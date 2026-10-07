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Giáo dục

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Mong ước giản dị của cô giáo mất một chân khi cứu học trò

Thu Hiền

TPO - Sau cú lao người quên mình cứu học trò, cô Hoàng Thị Hiền mất một chân. Giữa những ngày đau đớn, tập phục hồi, cô chỉ mong sớm làm quen với chân giả, tự bước đi và trở lại lớp học.

“Nếu quay lại, tôi vẫn sẽ cứu học trò”

Ngày trở về Nghệ An điều trị cũng là ngày cô Hoàng Thị Hiền, giáo viên Trường Mầm non Nghĩa Hành (xã Nghĩa Hành, tỉnh Nghệ An), được gặp lại hai con sau hơn một tháng xa cách.

Trong phòng bệnh tại Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông, cô cố gắng ngồi dậy trò chuyện với người thân. So với những ngày điều trị tại Hà Nội, tâm lý cô đã thoải mái hơn khi được ở gần gia đình. Thế nhưng, những cơn đau vẫn thường xuyên khiến cô mất ngủ. “Được về quê điều trị, tôi thấy tâm lý thoải mái hơn nhiều. Quan trọng nhất là được gần các con”, cô Hiền nói.

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Cô Hiền xúc động khi được gần hai con nhỏ sau thời gian dài xa cách.

Hai con của cô, Lương Thùy Linh (7 tuổi) và Lương Hoàng Hiếu (4 tuổi), được người thân đưa vào bệnh viện thăm mẹ. Hơn một tháng xa cách, cuộc gặp mà cô mong chờ lại diễn ra trong sự dè dặt của những đứa trẻ. Chúng ngồi cách xa, không chạy đến ôm mẹ như trước. “Các con sợ chạm vào vết thương làm mẹ đau”, cô Hiền kể.

Cô phải liên tục trấn an rằng mẹ vẫn ổn. Đến ngày hôm sau, khi thấy mẹ đỡ đau hơn, hai đứa trẻ mới mạnh dạn tiến lại gần, ôm và hôn mẹ. Với người mẹ, cái ôm ấy vừa ấm áp vừa khiến lòng cô se lại.

Sau tai nạn, những điều vốn rất bình thường trong cuộc sống gia đình bỗng trở nên quý giá. Một cái ôm của con, một bữa cơm cùng con hay việc được ngồi nghe con kể chuyện cũng trở thành những niềm vui lớn.

Cô Hiền kể, con gái Thùy Linh đang tập trung ôn luyện cho một cuộc thi ở trường. Mẹ động viên con cố gắng và hẹn cuối tuần vào thăm sẽ được thưởng. Còn cậu con trai đang bị ốm, cũng được người thân đưa đi thăm khám. “Các con là động lực để tôi cố gắng”, cô chia sẻ.

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Cô Hiền ôm con vào lòng sau hơn một tháng xa cách.

Hơn một tháng trước, cuộc sống của cô Hiền vẫn bình thường như bao giáo viên khác. Ngày 28/8, tại điểm trường, cô phát hiện một học sinh bất ngờ chạy ra đường đúng lúc chiếc xe tải lao tới. Khoảnh khắc ấy diễn ra quá nhanh. Không kịp suy nghĩ, cô lao theo, ôm được học sinh vào lòng. Đứa trẻ được an toàn, còn cô bị bánh xe tải cán qua hai chân.

Sau thời gian dài điều trị ở Hà Nội, các bác sĩ phải cắt một chân của cô. “Nhìn người khác có đầy đủ hai chân, đi lại bình thường, tôi cũng có lúc buồn. Nhưng nếu được quay lại thời điểm đó, tôi vẫn sẽ lao ra cứu học trò”, cô Hiền nói.

Cô cứu được học trò, nhưng sau khoảnh khắc sinh tử ấy là hành trình rất dài mà cô đang phải đối mặt: những cơn đau, những buổi tập phục hồi chức năng, học cách di chuyển với cơ thể không còn nguyên vẹn và cả nỗi lo về ngày trở lại cuộc sống bình thường.

Ước mong trở lại bục giảng

Trong những ngày điều trị, cô Hiền nhận được nhiều cuộc gọi, lời hỏi thăm từ đồng nghiệp, phụ huynh, người dân và các tổ chức, cá nhân. Có những người cô chưa từng gặp nhưng vẫn tìm cách liên lạc, gửi lời động viên và hỗ trợ.

Tối 4/10, một cuộc thăm hỏi đặc biệt khiến cô xúc động. Ba người đàn ông lớn tuổi tìm đến phòng bệnh. Họ là những cán bộ ngành giáo dục đã nghỉ hưu nhiều năm, trong đó có ông Lê Tiến Hưng, nguyên Giám đốc Sở GD&ĐT Nghệ An và ông Phạm Huy Đức, nguyên Chánh Văn phòng Sở GD&ĐT Nghệ An.

Biết cô Hiền trở về Nghệ An điều trị, họ tìm cách hỏi địa chỉ rồi cùng đến bệnh viện. “Tôi rất bất ngờ, xúc động, không nghĩ các thầy lại đến thăm mình”, cô Hiền nhớ lại.

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Các cán bộ ngành giáo dục đã nghỉ hưu đến bệnh viện thăm hỏi, động viên nữ giáo viên.

Những cuộc gặp bất ngờ như vậy trở thành nguồn động viên lớn đối với nữ giáo viên trong những ngày khó khăn. Cô hiểu rằng, phía sau mình vẫn có rất nhiều người dõi theo, từ những đồng nghiệp thân quen đến những người chưa từng gặp mặt. Sự quan tâm ấy tiếp thêm cho cô niềm tin để bước tiếp trên hành trình hồi phục.

Cùng với tình cảm của mọi người, cô Hiền nhận được sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước và tổ chức Đoàn. Cô xúc động khi được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ký quyết định trao tặng Huân chương Dũng cảm. Ban Chấp hành T.Ư Đoàn trao tặng Bằng khen và Huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm.

Những phần thưởng ấy, với cô, không chỉ là sự ghi nhận cho hành động cứu học sinh mà còn là lời động viên để cô mạnh mẽ hơn trong chặng đường phía trước.

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Cô Hiền nhận được nhiều lời thăm hỏi, động viên trong những ngày điều trị.

Sau biến cố, cô Hiền không đặt ra những mục tiêu quá xa. Trước mắt, cô muốn vết thương lành, sức khỏe ổn định, tiếp tục tập phục hồi chức năng và làm quen với chân giả. “Tôi mong sức khỏe tốt lên, có thể đi lại được. Nếu có thể, tôi muốn trở lại trường, gặp học trò và tiếp tục công việc của mình”, cô Hiền tâm sự.

Lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông cho biết, bệnh viện sẽ hỗ trợ toàn bộ chi phí điều trị và lưu trú cho cô Hiền trong thời gian điều trị tại đây.

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#giáo viên #cứu học sinh #bệnh viện #phục hồi #Nghệ An #tai nạn #giáo dục #Hoàng Thị Hiền #mất một chân

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