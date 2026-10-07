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Giáo dục

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Học viện Cán bộ TPHCM có Giám đốc mới sau sắp xếp

Ngô Tùng

TPO - Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM quyết định tiếp nhận, điều động, bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Nhật Hằng - Thành ủy viên, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM, giữ chức Giám đốc Học viện Cán bộ TPHCM sau sắp xếp.

Sáng 7/10, Thành ủy TPHCM tổ chức hội nghị công bố quyết định sáp nhập Viện Nghiên cứu phát triển TPHCM và Trường Đoàn Lý Tự Trọng vào Học viện Cán bộ TPHCM. Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, lãnh đạo Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM công bố quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về việc sáp nhập Viện Nghiên cứu phát triển TPHCM và Trường đoàn Lý Tự Trọng vào Học viện Cán bộ TPHCM.

Sau sắp xếp, Học viện là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Thành ủy TPHCM, có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng; chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp và thường xuyên của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM. Học viện Cán bộ TPHCM chịu sự quản lý của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về nội dung đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; sự quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo về đào tạo đại học và sau đại học.

Học viện có chức năng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý, cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, đội viên cho các cơ quan, đơn vị của hệ thống chính trị xã, phường, toàn khu vực thành phố và theo phân cấp.

Cùng với đó, Học viện Cán bộ TPHCM nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn; tham mưu, tư vấn về chiến lược, quy hoạch, cơ chế, chính sách phát triển TPHCM trong xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và các lĩnh vực kinh tế, xã hội, đô thị, môi trường, hội nhập, phát triển bền vững, cùng những vấn đề liên quan đến phát triển vùng. Đồng thời, Học viện còn có nhiệm vụ cung cấp thông tin, dự báo tình hình kinh tế - xã hội; xuất bản tạp chí khoa học, tài liệu, giáo trình liên quan theo quy định pháp luật.

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Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết (giữa) trao quyết định và hoa chúc mừng bà Nguyễn Thị Nhật Hằng và ông Phạm Ngọc Lợi. Ảnh: Việt Dũng

Tại hội nghị, Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM cũng công bố quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM về việc tiếp nhận, điều động, bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Nhật Hằng - Thành ủy viên, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM, giữ chức Giám đốc Học viện Cán bộ TPHCM sau sắp xếp.

Bổ nhiệm ông Phạm Ngọc Lợi - Phó Giám đốc Học viện Cán bộ TPHCM, giữ chức Phó Giám đốc Học viện Cán bộ TPHCM sau sắp xếp.

Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM cũng quyết định tiếp nhận, điều động ông Vũ Chí Kiên - Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TPHCM, đến nhận công tác tại Học viện.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết khẳng định việc sáp nhập vừa bảo đảm mục tiêu tiếp tục sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, vừa tăng cường năng lực đào tạo, bồi dưỡng của Học viện Cán bộ TPHCM.

Bà Tuyết nhấn mạnh: TPHCM đang đứng trước nhiều thời cơ phát triển nhanh nhưng cũng đối mặt với không ít thách thức, đòi hỏi đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức mạnh, giỏi, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Học viện Cán bộ TPHCM giữ vai trò quan trọng trong đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ này. Sau sáp nhập, Học viện cần phát huy hiệu quả nguồn lực của các đơn vị, nhất là đội ngũ nghiên cứu, giảng viên, giáo viên, để hỗ trợ nhau thực hiện tốt nhiệm vụ thành phố giao.

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Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết phát biểu giao nhiệm vụ cho lãnh đạo Học viện Cán bộ TPHCM. Ảnh: Việt Dũng

Lãnh đạo Thành ủy TPHCM đề nghị tân Giám đốc Học viện phát huy kinh nghiệm, cùng tập thể lãnh đạo, cán bộ, viên chức xây dựng sự gắn bó, thống nhất trong đơn vị sau sáp nhập; tập trung lãnh đạo, điều hành Học viện hoàn thành các chỉ tiêu từ nay đến cuối năm, triển khai chương trình năm học mới đạt kết quả cao.

Bà Nguyễn Thị Nhật Hằng sinh năm 1981, quê quán phường Tân Khánh, TPHCM. Bà có trình độ Tiến sĩ chuyên ngành hóa lý thuyết và hóa lý, Cao cấp Lý luận chính trị.

Trước đó, tại Hội nghị lần thứ 7 hồi tháng 7/2026, Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM thống nhất với dự thảo đề án sáp nhập Viện Nghiên cứu phát triển TPHCM và Trường Đoàn Lý Tự Trọng vào Học viện Cán bộ TPHCM.

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#sáp nhập #Học viện Cán bộ TPHCM #Trường Đoàn Lý Tự Trọng #Viện Nghiên cứu phát triển TPHCM #cơ cấu tổ chức #tinh gọn bộ máy #quản lý #giáo dục #nghiên cứu chiến lược

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