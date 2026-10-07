Cảnh báo trang web, fanpage giả mạo cuộc thi AIMO

TPO - Ban tổ chức Đấu trường Toán học châu Á (AIMO) cảnh báo về việc xuất hiện một số trang web, fanpage và nhóm chat mạo danh cuộc thi, yêu cầu phụ huynh đóng các khoản phí không hợp lệ.

Theo Ban tổ chức, các kênh giả mạo đang đưa thông tin không chính xác về lịch trình, cách thức đăng ký cuộc thi, đồng thời có dấu hiệu lừa đảo, trục lợi từ phụ huynh và học sinh.

Ban Tổ chức khuyến cáo các nhà trường, phụ huynh và học sinh cần kiểm tra kỹ nguồn thông tin trước khi đăng ký hoặc thực hiện bất kỳ giao dịch nào liên quan đến Cuộc thi Đấu trường Toán học Châu Á.

Thông tin về quy chế, hướng dẫn đăng ký và lệ phí dự thi được Ban Tổ chức công khai trên các kênh chính thức của AIMO. Phụ huynh và học sinh không cung cấp thông tin cá nhân, không truy cập các đường link lạ hoặc chuyển tiền đăng ký vào tài khoản cá nhân, tổ chức thông qua các kênh không chính thức.

Thí sinh tham dự Vòng Chung kết quốc tế AIMO 2026 (ảnh: Trọng Tài)

Ban tổ chức cho biết cuộc thi AIMO tại Việt Nam hiện có các kênh thông tin và hỗ trợ chính thức gồm fanpage AIMO Việt Nam, website cuộc thi, fanpage Báo Tiền Phong, fanpage Công ty Cổ phần Tiền Phong và Zalo OA.

Website chính thức của cuộc thi: https://aimo.tienphong.vn/

Fanpage chính thức AIMO Việt Nam: https://www.facebook.com/aimo.tienphong.vn

Ban Tổ chức đề nghị phụ huynh, nhà trường và học sinh khi phát hiện website, fanpage hoặc nhóm chat có dấu hiệu mạo danh cần thông báo trực tiếp qua các kênh chính thức để được xác minh, đồng thời có thể sử dụng chức năng báo cáo đối với các trang có dấu hiệu giả mạo.

Đấu trường Toán học Châu Á - AIMO do Hiệp hội Olympic Toán học châu Á tổ chức lần đầu vào năm 2012, với sự tham gia thường niên của khoảng 150.000 học sinh đến từ hơn 20 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Tại Việt Nam, cuộc thi do Báo Tiền Phong phối hợp Đại học Bách khoa Hà Nội tổ chức.

Năm 2026, Việt Nam đạt thành tích cao nhất từ trước tới nay với 1 giải Vô địch, 4 giải Á quân 1, 3 giải Á quân 2, 42 huy chương Vàng, 83 huy chương Bạc, 70 huy chương Đồng và 2 giải Khuyến khích, khẳng định trí tuệ Việt Nam trên bản đồ Toán học quốc tế.

Cuộc thi nuôi dưỡng niềm yêu thích Toán học và khơi dậy khát vọng chinh phục tri thức cho thế hệ trẻ Việt Nam, đồng thời trang bị cho học sinh những năng lực cốt lõi của công dân toàn cầu. Thông qua việc trải nghiệm và chinh phục các đề thi Toán bằng tiếng Anh.