Nút thắt phố Ô Chợ Dừa thay đổi ra sao sau khi mở rộng?

TPO - Việc mở rộng mặt đường đoạn từ số 34 đến số 80 phố Ô Chợ Dừa bước đầu phát huy hiệu quả, giúp dòng phương tiện lưu thông thuận tiện hơn sau thời gian dài chịu cảnh thắt nút.
TPO - Hàng nghìn đơn vị pháo hoa tầm cao, tầm thấp, pháo nước và giàn hỏa thuật đã được bố trí, kiểm tra nghiêm ngặt, bảo đảm an toàn tuyệt đối sẵn sàng cho các màn trình diễn pháo hoa hoành tráng diễn ra vào tối 10/10 tại ba địa điểm của Hà Nội chào mừng 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô.
TPO - Với toàn tuyến đã đạt 90% sản lượng, Hà Nội dự kiến thông xe kỹ thuật 15 km đường song hành Vành đai 4 đầu tiên đúng dịp 10/10.
TPO - Hà Nội khẳng định việc bãi bỏ quyết định phê duyệt nhiệm vụ Điều chỉnh tổng thể quy hoạch phân khu sông Hồng, tỷ lệ 1/5.000 (đoạn từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở) không dừng quá trình điều chỉnh quy hoạch và phù hợp với Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm.
TPO - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, dịp cuối tuần thời tiết Thủ đô duy trì hửng nắng ban ngày, trời mát về đêm và sáng sớm. Tuy có mưa dông rải rác vài nơi nhưng thời tiết chủ đạo khá thuận lợi cho các hoạt động vui chơi giải trí ngoài trời dịp kỷ niệm giải phóng Thủ đô 10/10.
TPO - Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Hội Nhà báo thành phố Hà Nội lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2026-2031 gồm 15 thành viên, trong đó ông Nguyễn Thanh Liêm, Tổng Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh truyền hình Hà Nội, được bầu làm Chủ tịch Hội.
TPO - Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu Giám đốc Công an Thành phố chủ trì, cùng các đơn vị liên quan tập trung khắc phục hậu quả, khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy, làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan đến vụ cháy tại thôn La Phù, xã Thượng Phúc.
TPO - Hàng nghìn người dân và du khách đã đổ về check-in, khám phá không gian "Dải lụa ký ức" với thiết kế cầu cạn độc đáo trong ngày đầu tiên mở cửa 8/10.
TPO - Chính thức đón khách đúng dịp 10/10, bến xe Yên Sở gây ấn tượng với quy mô hiện đại bậc nhất Hà Nội khi sở hữu tầng hầm ngầm rộng 5.000 m², nhà chờ trung tâm hình tròn và hệ thống vận hành tự động khép kín.
Sáng 8/10, Tổng công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) tổ chức Lễ tổng kết đợt thi đua cao điểm năm 2026 và công bố kết quả Hội thi “Xây dựng văn hóa phục vụ xe buýt” lần thứ 3.
TPO - Ông Nguyễn Thanh Liêm được Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội bổ nhiệm giữ chức Tổng Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.
TPO - Hướng tới kỷ niệm Ngày Giải phóng Thủ đô, phường Hoàn Kiếm khởi công dự án Trung tâm Công nghiệp văn hóa Đồng Xuân - Bắc Qua; phường Cửa Nam khánh thành, khởi công nhiều công trình mới.
Việc phân cấp thẩm quyền cấp mã số vùng trồng về cấp xã được kỳ vọng tạo đòn bẩy cho xuất khẩu nông sản Hà Nội, song những khoảng trống về hướng dẫn kỹ thuật và dữ liệu đang khiến chính sách này chưa thể đi vào thực tế.
Với quy mô hơn 23.000 ha và giàu giá trị sinh thái, vùng đất bãi ven các tuyến sông của Hà Nội đang được định hướng trở thành trục không gian xanh đa chức năng, đóng vai trò quan trọng trong chiến lược phát triển đô thị bền vững của Thủ đô.
TPO - Riêng hai khu nhà ở sinh viên Mỹ Đình II và Pháp Vân - Tứ Hiệp có tổng cộng 12.888 chỗ ở theo thiết kế, trong đó 7.881 chỗ đang được cho thuê và 5.007 chỗ còn trống, tương đương gần 39% tổng số chỗ ở được thống kê.
Để hiện thực hóa mô hình nông nghiệp đô thị bền vững, xã Đan Phượng (Hà Nội) đang nỗ lực chuyển đổi từ tư duy sản xuất thuần túy sang kinh tế đa giá trị, song thực tiễn vẫn vấp phải những "điểm nghẽn" về hạ tầng và pháp lý đất đai cần sớm được tháo gỡ.
Bằng việc tập trung nguồn lực vào các chuỗi giá trị nông sản và quyết liệt ứng dụng công nghệ số, xã Bát Tràng (Hà Nội) đang kiến tạo một mô hình nông nghiệp đô thị hiện đại, bền vững.