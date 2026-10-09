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Nhịp sống Thủ đô

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Hà Nội khánh thành, khởi công 18 dự án: Điểm nhấn Safari Ba Vì, trường đua ngựa Sóc Sơn

Trần Hoàng

TPO - Lễ công bố danh mục các công trình, dự án khánh thành, khởi công và triển khai thực hiện, với trọng tâm là 18 công trình, dự án tiêu biểu trên các lĩnh vực. Trong đó, dự án Công viên Safari Ba Vì, Trường đua ngựa tại xã Sóc Sơn là những dự án điểm nhấn.

Chiều 9/10, thành phố Hà Nội tổ chức Lễ công bố danh mục các công trình, dự án khánh thành, khởi công và triển khai thực hiện, với trọng tâm là 18 công trình, dự án tiêu biểu trên các lĩnh vực giao thông, y tế, văn hóa, thương mại, dịch vụ, môi trường, công nghiệp, du lịch, giáo dục và an ninh chào mừng kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2026).

Các công trình, dự án được triển khai trên cơ sở định hướng phát triển Thủ đô, tập trung hoàn thiện kết cấu hạ tầng, tăng cường năng lực kết nối, cải thiện môi trường sống, nâng cao chất lượng dịch vụ công và mở rộng không gian phát triển kinh tế - xã hội. Mỗi công trình mang một dấu ấn riêng, nhưng cùng hướng tới mục tiêu xây dựng Hà Nội ngày càng hiện đại, văn minh, phát triển nhanh và bền vững.

Theo tổng hợp của Sở Tài chính Hà Nội, trong đợt 10/10 này, thành phố Hà Nội công bố danh mục 292 công trình, dự án với tổng mức đầu tư khoảng 384.886 tỷ đồng; trong đó, vốn ngoài ngân sách khoảng 350.767 tỷ đồng, chiếm trên 91%.

Điều này cho thấy vai trò ngày càng quan trọng của cộng đồng doanh nghiệp và các nhà đầu tư trong quá trình phát triển Thủ đô.

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Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng phát biểu tại lễ khởi công

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng cho biết, một điểm đáng chú ý trong danh mục lần này là khả năng huy động nguồn lực xã hội, với vốn ngoài ngân sách chiếm trên 91% tổng mức đầu tư của 292 công trình, dự án. Điều này cho thấy vai trò ngày càng quan trọng của cộng đồng doanh nghiệp và các nhà đầu tư trong quá trình phát triển Thủ đô.

Lãnh đạo Thành phố khẳng định sẽ tiếp tục xác định ngân sách nhà nước tập trung cho những công trình hạ tầng thiết yếu, các lĩnh vực phục vụ lợi ích công cộng và những nhiệm vụ cần vai trò dẫn dắt của Nhà nước; đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để huy động các nguồn lực xã hội đầu tư vào những lĩnh vực phù hợp.

Tuy nhiên, huy động được nguồn lực mới là bước đầu. Quan trọng hơn là phải tổ chức thực hiện hiệu quả, bảo đảm công khai, minh bạch, quản lý chặt chẽ quy hoạch, đất đai, chi phí và chất lượng công trình.

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Quy hoạch khu vực Công viên Safari Ba Vì. Ảnh từ Videoclip

Đối với các dự án có quy mô lớn, dự án thực hiện theo phương thức đối tác công tư, cần đặc biệt chú trọng tính khả thi, hiệu quả đầu tư và sự hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, người dân và nhà đầu tư.

"Thành phố sẽ tiếp tục đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư có năng lực, có trách nhiệm; đồng thời yêu cầu thực hiện nghiêm các cam kết về tiến độ, chất lượng và hiệu quả dự án", Chủ tịch Hà Nội chia sẻ.

18 dự án khánh thành, khởi công tiêu biểu bao gồm:

4 công trình khánh thành, thông xe kỹ thuật, gồm các đoạn tuyến thuộc đường Vành đai 2,5; đường song hành Vành đai 4 – Vùng Thủ đô; Bến xe khách Yên Sở và Bệnh viện Tim Hà Nội cơ sở 2.

14 dự án khởi công mới, trong lĩnh vực giao thông, hạ tầng kỹ thuật và phát triển công nghiệp, các dự án tuyến đường trên cao dọc đường Cổ Linh kết nối với cao tốc Hà Nội – Hải Phòng, Cảng thủy nội địa Giang Biên và Khu công nghiệp Tiến Thắng sẽ góp phần hoàn thiện hạ tầng kết nối, mở rộng năng lực vận tải, logistics, thu hút đầu tư và tạo thêm việc làm.

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Quang cảnh lễ Khánh thành, khởi công chiều 9/10

Trong lĩnh vực môi trường và phát triển đô thị bền vững, các dự án cải tạo, xử lý ô nhiễm môi trường sông Nhuệ, sông Cầu Bây và hệ thống thu gom nước thải lưu vực S3 – Nhà máy xử lý nước thải Phú Đô là những công trình có ý nghĩa quan trọng, góp phần giải quyết các vấn đề môi trường đã tồn tại nhiều năm.

Trong lĩnh vực văn hóa, du lịch, thương mại và dịch vụ, các dự án phát triển không gian văn hóa, dịch vụ, thương mại, du lịch tại khu vực 131 vòm cầu đường sắt phía Nam cầu Long Biên; Công viên Safari Ba Vì; Tổ hợp vui chơi giải trí đa năng – Trường đua ngựa và Tổ hợp khách sạn, văn phòng, thương mại dịch vụ Cầu Đôi sẽ góp phần phát huy tiềm năng, lợi thế của Thủ đô, bổ sung các sản phẩm du lịch, dịch vụ và tạo thêm những không gian phát triển mới.

Trong lĩnh vực giáo dục và bảo đảm an ninh, an toàn, ba dự án trường phổ thông nhiều cấp học tại Thạch Thất, Sóc Sơn và Phù Đổng, cùng dự án Trung tâm an ninh mạng và hạ tầng phục vụ Công an Thành phố, tiếp tục thể hiện sự quan tâm đầu tư cho phát triển con người, nâng cao chất lượng giáo dục và đáp ứng yêu cầu bảo đảm an ninh trong tình hình mới.

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#Hà Nội #Dự án phát triển đô thị #Safari Ba Vì #Hạ tầng giao thông #Chính sách đầu tư #khởi công #trường đua ngựa sóc sơn

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