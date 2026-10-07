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Giáo dục

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Nữ sinh lớp 10 bị bạn bắt quỳ gối, túm tóc đánh, tung clip lên mạng

Huỳnh Thủy

TPO - Một nữ sinh lớp 10 ở Đắk Lắk bị bạn túm tóc, đánh và bắt quỳ gối. Sự việc được một số học sinh dùng điện thoại quay lại, sau đó đăng tải lên mạng xã hội, gây bức xúc.

Ngày 7/10, một lãnh đạo Trường THPT Cư M'gar (xã Quảng Phú, tỉnh Đắk Lắk) cho biết, trường đang phối hợp Công an xã Quảng Phú xử lý vụ việc nữ sinh bị đánh, xảy ra tại một khu nhà trọ.

Trước đó, mạng xã hội xuất hiện clip ghi lại cảnh một nữ sinh mặc áo trắng túm tóc, đánh một nữ sinh mặc đồng phục của trường đang quỳ gối. Trong clip, nữ sinh áo trắng còn hút thuốc và đưa điếu thuốc dí sát vào mặt bạn.

Xung quanh, một số học sinh dùng điện thoại quay lại toàn bộ sự việc nhưng không có động thái can ngăn.

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Hình ảnh nữ sinh bị bắt quỳ gối, bị đánh. Ảnh cắt từ clip.

Sau khi được đăng tải, clip gây nhiều phản ứng trên mạng xã hội. Nhiều ý kiến cho rằng hành vi đánh bạn, bắt bạn quỳ gối cần được xử lý nghiêm; đồng thời bày tỏ lo ngại trước việc học sinh sử dụng thuốc lá và có hành vi ứng xử thiếu chuẩn mực.

Theo báo cáo của Trường THPT Cư M'gar, vụ việc xảy ra lúc 16h25 ngày 5/10 tại một khu nhà trọ trên đường Kim Đồng, xã Quảng Phú.

Nữ sinh H., học lớp 10A7, được xác định đã đánh nữ sinh T., học cùng lớp. Một số học sinh chứng kiến đã dùng điện thoại quay lại vụ việc và đăng tải lên mạng xã hội.

Sau khi nắm thông tin, nhà trường nhận định vụ việc có tính chất rất nghiêm trọng và phối hợp Công an xã Quảng Phú để xử lý.

Dù vụ việc xảy ra ngoài giờ học, tại khu nhà trọ và không thuộc khuôn viên trường, Ban giám hiệu Trường THPT Cư M'gar đã chỉ đạo giáo viên chủ nhiệm, Ban Nề nếp yêu cầu các học sinh liên quan viết tường trình; đồng thời mời phụ huynh của hai nữ sinh lên làm việc.

Phụ huynh các học sinh cũng đã ký cam kết bảo đảm an toàn để các em tiếp tục đến trường trong thời gian chờ nhà trường và cơ quan chức năng làm rõ, xử lý vụ việc.

Hiện vụ việc đang được Công an xã Quảng Phú phối hợp với nhà trường làm rõ.

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#Đắk Lắk #nữ sinh #bạo lực học đường #clip lan truyền #nhà trọ

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