có liên quan trong việc Quốc hội bãi nhiệm, cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội, lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn theo quy định”, quyết định nêu.

Phối hợp chuẩn bị những vấn đề lớn liên quan đến sắp xếp bộ máy

Quyết định cũng nêu các nhiệm vụ phối hợp của Đảng ủy Quốc hội với Quân ủy Trung ương, Đảng ủy Công an Trung ương, trong đó, có việc phối hợp lãnh đạo việc chuẩn bị công tác nhân sự đại biểu Quốc hội trong lực lượng Quân đội; phối hợp lãnh đạo việc chuẩn bị công tác nhân sự đại biểu Quốc hội thuộc lực lượng Công an nhân dân theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước và phân cấp quản lý cán bộ; trao đổi, xác minh thông tin phục vụ công tác nhân sự thuộc thẩm quyền khi có yêu cầu...

Với Ban Tổ chức Trung ương, Đảng ủy Quốc hội phối hợp chuẩn bị những vấn đề lớn liên quan đến sắp xếp bộ máy của hệ thống chính trị các cấp; tổ chức bộ máy nhà nước; công tác bầu cử đại biểu Quốc hội; việc quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá, phân công công tác, điều động, luân chuyển, bầu, phê chuẩn, bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm, khen thưởng, kỷ luật, thực hiện chính sách đối với đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách và người giữ chức vụ tại các cơ quan của Quốc hội thuộc thẩm quyền quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư theo phân cấp quản lý cán bộ và một số công tác tổ chức, cán bộ khác có liên quan.

Với Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Đảng ủy Quốc hội phối hợp nghiên cứu, tham mưu và thực hiện nhiệm vụ do Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực giao về các nhiệm vụ, nội dung có liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn; những nội dung có liên quan đến công tác cán bộ đối với đảng viên thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý.

Tham gia ý kiến đối với đảng viên trước khi đề nghị cấp có thẩm quyền quyết định giới thiệu ứng cử, phê chuẩn, bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý; thẩm định nhân sự ứng cử đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách ở Trung ương và các chức danh do Quốc hội bầu, phê chuẩn thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý...

