Phường mới xin ý kiến xử lý ‘tòa nhà đẹp nhất Cà Mau’ xây không phép

Tân Lộc
TPO - UBND phường Tân Thành (tỉnh Cà Mau) vừa xin ý kiến cơ quan chuyên môn về cưỡng chế khắc phục trong trường hợp "chủ tòa nhà đẹp nhất Cà Mau" không thực hiện nghĩa vụ tài chính liên quan tới phần xây dựng không phép trên đất nông nghiệp.

Ngày 12/8, nguồn tin của PV Tiền Phong, UBND phường Tân Thành (tỉnh Cà Mau) vừa có văn bản xin ý kiến Sở Tư pháp, Sở Nông nghiệp và Môi trường hướng xử lý vi phạm xây dựng của ông Hồ An Tập - chủ căn biệt thự vi phạm, tự nhận "tòa nhà đẹp nhất Cà Mau".

Căn biệt thự của ông Tập xây không phép trên đất nông nghiệp tới nay vẫn uy nghi tồn tại.

UBND phường Tân Thành cho rằng, ông Tập vi phạm hành chính về hành vi chuyển đất nuôi trồng thủy sản sang đất phi nông nghiệp sai phép, diện tích vi phạm hơn 2.000m2. Sau đó, Chủ tịch UBND TP. Cà Mau (cũ) ban hành quyết định xử phạt và cho phép chuyển mục đích sử dụng hơn 2.000m2 đất thủy sản sang đất ở (để tồn tại phần xây dựng vi phạm trên diện tích này).

Thông báo của Chi cục Thuế khu vực II vào tháng 11/2024, số tiền ông Tập phải nộp ngân sách để chuyển đổi mục đích sử dụng đất hơn 8,3 tỷ đồng, lệ phí trước bạ nhà và đất hơn 42 triệu đồng. Tuy nhiên, tới nay (gần 9 tháng) ông Tập chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính này.

Do đó, UBND phường Tân Thành xin ý kiến Sở Tư pháp, Sở Nông nghiệp và Môi trường hướng dẫn xử lý. Trường hợp cho phép ông Tập chuyển mục đích sử dụng đất vẫn còn hiệu lực, nhưng chủ nhà vẫn không thực hiện nộp tiền, phường có được thực hiện cưỡng chế khắc phục hậu quả hay không?

Trường hợp UBND phường Tân Thành phải thực hiện cưỡng chế khắc phục hậu quả, phường có phải thu hồi quyết định cho phép ông Tập chuyển mục đích sử dụng đất trước khi thực hiện cưỡng chế không?

Trước đó, Tiền Phong đã có nhiều tin bài phản việc ông Hồ An Tập xây dựng căn biệt thự không phép trên đất nông nghiệp, khi gần hoàn thành đã quay và phát trực tiếp hình ảnh căn biệt thự lên mạng xã hội và tự nhận "tòa nhà đẹp nhất Cà Mau".

Sau đó, chính quyền TP. Cà Mau (cũ) kiểm tra, xác định nhà xây không phép nên ban hành nhiều quyết định xử phạt, nhưng việc xử lý về cho tồn tại hay không tồn tại căn biệt thự không được chính quyền xử lý dứt điểm.

Câu chuyện về ngôi biệt thự trên tạm lắng một thời gian vì ông Tập có đơn khởi kiện hành chính UBND TP. Cà Mau. Tuy nhiên đầu tháng 5 vừa qua, ông Tập rút toàn bộ đơn kiện. Do đó, chính quyền địa phương tiếp tục xử lý căn biệt thự theo quy trình. Do không còn tổ chức chính quyền cấp huyện (TP. Cà Mau đã kết thúc hoạt động từ ngày 1/7), nên trách nhiệm xử lý nay thuộc về UBND phường Tân Thành.

Sau khi nhận thông báo nộp hơn 8,3 tỷ đồng tiền sử dụng đất để chuyển đổi đất nông nghiệp thành đất ở nhằm được tồn tại căn biệt thự, ông Tập lại đổi ý, và xin rút hồ sơ chuyển mục đích sử dụng. Tuy nhiên, UBND TP. Cà Mau cũ không thống nhất và đề nghị ông Tập thực hiện nghĩa vụ tài chính theo thông báo của cơ quan thuế.

Tân Lộc
