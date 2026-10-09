Công an TPHCM đề nghị chuyển hồ sơ vi phạm an toàn thực phẩm sang điều tra

TPO - Trong 9 tháng đầu năm, thành phố đã kiểm tra 16.546 cơ sở về an toàn thực phẩm nhưng Công an mới tiếp nhận một hồ sơ để xem xét xử phạt. Đại diện Công an TPHCM đề nghị Sở An toàn thực phẩm tăng cường kiểm tra, hậu kiểm, xử lý vi phạm và chuyển cơ quan điều tra những trường hợp có dấu hiệu tội phạm.

Ngày 9/10, tại buổi làm việc của Ban Chỉ đạo liên ngành TPHCM về an toàn thực phẩm, Thượng tá Nguyễn Thành Danh - Phó Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường (PC03), Công an TPHCM cho biết, thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an và Giám đốc Công an thành phố, đơn vị đã xử lý vụ heo được vỗ béo bằng chất cấm Salbutamol.

Thượng tá Danh thông tin, các đối tượng nhập heo từ trang trại ở Đồng Nai về lò mổ ở khu vực Củ Chi, sau đó giết mổ và tiêu thụ trên thị trường TPHCM cùng các tỉnh lân cận. Sản phẩm sau khi đưa ra thị trường còn được tiêu thụ tại các siêu thị và cơ sở cung cấp thức ăn công nghiệp. Vì vậy, các sở, ban ngành cần đánh giá lại công tác quản lý nhà nước để có giải pháp kiểm soát chặt chẽ hơn.

Thượng tá Nguyễn Thành Danh phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Phước Sáng

Ông Danh cũng đề nghị Sở An toàn thực phẩm tăng cường kiểm tra, hậu kiểm, xử lý vi phạm và chuyển cơ quan điều tra những trường hợp có dấu hiệu tội phạm. Ông cho biết, trong 9 tháng đầu năm, thành phố đã kiểm tra 16.546 cơ sở về an toàn thực phẩm nhưng Công an thành phố mới tiếp nhận một hồ sơ để xem xét xử phạt.

Theo ông Danh, công tác kiểm tra cần tập trung vào những lĩnh vực dễ xảy ra vi phạm. Với các lò sản xuất bún, mì..., lực lượng chức năng có thể dùng que thử nhanh để phát hiện hàn the, lưu huỳnh. Tuy nhiên, do các cơ sở chủ yếu hoạt động theo hộ gia đình nên khó kiểm soát. Ông đề nghị chính quyền phường, xã chủ động hơn, bởi một cơ sở có thể sản xuất 400-500kg mỗi ngày.

Về một số vụ ngộ độc thực phẩm trong thời gian qua, ông Danh cho biết hồ sơ xử lý chưa hoàn chỉnh do vướng khâu giám định sức khỏe. Dù đã thu thập hồ sơ bệnh viện, cơ quan chức năng vẫn chưa xác định được mức độ tổn thương của các nạn nhân để xử lý hình sự theo Điều 317 Bộ luật Hình sự quy định tình tiết “gây ngộ độc nghiêm trọng từ 21 người trở lên”. Vì vậy, ông kiến nghị sửa đổi, bổ sung quy định để tháo gỡ vướng mắc.

Theo Thượng tá Danh, nhiều vụ ngộ độc được thông báo cho công an sau 3-4 ngày, ảnh hưởng đến công tác điều tra. Do đó, ông đề nghị khi nhận được thông tin về một vụ ngộ độc, Sở An toàn thực phẩm trao đổi trực tiếp danh sách doanh nghiệp cung cấp suất ăn công nghiệp, suất ăn trường học để công an cử lực lượng xuống tham gia cùng đoàn ngay từ đầu. Việc phối hợp sớm sẽ giúp thống nhất việc truy xuất nguồn gốc và định hướng thông tin trên truyền thông, tránh gây phức tạp dư luận.

Heo dương tính với vi rút dịch tả heo châu Phi bị cơ quan chức năng phát hiện.

Mở rộng kiểm tra thực phẩm tại khu công nghiệ p

Giám đốc Sở An toàn thực phẩm TPHCM Phạm Khánh Phong Lan cho biết, cần tăng cường phối hợp giữa các sở, ngành, địa phương trong bảo đảm an toàn thực phẩm; mở rộng kiểm tra tại khu công nghiệp, khu chế xuất, nhất là các đơn vị cung cấp suất ăn giá thấp. Bà Lan cũng kiến nghị tăng cường chia sẻ thông tin giữa ngành an toàn thực phẩm và công an để kịp thời truy xuất nguồn gốc, xử lý sự cố; đồng thời bổ sung nhân lực, phương tiện tương xứng với nhiệm vụ được giao.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường yêu cầu sở, ngành, địa phương chủ động xây dựng phương án ứng phó sự cố, nhất là tại bếp ăn trường học; không đùn đẩy trách nhiệm khi xảy ra vụ việc. Ông đề nghị các đơn vị tăng cường phối hợp với lực lượng công an, đẩy mạnh truy xuất nguồn gốc thực phẩm, giám sát hoạt động kinh doanh và kiểm soát đội ngũ thực thi công vụ.

Về thông tin, tuyên truyền, lãnh đạo UBND TPHCM giao Sở An toàn thực phẩm làm đầu mối phối hợp, cung cấp thông tin kịp thời, minh bạch cho báo chí khi phát sinh sự cố. UBND các phường, xã cần nâng cao trách nhiệm quản lý, tăng cường giám sát chợ, cơ sở kinh doanh thực phẩm, hàng ăn đường phố và bếp ăn tập thể, góp phần bảo vệ sức khỏe người dân.