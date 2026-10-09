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Tìm thấy bốn hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật trong các hang đá tại Lào

Hoàng Nam

TPO - Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ số 1 thuộc Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị vừa tìm thấy, cất bốc 4 hài cốt liệt sĩ trong các hang đá tại tỉnh Khăm Muồn, Lào, cùng nhiều di vật bộ đội.

Ngày 9/10, Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ số 1, Phòng Chính trị, Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị cho biết, trong ngày 8/10, đơn vị đã tìm thấy và cất bốc 4 hài cốt liệt sĩ tại tỉnh Khăm Muồn.

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Đội quy tập đã tìm thấy và cất bốc 4 hài cốt liệt sĩ tại tỉnh Khăm Muồn.

Trong đó, một hài cốt được tìm thấy tại khu vực bản Noỏng Ping, xã Tạ Loỏng, huyện Bua La Pha; ba hài cốt còn lại được phát hiện tại khu vực bản Phôn Khăm, xã Mạ Hả Xay, huyện Mạ Hả Xay. Di vật đi kèm có các mảnh tăng, võng bộ đội và một vỏ đạn AK, vỏ lon thịt hộp, pin, đạn, đế dép cao su và một lọ thuốc Penicillin.

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Một số di vật được tìm thấy.

Sau khi cất bốc, đơn vị đưa các hài cốt cùng di vật về nhà quàn, bảo quản để phục vụ xác minh, đối chiếu thông tin và tổ chức thờ cúng trang nghiêm theo quy định.

Theo đơn vị, địa hình phức tạp, điều kiện tìm kiếm hạn chế và thông tin về liệt sĩ ngày càng ít là những khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Cán bộ, chiến sĩ tiếp tục phối hợp với chính quyền, người dân địa phương xác minh thông tin, mở rộng phạm vi tìm kiếm.

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Các hài cốt cùng di vật về nhà quàn, bảo quản để phục vụ xác minh.

Kết quả này góp phần thực hiện mục tiêu quy tập 430 hài cốt liệt sĩ của tỉnh Quảng Trị trong “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”.

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