Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sức khỏe

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Công an TPHCM đề nghị chuyển hồ sơ vi phạm an toàn thực phẩm sang điều tra

Ngô Tùng

TPO - Trong 9 tháng đầu năm, thành phố đã kiểm tra 16.546 cơ sở về an toàn thực phẩm nhưng Công an mới tiếp nhận một hồ sơ để xem xét xử phạt. Đại diện Công an TPHCM đề nghị Sở An toàn thực phẩm tăng cường kiểm tra, hậu kiểm, xử lý vi phạm và chuyển cơ quan điều tra những trường hợp có dấu hiệu tội phạm.

Ngày 9/10, tại buổi làm việc của Ban Chỉ đạo liên ngành TPHCM về an toàn thực phẩm, Thượng tá Nguyễn Thành Danh - Phó Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường (PC03), Công an TPHCM cho biết, thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an và Giám đốc Công an thành phố, đơn vị đã xử lý vụ heo được vỗ béo bằng chất cấm Salbutamol.

Thượng tá Danh thông tin, các đối tượng nhập heo từ trang trại ở Đồng Nai về lò mổ ở khu vực Củ Chi, sau đó giết mổ và tiêu thụ trên thị trường TPHCM cùng các tỉnh lân cận. Sản phẩm sau khi đưa ra thị trường còn được tiêu thụ tại các siêu thị và cơ sở cung cấp thức ăn công nghiệp. Vì vậy, các sở, ban ngành cần đánh giá lại công tác quản lý nhà nước để có giải pháp kiểm soát chặt chẽ hơn.

1791530692167-6275855522351859572-6275855522351859572-o.jpg
Thượng tá Nguyễn Thành Danh phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Phước Sáng

Ông Danh cũng đề nghị Sở An toàn thực phẩm tăng cường kiểm tra, hậu kiểm, xử lý vi phạm và chuyển cơ quan điều tra những trường hợp có dấu hiệu tội phạm. Ông cho biết, trong 9 tháng đầu năm, thành phố đã kiểm tra 16.546 cơ sở về an toàn thực phẩm nhưng Công an thành phố mới tiếp nhận một hồ sơ để xem xét xử phạt.

Theo ông Danh, công tác kiểm tra cần tập trung vào những lĩnh vực dễ xảy ra vi phạm. Với các lò sản xuất bún, mì..., lực lượng chức năng có thể dùng que thử nhanh để phát hiện hàn the, lưu huỳnh. Tuy nhiên, do các cơ sở chủ yếu hoạt động theo hộ gia đình nên khó kiểm soát. Ông đề nghị chính quyền phường, xã chủ động hơn, bởi một cơ sở có thể sản xuất 400-500kg mỗi ngày.

Về một số vụ ngộ độc thực phẩm trong thời gian qua, ông Danh cho biết hồ sơ xử lý chưa hoàn chỉnh do vướng khâu giám định sức khỏe. Dù đã thu thập hồ sơ bệnh viện, cơ quan chức năng vẫn chưa xác định được mức độ tổn thương của các nạn nhân để xử lý hình sự theo Điều 317 Bộ luật Hình sự quy định tình tiết “gây ngộ độc nghiêm trọng từ 21 người trở lên”. Vì vậy, ông kiến nghị sửa đổi, bổ sung quy định để tháo gỡ vướng mắc.

Theo Thượng tá Danh, nhiều vụ ngộ độc được thông báo cho công an sau 3-4 ngày, ảnh hưởng đến công tác điều tra. Do đó, ông đề nghị khi nhận được thông tin về một vụ ngộ độc, Sở An toàn thực phẩm trao đổi trực tiếp danh sách doanh nghiệp cung cấp suất ăn công nghiệp, suất ăn trường học để công an cử lực lượng xuống tham gia cùng đoàn ngay từ đầu. Việc phối hợp sớm sẽ giúp thống nhất việc truy xuất nguồn gốc và định hướng thông tin trên truyền thông, tránh gây phức tạp dư luận.

1000062243.jpg
Heo dương tính với vi rút dịch tả heo châu Phi bị cơ quan chức năng phát hiện.

Mở rộng kiểm tra thực phẩm tại khu công nghiệp

Giám đốc Sở An toàn thực phẩm TPHCM Phạm Khánh Phong Lan cho biết, cần tăng cường phối hợp giữa các sở, ngành, địa phương trong bảo đảm an toàn thực phẩm; mở rộng kiểm tra tại khu công nghiệp, khu chế xuất, nhất là các đơn vị cung cấp suất ăn giá thấp. Bà Lan cũng kiến nghị tăng cường chia sẻ thông tin giữa ngành an toàn thực phẩm và công an để kịp thời truy xuất nguồn gốc, xử lý sự cố; đồng thời bổ sung nhân lực, phương tiện tương xứng với nhiệm vụ được giao.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường yêu cầu sở, ngành, địa phương chủ động xây dựng phương án ứng phó sự cố, nhất là tại bếp ăn trường học; không đùn đẩy trách nhiệm khi xảy ra vụ việc. Ông đề nghị các đơn vị tăng cường phối hợp với lực lượng công an, đẩy mạnh truy xuất nguồn gốc thực phẩm, giám sát hoạt động kinh doanh và kiểm soát đội ngũ thực thi công vụ.

Về thông tin, tuyên truyền, lãnh đạo UBND TPHCM giao Sở An toàn thực phẩm làm đầu mối phối hợp, cung cấp thông tin kịp thời, minh bạch cho báo chí khi phát sinh sự cố. UBND các phường, xã cần nâng cao trách nhiệm quản lý, tăng cường giám sát chợ, cơ sở kinh doanh thực phẩm, hàng ăn đường phố và bếp ăn tập thể, góp phần bảo vệ sức khỏe người dân.

Xem thêm

#Công an TPHCM #Thượng tá Nguyễn Thành Danh #Salbutamol #chất cấm #heo #tạo nạc #điều tra #hậu kiểm

Cùng chuyên mục

Bệnh nhân tăng đột biến, bệnh viện ở Quảng Trị xoay xở ra sao?

Bệnh nhân tăng đột biến, bệnh viện ở Quảng Trị xoay xở ra sao?

TPO - Có thời điểm, Khoa Nhi, Bệnh viện hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới tiếp nhận tới 177 bệnh nhi điều trị, trong khi chỉ có 110 giường kế hoạch. Bệnh nhân phải nằm ghép, giường kê ra hành lang. Tại một số bệnh viện khác ở Quảng Trị, số ca nhập viện cũng tăng, đặt ra yêu cầu nâng khả năng đáp ứng trong thời điểm giao mùa.

Chủ tịch Cần Thơ nói về vướng mắc máy xạ trị 126 tỷ đồng liên quan Công ty Việt Mỹ

Chủ tịch Cần Thơ nói về vướng mắc máy xạ trị 126 tỷ đồng liên quan Công ty Việt Mỹ

TPO - Máy xạ trị trị điều trị bệnh ung thư giá 126 tỷ đồng đã đưa về lắp đặt tại Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ nhưng chưa thể vận hành do vướng thủ tục liên quan nhà thầu là Công ty Việt Mỹ. Cần Thơ đang chờ hướng dẫn của Bộ Công an để tháo gỡ thủ tục, sớm đưa máy vào hoạt động.

Đinh vít sắc nhọn nằm trong bụng bé gái 30 tháng tuổi

Đinh vít sắc nhọn nằm trong bụng bé gái 30 tháng tuổi

TPO - Nghi trẻ nuốt phải dị vật, gia đình đưa bé gái 30 tháng tuổi ở Củ Chi đến bệnh viện cấp cứu trong đêm. Kết quả chụp X-quang bụng cho thấy một dị vật sắc nhọn là chiếc đinh vít dài khoảng 3cm được phát hiện trong dạ dày của bé.

Bộ Y tế thông tin về việc giám sát, đánh giá nguy cơ dịch hạch tại Nga

Bộ Y tế thông tin về việc giám sát, đánh giá nguy cơ dịch hạch tại Nga

TPO - Sau thông tin báo chí đưa tin một nhân viên phòng xét nghiệm tại tỉnh Irkutsk (Liên bang Nga) tử vong sau khi mắc viêm phổi chưa rõ nguyên nhân, Bộ Y tế Việt Nam đã đề nghị Tổ chức y tế thế giới (WHO) xác minh, chia sẻ thông tin liên quan. WHO cho biết đang tiếp tục phối hợp với phía Nga để làm rõ sự việc và đánh giá nguy cơ đối với sức khỏe cộng đồng quốc tế.

'Nâng tầm sức sống Việt' mở rộng hoạt động hỗ trợ dinh dưỡng cho trẻ em

'Nâng tầm sức sống Việt' mở rộng hoạt động hỗ trợ dinh dưỡng cho trẻ em

Sau ba tháng triển khai, chương trình “Nâng Tầm Sức Sống Việt” đã đóng góp 521 hộp thực phẩm bổ sung Colostrum IgG+ với tổng giá trị 723.278.000 đồng cho các hoạt động cộng đồng. Chương trình đang mở rộng các điểm trao tặng tại nhiều địa phương, hướng nguồn lực tới trẻ em và những hoàn cảnh cần được hỗ trợ.

Lợi khuẩn Postbiotic - Xu hướng mới trong chăm sóc sức khỏe gia đình

Lợi khuẩn Postbiotic - Xu hướng mới trong chăm sóc sức khỏe gia đình

Gần đây, lợi khuẩn Postbiotic đang trở thành một hướng tiếp cận mới được quan tâm trong lĩnh vực dinh dưỡng và chăm sóc sức khỏe. Với những ưu điểm về độ ổn định và khả năng ứng dụng linh hoạt, Postbiotic đang được nghiên cứu và ứng dụng trong các giải pháp hướng tới hỗ trợ chăm sóc sức khỏe đề kháng và hệ tiêu hóa.

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến: Từ nhà khoa học đến bị cáo vụ án tại hai bệnh viện nghìn tỷ

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến: Từ nhà khoa học đến bị cáo vụ án tại hai bệnh viện nghìn tỷ

TPO - Từng có nhiều năm cống hiến trong ngành y và nhận nhiều bằng khen danh giá trong quá trình công tác, song những sai phạm tại dự án cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã khiến cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến vướng vòng lao lí. Tại phiên phúc thẩm, dù đã hoàn tất khoản bồi thường hơn 108 tỷ đồng, bà Tiến vẫn bị đại diện Viện Kiểm sát đề nghị bác đơn xin hưởng án treo.

VNVC dành gần 50 tỷ đồng giúp hơn 25.000 học sinh tiêm chủng bổ sung

VNVC dành gần 50 tỷ đồng giúp hơn 25.000 học sinh tiêm chủng bổ sung

Sau hai tháng đồng hành triển khai Nghị định 165 của Chính phủ, Hệ thống Tiêm chủng VNVC đã hỗ trợ rà soát, cấp xác nhận lịch sử tiêm chủng cho gần 250.000 trẻ; dành nguồn lực gần 50 tỷ đồng hỗ trợ hơn 25.000 trẻ tiêm bổ sung các vắc xin cần thiết khi bước vào năm học mới.

TH3 và Dược phẩm Trung ương 3: Đưa sản phẩm hỗ trợ xương khớp đến gần hơn với người Việt

TH3 và Dược phẩm Trung ương 3: Đưa sản phẩm hỗ trợ xương khớp đến gần hơn với người Việt

Trong bối cảnh thị trường chăm sóc sức khỏe xương khớp ngày càng sôi động do nhu cầu tăng lên nhưng cũng chứa đựng nhiều nỗi lo về nguồn gốc và chất lượng sản phẩm, TH3 hợp tác cùng Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương 3 nhằm đưa những lựa chọn an tâm đến gần hơn với mỗi gia đình Việt.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe