Bệnh nhân tăng đột biến, bệnh viện ở Quảng Trị xoay xở ra sao?

TPO - Có thời điểm, Khoa Nhi, Bệnh viện hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới tiếp nhận tới 177 bệnh nhi điều trị, trong khi chỉ có 110 giường kế hoạch. Bệnh nhân phải nằm ghép, giường kê ra hành lang. Tại một số bệnh viện khác ở Quảng Trị, số ca nhập viện cũng tăng, đặt ra yêu cầu nâng khả năng đáp ứng trong thời điểm giao mùa.

Kê thêm giường vẫn quá tải

Những ngày gần đây, mỗi ngày Khoa Nhi, Bệnh viện hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới tiếp nhận khoảng 20–30 bệnh nhi nhập viện. Số bệnh nhân tăng khiến khoa phải kê thêm giường, từ 110 giường kế hoạch lên 150 giường.

Bệnh nhân tăng đột biến gây quá tải ở các bệnh viện tại Quảng Trị.

Tuy nhiên, có thời điểm số bệnh nhi điều trị lên tới 177 cháu, vượt cả số giường đã bổ sung. Một số bệnh nhân phải nằm ghép; giường bệnh được kê thêm ở hành lang khi phòng điều trị không còn đủ chỗ.

Theo bác sĩ Phạm Thị Ngọc Hân, Trưởng khoa Nhi, thời điểm giao mùa, các bệnh đường hô hấp như viêm phổi, viêm phế quản, hen suyễn có xu hướng gia tăng. Số trẻ mắc cúm, tay chân miệng, tiêu chảy, viêm ruột cấp cũng tăng.

Chị Lê Thị Nhung, ở xã Hòa Trạch, có con gái đang điều trị viêm phế quản tại khoa cho biết, cháu sốt liên tục ba ngày, không ăn được, uống thuốc vào lại nôn. Thấy tình trạng không cải thiện, gia đình đưa cháu nhập viện.

Bệnh nhân chủ yếu trẻ em và người già.

Một phụ huynh khác, chị Nguyễn Thị Thu Hằng, ở xã Hoàn Lão, phải đưa con vào cấp cứu khi cháu khó thở, mệt lả. Sau khi được điều trị, sức khỏe cháu đã khá hơn.

Tình trạng bệnh nhân gia tăng cũng được ghi nhận tại Bệnh viện đa khoa Bắc Quảng Trị. Từ ngày 25/9 đến 7/10, bệnh viện có 47 ca sốt xuất huyết và 17 ca tay chân miệng nhập viện.

Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Thị Thúy Hằng, Phó trưởng Khoa Nhi của bệnh viện cho hay, số bệnh nhi tăng hơn 50% so với cùng kỳ năm trước. Theo bác sĩ Hằng, thời tiết diễn biến thất thường, cùng việc trẻ trở lại trường học, tiếp xúc trong môi trường tập thể, làm tăng nguy cơ mắc và lây lan bệnh truyền nhiễm.

Tại Bệnh viện Hữu nghị Quảng Bình, thời gian gần đây, nhiều người đến khám có kết quả test nhanh dương tính với cúm A; 26 trường hợp phải nhập viện.

Bệnh viện phải kê thêm giường ngoài hành lang.

Các số liệu trên được ghi nhận trong những khoảng thời gian khác nhau, chưa phản ánh tổng số bệnh nhân trên toàn tỉnh. Tuy nhiên, tình trạng vượt số giường tại một khoa điều trị và mức tăng bệnh nhi ở cơ sở khác cho thấy áp lực đang hiện hữu.

Không chủ quan, tăng cường phòng bệnh từ xa

Theo bác sĩ Phạm Thị Ngọc Hân, trong quá trình điều trị, có những trường hợp trẻ trở nặng liên quan đến việc chăm sóc, theo dõi tại nhà chưa phù hợp. Một số phụ huynh lo tác dụng phụ của thuốc hạ sốt nên không sử dụng hoặc dùng không đúng hướng dẫn. Với bệnh hô hấp, việc không nhận biết kịp thời diễn biến bất thường cũng có thể khiến trẻ nhập viện trong tình trạng nặng.

Mặt khác, nhiều bệnh ở trẻ có biểu hiện ban đầu tương tự nhau như sốt, ho, mệt mỏi, nổi ban. Bác sĩ lưu ý phụ huynh không nên tự xác định bệnh chỉ dựa vào kinh nghiệm những lần trước mà cần cho trẻ thăm khám khi có dấu hiệu bất thường.

Muốn giảm áp lực lên bệnh viện, phụ huynh và nhà trường tăng cường phòng bệnh từ xa.

Bác sĩ Võ Khắc Nhật, Khoa Nội - Nhi, Bệnh viện Hữu nghị Quảng Bình cho biết, trẻ nhỏ, người cao tuổi và người có bệnh nền là những nhóm có nguy cơ gặp biến chứng khi mắc cúm.

Việc thăm khám giúp bác sĩ đánh giá mức độ bệnh và hướng dẫn điều trị phù hợp. Người bệnh không tự ý dùng kháng sinh hoặc thuốc kháng virus khi chưa có chỉ định.

Trong bối cảnh bệnh nhân tăng, phòng bệnh tại gia đình và trường học là một phần giải pháp giảm áp lực điều trị. Các bác sĩ khuyến cáo duy trì vệ sinh cá nhân, môi trường sinh hoạt, bảo đảm dinh dưỡng và tiêm chủng đầy đủ. Nhà trường cần theo dõi sức khỏe học sinh, thông báo sớm cho gia đình khi trẻ có biểu hiện nghi mắc bệnh.

Song song với sự chủ động của phụ huynh, thực tế bệnh nhân nằm ghép, giường tràn ra hành lang cũng đặt ra yêu cầu về phương án ứng phó của các cơ sở y tế.