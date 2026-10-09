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Phát hiện đối tượng truy nã trong nhóm người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Hoàng Dương

TPO - Kiểm tra nhóm 5 người nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc vào Việt Nam, lực lượng chức năng Quảng Ninh phát hiện một người bị Công an tỉnh Lạng Sơn truy nã từ năm 2016.

Ngày 9/10, Đồn Biên phòng cửa khẩu Hoành Mô, Bộ đội Biên phòng thành phố Quảng Ninh cho biết, đơn vị đã hoàn chỉnh hồ sơ, bàn giao Nguyễn Bá Nga (SN 1977, trú tại tỉnh Lạng Sơn) cho Công an tỉnh Lạng Sơn xử lý theo quy định. Nga bị truy nã từ năm 2016 về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

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Nhóm đối tượng nhập cảnh trái phép vào Việt Nam trên tuyến biên giới Hoành Mô.

Trước đó, khoảng 11h ngày 4/10, khi tuần tra tại khu vực mốc quốc giới 1323(2), thuộc thôn Phai Làu, xã Hoành Mô, thành phố Quảng Ninh, lực lượng Đồn Biên phòng cửa khẩu Hoành Mô phối hợp với Công an xã phát hiện 5 người, gồm 1 nam và 4 nữ, lội qua suối biên giới để nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Tiếp tục theo dõi, tổ công tác phát hiện nhóm người lên ô tô biển kiểm soát 14F-005.38, di chuyển trên Quốc lộ 18C. Khi phương tiện đến Km51+700, lực lượng chức năng yêu cầu dừng xe để kiểm tra.

Người điều khiển ô tô khai tên Ngô Thiêm Tiến (SN 1987, trú tại thôn Lục Nà, xã Lục Hồn, thành phố Quảng Ninh). Trong số 5 người trên xe, 4 người không xuất trình được giấy tờ tùy thân và khai nhận đã nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc vào Việt Nam.

Ngoài Nguyễn Bá Nga, nhóm người còn có Nguyễn Thị Tú Oanh (SN 1994, trú tại Tuyên Quang), Phùng Thị Trang (SN 1989, trú tại Bắc Ninh), Vi Thị Viên (SN 1993, trú tại Nghệ An) và Nguyễn Thị Kiều Oanh (SN 2001, trú tại Bắc Ninh). Theo xác minh ban đầu, cả 5 người đều sinh sống tại Trung Quốc trước khi nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Làm việc với lực lượng chức năng, Nguyễn Thị Tú Oanh khai được một phụ nữ tên Hoa thuê tổ chức đưa 4 người còn lại từ Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam với tiền công 15 triệu đồng.

Đồn Biên phòng cửa khẩu Hoành Mô đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự để điều tra hành vi tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép, đồng thời tiếp tục xác minh, xử lý những trường hợp liên quan.

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