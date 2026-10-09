Hoa hậu Thái Lan giữa dàn trai tài gái sắc Việt Nam

TPO - Lionel Messi và Ronaldo có thể không còn ở đỉnh cao sự nghiệp trên sân cỏ, song tầm ảnh hưởng của bộ đôi siêu sao trên mạng xã hội là điều mà không cầu thủ nào ở thế hệ sau theo kịp.