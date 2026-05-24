Xã hội

Hà Nội chuẩn bị ban hành loạt chính sách hỗ trợ doanh nghiệp tư nhân

Thanh Hiếu

TPO - Các doanh nghiệp tư nhân đáp ứng điều kiện sẽ được Hà Nội hỗ trợ về mặt bằng, vay vốn, chi phí kết nối và mở rộng thị trường quốc tế.

UBND TP. Hà Nội đang lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết Quy định về hỗ trợ doanh nghiệp thuộc khu vực kinh tế tư nhân trên địa bàn thành phố.

Theo đó, đối tượng được hỗ trợ là doanh nghiệp tư nhân hoạt động trong các lĩnh vực: khoa học – công nghệ, công nghệ cao,chuyển đổi số, chuyển đổi xanh; công nghiệp văn hóa, thể thao, du lịch; giáo dục – đào tạo; y tế; logistics; nông nghiệp công nghệ cao.

Các doanh nghiệp tư nhân phải có đóng góp tích cực vào ngân sách nhà nước, tạo việc làm ổn định, bền vững cho người lao động...

Hà Nội sẽ có nhiều chính sách hỗ trợ doanh nghiệp tư nhân

Các chính sách thành phố sẽ hỗ trợ gồm:

Về mặt bằng: Nếu doanh nghiệp tư nhân là chủ đầu tư các dự án khu công nghiệp, cụm công nghiệp, vườn ươm công nghệ sẽ được hỗ trợ 20% chi phí đầu tư xây dựng hạ tầng; giảm 30% tiền thuê lại đất trong vòng 5 năm đầu kể từ ngày ký hợp đồng thuê đất tại khu công nghiệp, cụm công nghiệp; hỗ trợ tối đa 20% tiền thuê nhà, đất là tài sản công chưa sử dụng hoặc không sử dụng trên địa bàn thành phố để hình thành trung tâm nghiên cứu, phát triển sản phẩm.

Thành phố hỗ trợ các doanh nghiệp vay ưu đãi giảm 2% lãi suất từ Quỹ Đầu tư phát triển thành phố.

Hỗ trợ 30% chi phí khi các doanh nghiệp sử dụng phòng thí nghiệm, phòng thử nghiệm, phòng hỗ trợ thiết kế và thiết bị dùng chung của Nhà nước.

Hỗ trợ 100% kinh phí tham gia tập huấn về thị trường quốc tế, kết nối với các doanh nghiệp lớn quốc tế; hỗ trợ 100% kinh phí thuê địa điểm, thiết kế, dàn dựng gian hàng, vận chuyển để doanh nghiệp tham gia hội chợ triển lãm xúc tiến thương mại tại thị trường quốc tế...

Dự kiến, nội dung trên sẽ được HĐND thành phố xem xét tại kỳ họp giữa năm, dự kiến tổ chức tháng 7/2026.

#Doanh nghiệp tư nhân #chính sách hỗ trợ #Hà Nội #HĐND thành phố

