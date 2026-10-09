Khi chi phí không còn là rào cản lớn trên hành trình điều trị vô sinh hiếm muộn

Với không ít gia đình hiếm muộn, quyết định tiếp tục điều trị đôi khi không chỉ phụ thuộc vào tình trạng sức khỏe hay chỉ định từ bác sĩ. Sau nhiều lần thăm khám, chi phí có thể trở thành rào cản khiến hành trình tìm con bị trì hoãn.

Khi ám ảnh câu hỏi “có đủ khả năng để tiếp tục không?”

Với nhiều gia đình, hành trình điều trị vô sinh hiếm muộn không bắt đầu ngay từ lúc nhận ra mình chậm có con. Phía sau quyết định bước vào bệnh viện đôi khi là nhiều năm cân nhắc, dành dụm và tự hỏi liệu gia đình có đủ khả năng theo đuổi một quá trình điều trị có thể kéo dài hay không.

Đó cũng là tâm lý thường gặp ở những cặp vợ chồng đã mong con trong thời gian dài. Bên cạnh chi phí thăm khám, người bệnh có thể phải chuẩn bị cho nhiều khoản liên quan đến xét nghiệm, thuốc hoặc những xét nghiệm bổ sung khi có chỉ định. Với người bệnh ở tỉnh, chi phí đi lại và lưu trú cũng có thể trở thành một phần đáng kể của hành trình.

Sự trì hoãn vì tài chính vì thế không chỉ kéo dài thời gian chờ đợi. Ở một số trường hợp, tuổi người vợ tăng lên, dự trữ buồng trứng thay đổi hoặc sức khỏe sinh sản của hai vợ chồng có thêm những yếu tố bất lợi, khiến chiến lược điều trị sau đó cũng có thể cần điều chỉnh.

Khi một khoản hỗ trợ đến đúng thời điểm

Trong những năm gần đây, Quỹ Hiếm muộn Hạt Mầm Xanh được triển khai với mục tiêu hỗ trợ toàn bộ hoặc một phần chi phí điều trị cho những gia đình mong con, đặc biệt là các trường hợp còn nhiều khó khăn về kinh tế.

Một trong những gia đình từng nhận được sự hỗ trợ từ Quỹ là vợ chồng chị Nguyễn Minh Kha (Vĩnh Hưng, Long An cũ). Hai vợ chồng đã trải qua 6 năm hiếm muộn. Người vợ có tiền sử bệnh lý thận ứ nước từ nhỏ, người chồng được ghi nhận tình trạng OAT nặng cùng giãn tĩnh mạch thừng tinh. Sau thời gian dài mong con, việc được nhận một suất IVF miễn phí đã giúp gia đình giảm đáng kể áp lực tài chính và có thêm điều kiện để tiếp tục điều trị.

Khoảnh khắc nhận kết quả beta sau chuyển phôi trở thành một dấu mốc khó quên với hai vợ chồng. “Nếu không có khoản hỗ trợ này, em nghĩ chắc lâu lắm mới đón con về nhà được”, gia đình chị Kha xúc động chia sẻ. Niềm vui ấy sau đó được nối dài khi em bé Tiger chào đời bình an.

Giảm chi phí nhưng không giảm yêu cầu về an toàn và cá thể hóa

Theo Bác sĩ Chuyên khoa II Hồ Cao Cường - Giám đốc Chuyên môn Bệnh Viện chia sẻ: “Một chương trình hỗ trợ không chỉ nên giúp người bệnh giảm bớt gánh nặng chi phí. Quan trọng hơn, họ cần được đánh giá đầy đủ, hiểu rõ tình trạng của mình và được lựa chọn hướng điều trị phù hợp. Hỗ trợ đúng lúc phải đi cùng điều trị đúng”.

Khi đến thăm khám tại Bệnh Viện Hỗ Trợ Sinh Sản & Nam Học Sài Gòn, người bệnh được đánh giá dựa trên nhiều yếu tố như độ tuổi, thời gian mong con, chức năng sinh sản của vợ và chồng, tiền sử can thiệp từ trước. Từ những dữ liệu đó, bác sĩ mới cân nhắc hướng điều trị phù hợp.

Với Quỹ hiếm muộn Hạt Mầm Xanh, giá trị không chỉ nằm ở kinh phí được hỗ trợ. Điều quan trọng hơn là giúp người bệnh có thêm điều kiện tiếp cận một quá trình điều trị được tư vấn rõ ràng, theo dõi sát và xây dựng trên tình trạng cụ thể của chính mình.

Quỹ Hạt Mầm Xanh - Mở thêm cơ hội cho những hành trình phía trước

Sau những gia đình đầu tiên nhận hỗ trợ, Quỹ Hạt Mầm Xanh tiếp tục duy trì các chương trình đồng hành với người hiếm muộn. Tại Tọa đàm Y khoa ngày 19/09/2026 với chủ đề “Sàng lọc di truyền - Khám phá bí mật của ‘phôi khỏe’”, Quỹ tiếp tục trao thêm những suất hỗ trợ dành cho các gia đình đang trên hành trình tìm con, gồm:

01 suất hỗ trợ 100% chi phí thực hiện IVF

02 suất hỗ trợ 50% chi phí thực hiện IVF

Bên cạnh các suất hỗ trợ IVF, chương trình còn triển khai nhiều quyền lợi dành cho người tham dự và khách hàng phù hợp, như gói bảo hiểm MIC Hạng Vàng, voucher Keo dính phôi trị giá 3.750.000 đồng, voucher trị giá 2.000.000 đồng, gói thăm khám sức khỏe sinh sản Lumi Care miễn phí và xét nghiệm AMH đánh giá dự trữ buồng trứng.

Những hỗ trợ này hướng tới việc giảm bớt một phần chi phí ban đầu, đồng thời khuyến khích các cặp vợ chồng chủ động thăm khám để hiểu rõ hơn tình trạng sức khỏe sinh sản của mình.

Trong bối cảnh chi phí vẫn là một trong những nỗi lo của nhiều gia đình, những chương trình hỗ trợ chính thống, có phạm vi và điều kiện rõ ràng có thể trở thành một nguồn lực đáng cân nhắc. Đối với một số người, khoản hỗ trợ ấy có thể giúp rút ngắn thêm vài tháng hay vài năm phải chờ đợi trước khi đủ khả năng bắt đầu điều trị.