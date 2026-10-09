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Đề xuất mở rộng cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ, nâng tốc độ lên 100 km/h

Đức Anh

TPO - Cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ dài 40,2 km được đề xuất mở rộng, hoàn thiện quy mô 4 làn xe và nâng tốc độ thiết kế từ 80 km/h lên 100 km/h. Dự án có tổng mức đầu tư dự kiến 3.531 tỷ đồng, triển khai theo phương thức đối tác công tư (PPP).

Được sự chấp thuận của Bộ Xây dựng, Công ty TNHH Xây dựng Tự Lập (có trụ sở ở Phú Thọ) vừa có văn bản gửi Bộ Xây dựng xin ý kiến về phương án đầu tư Dự án mở rộng cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ. Dự án dự kiến triển khai trong giai đoạn 2026-2030, trên địa bàn hai tỉnh Tuyên Quang và Phú Thọ.

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Cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ dài 40,2 km, được đầu tư với quy mô 4 làn xe hạn chế, khánh thành đưa vào khai thác ngày 17/6/2025. Ảnh: Đức Anh

Theo đề xuất, tuyến cao tốc dài 40,2 km, hiện có quy mô 4 làn xe hạn chế, tốc độ thiết kế 80 km/h, được đưa vào khai thác từ ngày 17/6/2025. Dự án mở rộng nhằm hoàn thiện quy mô 4 làn xe cơ giới, nâng tốc độ thiết kế lên 100 km/h, mở rộng nền đường lên 24,75 m và bổ sung làn dừng khẩn cấp.

Phương án nâng cấp cũng bao gồm chỉnh trang 5 nút giao, kéo dài các cống và hầm chui dân sinh, đầu tư đồng bộ hệ thống giao thông thông minh trên toàn tuyến.

Sau khi nghiên cứu, so sánh 3 phương án mở rộng, nhà đầu tư kiến nghị lựa chọn phương án mở rộng sang bên trái tuyến. Phương án này có tổng mức đầu tư khoảng 3.351 tỷ đồng, chưa tính lãi vay.

Theo đánh giá của đơn vị đề xuất, phương án trên thuận lợi cho tổ chức giao thông trong quá trình thi công, hạn chế ảnh hưởng đến các công trình phụ trợ và giảm chi phí phá dỡ. Số hộ dân dự kiến bị ảnh hưởng bởi giải phóng mặt bằng là 95 hộ, thấp nhất trong 3 phương án được xem xét.

Riêng cầu Đoan Hùng tại Km15+603, đơn vị tư vấn kiến nghị giữ nguyên quy mô mặt cắt ngang hiện tại, không bố trí làn dừng khẩn cấp trên cầu do việc nâng cấp kết cấu nhịp chính được đánh giá tốn kém và gặp nhiều khó khăn.

Để hạn chế giải phóng mặt bằng, giảm ảnh hưởng đến đời sống người dân và các công trình hiện hữu, nhà đầu tư cũng đề xuất xây dựng tường chắn bê tông xi măng tại chân taluy nền đắp và nền đào trong phạm vi mở rộng.

Văn bản đề xuất là cơ sở để Bộ Xây dựng xem xét, cho ý kiến trước khi nhà đầu tư hoàn thiện hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi theo quy định.

Trước đó, Bộ Xây dựng chấp thuận Công ty TNHH Xây dựng Tự Lập lập đề xuất dự án mở rộng cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ theo phương thức PPP. Nhà đầu tư phải tự chịu mọi rủi ro, chi phí và không được Nhà nước thanh toán nếu Báo cáo nghiên cứu khả thi không được phê duyệt hoặc dự án không lựa chọn được nhà đầu tư triển khai. Bộ Xây dựng yêu cầu hoàn thiện hồ sơ đề xuất dự án trước ngày 30/12/2026.

Cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ dài 40,2 km, được đầu tư với quy mô 4 làn xe hạn chế, hiện tốc độ khai thác là 90 km/h, nền đường rộng 17m. Tuyến đường chính thức khánh thành, đưa vào khai thác ngày 17/6/2025, với tổng mức đầu tư giai đoạn trước là 3.753 tỷ đồng. Sau khi đưa vào sử dụng, tuyến cao tốc góp phần rút ngắn thời gian di chuyển, tăng cường kết nối giao thông giữa Tuyên Quang với Phú Thọ và các tuyến giao thông liên vùng.

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#Cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ #Mở rộng cao tốc #PPP cao tốc #Tuyến đường giao thông #Đầu tư hạ tầng giao thông

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