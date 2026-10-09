Cho vay lãi 'cắt cổ' 108%/năm, một đối tượng ở Hà Tĩnh bị khởi tố

TPO - Một đối tượng ở Hà Tĩnh bị khởi tố sau khi cho nhiều người vay tiền với lãi suất lên đến 108%/năm, sử dụng nhiều tài khoản ngân hàng để giao dịch và thu lợi bất chính hơn 140 triệu đồng.

Ngày 9/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Văn Thái (SN 1999, trú tại xã Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh) về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

Theo thông tin từ cơ quan công an, trước tình hình hoạt động cho vay lãi nặng tiềm ẩn phức tạp, Công an xã Thạch Hà đã tăng cường nắm tình hình địa bàn. Qua điều tra, lực lượng chức năng phát hiện Lê Văn Thái có dấu hiệu liên quan đến hoạt động cho vay lãi nặng.

Theo điều tra ban đầu, Thái không có cơ sở kinh doanh, không quảng cáo công khai mà sử dụng nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau để cho vay tiền và thu lãi.

Đối tượng Lê Văn Thái.

Ngày 2/10/2026, Công an xã Thạch Hà triển khai lực lượng, triệu tập, làm việc với những người liên quan tại nhiều địa bàn để xác minh. Sau đó, Thái đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận hành vi vi phạm.

Kết quả điều tra bước đầu xác định, từ giữa năm 2025 đến nay, Thái đã cho nhiều người tại xã Thạch Hà và xã Việt Xuyên vay tiền với lãi suất 3.000 đồng/triệu đồng/ngày, tương đương 108%/năm. Qua hoạt động này, đối tượng thu lợi bất chính hơn 140 triệu đồng.

Ngày 6/10/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Văn Thái về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.