Công an Hà Nội tổ chức tư vấn, khám sức khỏe cho phạm nhân nữ

TPO - Hướng tới kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2026), 53 phụ nữ thuộc diện quản lý tại Trại tạm giam số 1, Công an TP Hà Nội được tư vấn, khám sức khỏe.

Các bác sĩ khám, tư vấn sức khỏe cho phạm nhân nữ.

Hướng tới kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2026), ngày 9/10, Công an TP Hà Nội tổ chức chương trình khám sức khỏe cho phạm nhân nữ; người bị tạm giữ, người bị tạm giam là phụ nữ mang thai, phụ nữ đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi tại Trại Tạm giam số 1.

Tại chương trình, 53 phụ nữ thuộc diện quản lý tại trại được khám, tư vấn sức khỏe, gồm 8 phụ nữ mang thai, 5 phụ nữ có con theo mẹ và 40 phạm nhân nữ.

53 phạm nhân nữ thuộc diện quản lý tại trại tạm giam được tư vấn, khám bệnh.

Phát biểu tại chương trình, thừa uỷ quyền của Ban Giám đốc Công an TP Hà Nội, Trung tá Lê Minh Tuấn, Phó Trưởng phòng Công tác chính trị nhấn mạnh ý nghĩa thiết thực của hoạt động chăm sóc sức khỏe, bảo đảm chế độ, chính sách đối với phụ nữ và trẻ em trong cơ sở giam giữ; đồng thời đề nghị các đơn vị tiếp tục quan tâm, chăm sóc, hỗ trợ những trường hợp có nhu cầu đặc thù.

Các đại biểu đã thăm hỏi, động viên và trao quà tặng tại Trại Tạm giam số 1.

Trong khuôn khổ chương trình, các đại biểu đã thăm hỏi, động viên và trao quà tặng 05 cháu nhỏ đang ở cùng mẹ tại Trại Tạm giam số 1.

Đội ngũ y, bác sĩ Bệnh viện Công an TP Hà Nội đã tổ chức khám nội khoa tổng quát, tầm soát bệnh lý tuyến giáp, tuyến vú, phụ khoa và tư vấn chăm sóc sức khỏe cho các trường hợp tham gia chương trình.

Hoạt động góp phần lan tỏa tinh thần nhân văn, trách nhiệm, sự quan tâm của Công an TP Hà Nội đối với phụ nữ và trẻ em trong cơ sở giam giữ.