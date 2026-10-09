Cận cảnh 3 trận địa pháo hoa chào mừng 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

TPO - Riêng hai khu nhà ở sinh viên Mỹ Đình II và Pháp Vân - Tứ Hiệp có tổng cộng 12.888 chỗ ở theo thiết kế, trong đó 7.881 chỗ đang được cho thuê và 5.007 chỗ còn trống, tương đương gần 39% tổng số chỗ ở được thống kê.