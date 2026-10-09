Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Nhịp sống Thủ đô

Cận cảnh 3 trận địa pháo hoa chào mừng 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Trần Hoàng

TPO - Hàng nghìn đơn vị pháo hoa tầm cao, tầm thấp, pháo nước và giàn hỏa thuật đã được bố trí, kiểm tra nghiêm ngặt, bảo đảm an toàn tuyệt đối sẵn sàng cho các màn trình diễn pháo hoa hoành tráng diễn ra vào tối 10/10 tại ba địa điểm của Hà Nội chào mừng 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô.

anh-man-hinh-2026-10-09-luc-144558.jpg
Những ngày qua, Tập đoàn Sun Group đã phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội và Công ty TNHH MTV Hóa chất 21 (Nhà máy Z121) cấp tập triển khai bố trí các trận địa pháo hoa, vận chuyển, kiểm tra và bảo vệ nghiêm ngặt số lượng pháo hoa theo kế hoạch, sẵn sàng cho các màn trình diễn thăng hoa tại Hồ Hoàn Kiếm, Hồ Tây và Hồ Văn Quán trong đêm 10/10.
anh-man-hinh-2026-10-09-luc-144616.jpg
Công tác bố trí trận địa pháo tại Hồ Hoàn Kiếm, Hồ Tây được các lực lượng triển khai khẩn trương.
anh-man-hinh-2026-10-09-luc-144624.jpg
Cầu phao và các phương tiện nổi được sử dụng để tạo mặt bằng phục vụ vận chuyển, lắp đặt và cố định hệ thống pháo.
anh-man-hinh-2026-10-09-luc-144607.jpg
Khu vực pháo hoa được bảo vệ nghiêm ngặt, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các trận địa.
anh-man-hinh-2026-10-09-luc-144548.jpg
Theo kế hoạch của UBND TP. Hà Nội, trận địa pháo hoa sẽ được bố trí trước Bưu điện Hà Nội, khu vực Hồ Hoàn Kiếm, với 350 giàn pháo gồm pháo hoa nổ tầm cao, tầm thấp và hỏa thuật.
anh-man-hinh-2026-10-09-luc-144538.jpg
Khu vực hồ Hoàn Kiếm được quây rào để chuẩn bị trận địa
1791532747816.jpg
Theo kế hoạch, Tập đoàn Sun Group sẽ tài trợ 3 điểm bắn pháo hoa tại Hà Nội chào mừng 72 năm Ngày Giải phóng thủ đô, hứa hẹn mang đến “bữa đại tiệc ánh sáng” tưng bừng kéo dài 15 phút, từ 21h00 đến 21h15 ngày 10/10/2026. Hình ảnh tại hồ Văn Quán.
1791532747182.jpg
Trận địa số 3 tại Hồ Văn Quán được thiết kế để khai thác tối đa không gian mặt nước và cảnh quan bờ hồ, tạo hiệu ứng thị giác đa tầng.
anh-man-hinh-2026-10-09-luc-1603.jpg
Trận địa số 2 tại khu vực phố Quảng Khánh (phường Tây Hồ) có lượng pháo tầm cao lớn nhất đợt này với 1.800 quả, cùng 475 quả pháo tầm thấp.
anh-man-hinh-2026-10-09-luc.jpg
Lần đầu tiên, người dân Thủ đô được chiêm ngưỡng 200 quả pháo nổ nước kết hợp 900 giàn hỏa thuật dàn trải trên mặt hồ Tây, tạo nên “vũ điệu ánh sáng” ngoạn mục trên sóng nước.
1791532746397-3562.jpg
Trước đó, tập đoàn này từng ghi dấu ấn khi tài trợ chương trình nghệ thuật “Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng” kỷ niệm thành công Đại hội XIV của Đảng và 96 năm Ngày thành lập Đảng với kỷ lục gần 10.000 đơn vị pháo hoa.
1791532748127.jpg
Tính chung cả ba trận địa, Sun Group tài trợ gần 7.000 đơn vị pháo hoa và giàn hỏa thuật các loại. Cùng khai hỏa lúc 21h, ba điểm Hồ Gươm, Hồ Tây và Hồ Văn Quán sẽ thắp sáng bầu trời Hà Nội, mang đến cho người dân và du khách những khoảnh khắc đáng nhớ trong dịp kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô.

Xem thêm

#Pháo hoa Hà Nội #Lễ kỷ niệm 72 năm Giải phóng Thủ đô #Tập đoàn Sun Group #Chương trình nghệ thuật #An ninh lễ hội

Cùng chuyên mục

Hà Nội lý giải việc bãi bỏ quyết định quy hoạch phân khu sông Hồng

Hà Nội lý giải việc bãi bỏ quyết định quy hoạch phân khu sông Hồng

TPO - Hà Nội khẳng định việc bãi bỏ quyết định phê duyệt nhiệm vụ Điều chỉnh tổng thể quy hoạch phân khu sông Hồng, tỷ lệ 1/5.000 (đoạn từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở) không dừng quá trình điều chỉnh quy hoạch và phù hợp với Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm.

Bản tin thời tiết Hà Nội (9 - 10/10): Thủ đô có mưa rải rác, ban ngày duy trì hửng nắng

TPO - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, dịp cuối tuần thời tiết Thủ đô duy trì hửng nắng ban ngày, trời mát về đêm và sáng sớm. Tuy có mưa dông rải rác vài nơi nhưng thời tiết chủ đạo khá thuận lợi cho các hoạt động vui chơi giải trí ngoài trời dịp kỷ niệm giải phóng Thủ đô 10/10.

Gỡ điểm nghẽn cho 'hộ chiếu' nông sản Thủ đô

Gỡ điểm nghẽn cho 'hộ chiếu' nông sản Thủ đô

Việc phân cấp thẩm quyền cấp mã số vùng trồng về cấp xã được kỳ vọng tạo đòn bẩy cho xuất khẩu nông sản Hà Nội, song những khoảng trống về hướng dẫn kỹ thuật và dữ liệu đang khiến chính sách này chưa thể đi vào thực tế.

Hà Nội khơi thông 'nguồn lực xanh' vùng bãi

Hà Nội khơi thông 'nguồn lực xanh' vùng bãi

Với quy mô hơn 23.000 ha và giàu giá trị sinh thái, vùng đất bãi ven các tuyến sông của Hà Nội đang được định hướng trở thành trục không gian xanh đa chức năng, đóng vai trò quan trọng trong chiến lược phát triển đô thị bền vững của Thủ đô.

Mở lối cho nông nghiệp tích hợp với dịch vụ

Mở lối cho nông nghiệp tích hợp với dịch vụ

Để hiện thực hóa mô hình nông nghiệp đô thị bền vững, xã Đan Phượng (Hà Nội) đang nỗ lực chuyển đổi từ tư duy sản xuất thuần túy sang kinh tế đa giá trị, song thực tiễn vẫn vấp phải những "điểm nghẽn" về hạ tầng và pháp lý đất đai cần sớm được tháo gỡ.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe