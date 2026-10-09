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Nhịp sống Thủ đô

Nút thắt phố Ô Chợ Dừa thay đổi ra sao sau khi mở rộng?

Phùng Linh

TPO - Việc mở rộng mặt đường đoạn từ số 34 đến số 80 phố Ô Chợ Dừa bước đầu phát huy hiệu quả, giúp dòng phương tiện lưu thông thuận tiện hơn sau thời gian dài chịu cảnh thắt nút.

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Từ ngày 9/10, Hà Nội bắt đầu điều chỉnh tổ chức giao thông trên tuyến đường Ô Chợ Dừa (đoạn từ số nhà 34 đến số 80) theo phương án xén bớt dải phân cách giữa để mở rộng lòng đường, tổ chức 3 làn xe chạy cho mỗi chiều nhằm giải tỏa áp lực giao thông và hạn chế ùn tắc.
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Ghi nhận trong ngày 9/10, đoạn đường từ số 34 đến số 80 phố Ô Chợ Dừa đã được thu hẹp dải phân cách giữa, mở rộng phần đường dành cho phương tiện thêm 5,5m ở mỗi bên.
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Dòng phương tiện lưu thông thuận lợi qua nút giao, không xảy ra tình trạng ùn ứ hay phải dừng chờ kéo dài sau khi thực hiện điều chỉnh tổ chức giao thông.
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Mỗi bên đường được mở rộng thêm 5,5 m để tăng diện tích lưu thông cho các phương tiện.
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Đến ngày 9/10, các hạng mục chính để mở rộng lòng đường, tổ chức 3 làn xe chạy cơ đã thành hình.
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Ghi nhận trên công trường, các công nhân đang tập trung hoàn tất việc chỉnh trang hệ thống bó vỉa dải phân cách giữa, kịp tiến độ thảm bê tông nhựa mặt đường trong tối cùng ngày.
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Phần lòng đường được mở rộng thêm sẽ thi công đồng bộ với kết cấu mặt đường hiện trạng và khớp nối kỹ thuật với phương án tổ chức giao thông chung trên toàn tuyến.
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Theo Sở Xây dựng Hà Nội, dự án mở rộng mặt đường Ô Chợ Dừa được triển khai để đồng bộ hạ tầng và thích ứng với phương án phân luồng mới khi đoạn Vành đai 1 qua Hoàng Cầu - Voi Phục thông xe tạm.
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Hiệu quả của phương án giao thông mới này sẽ tiếp tục được đánh giá thông qua theo dõi lưu lượng phương tiện và tình hình giao thông thực tế.

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#giao thông #Hà Nội #Ô Chợ Dừa #mở rộng đường #ùn tắc #lưu thông #đường phố

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