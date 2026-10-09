Hoa hậu Thái Lan giữa dàn trai tài gái sắc Việt Nam

TPO - Hoa hậu Thái Lan Engfa Waraha xuất hiện trẻ trung thanh lịch tại sự kiện ra mắt phim điện ảnh "Án mạng xém hoàn hảo". Ngay tại sự kiện, ê-kíp làm phim còn công bố một tin vui bất ngờ với khán giả.
TPO - Đạo diễn Tạ Huy Cường cho rằng việc sản xuất phim ngắn, phim AI sẽ bùng nổ ở thị trường Việt Nam trong thời gian tới, tuy nhiên rào cản lớn nhất là ngôn ngữ.
TPO - Trở lại sau một tháng ở ẩn, Jennie gây sốt với diện mạo quyến rũ và cá tính. Người đẹp BlackPink cũng thành tâm điểm nhờ màn song ca cùng The Weeknd.
TPO - Những đường cong được tạo hình từ thép, các lớp sân khấu mở ra phía biển là điểm nhấn trong thiết kế sân khấu hung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026 tại Đồi Rồng, Hải Phòng. Đạo diễn Trần Tú cho biết ê-kíp muốn gửi gắm hình ảnh người phụ nữ Việt Nam dịu dàng, giàu bản lĩnh.
TPO - 53 thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 lần đầu cùng xuất hiện trước truyền thông tại họp báo chung khảo ở Hải Phòng. Sau gần hai tháng rèn luyện và trải nghiệm, các cô gái đã sẵn sàng bước vào chặng đua quyết định.
TPO - Ca sĩ Hoài Lâm công khai xin lỗi nhiều đàn anh trong nghề và khán giả sau những hành động, suy nghĩ tiêu cực trên mạng xã hội thời gian qua.
TPO - NSƯT Chí Trung thanh lý đồ cũ, chuẩn bị chuyển nhà sau gần 50 năm gắn bó với căn hộ tập thể tại số 1 Tràng Tiền, Hà Nội.
TPO - Thị trường nhạc Việt cuối năm nóng đỉnh điểm khi TPHCM cùng lúc sáng đèn 4 đại nhạc hội. Cú hích này mở màn cho cuộc chạy đua bán vé khốc liệt giữa Mỹ Tâm, HIEUTHUHAI, Tùng Dương và nhiều nghệ sĩ khác trong 2 tháng cuối năm
TPO - Ca sĩ Will và nghệ sĩ Hoàng Rob, hai anh tài tỏa sáng tại Anh trai vượt ngàn chông gai mùa 2, sẽ góp mặt tại chung khảo Hoa hậu Việt Nam trong vai trò khách mời.
TPO - NSƯT, Đại tá Đặng Thái Huyền, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh cùng các thành viên ban giám khảo có mặt tại buổi tập của 53 thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 ở Hải Phòng. Trước đêm chung khảo ngày 10/10, các giám khảo theo dõi, ghi chép phần thể hiện của các cô gái để có thêm cơ sở đánh giá.
TPO - Nam nghệ sĩ Vương Tinh của Trung Quốc bị lừa bán sang miền Bắc Myanmar. Sự cố gióng lên hồi chuông cảnh báo về nạn lừa đảo viễn thông xuyên quốc gia.
TPO - Khoảng gần 100 nhân viên làm việc xuyên ngày đêm để hoàn thiện sân khấu Chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026 tại Khu du lịch Quốc tế Đồi Rồng, Hải Phòng, trước thời điểm thí sinh bước lên sân khấu ngày 10/10.
TPO - Sau một năm đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2024, Hà Trúc Linh trở lại phòng tập của các thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 để chia sẻ kinh nghiệm trình diễn, giữ tinh thần trước đêm chung khảo.
TPO - Lionel Messi và Ronaldo có thể không còn ở đỉnh cao sự nghiệp trên sân cỏ, song tầm ảnh hưởng của bộ đôi siêu sao trên mạng xã hội là điều mà không cầu thủ nào ở thế hệ sau theo kịp.
TPO - Sự bùng nổ của phim ngắn AI đang thay đổi cả cách sản xuất lẫn kể chuyện. Đằng sau hàng trăm nghìn tác phẩm là mô hình vận hành dựa trên dữ liệu đo phản ứng khán giả, điều chỉnh nội dung và phân phối đến đúng nhóm người xem.
TPO - Ban tổ chức Sao concert thông báo tiếp nhận yêu cầu hoàn vé trong 24 giờ đối với một số khán giả, sau khi Soobin, Binz, Rhymastic, Cường Seven và các nghệ sĩ thuộc SpaceSpeakers Label không tham gia chương trình ngày 10/10 tại TPHCM.
TPO - Lisa tiếp tục khiến dư luận trầm trồ trước diện mạo xinh đẹp và thời trang tại Paris. Tuy nhiên, cô cũng bị một bộ phận cư dân mạng chỉ trích vì hành vi được cho là thô lỗ.