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Người lính

Phát hiện mìn sát thương Triều Tiên trên bờ biển Hàn Quốc

Minh Hạnh

TPO - Một quả mìn sát thương, nghi trôi dạt từ Triều Tiên, đã được phát hiện trên một bãi biển ở Ganghwa (Incheon, Hàn Quốc), buộc chính quyền phải kêu gọi người dân và du khách đề cao cảnh giác.

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(Ảnh: Stars and Stripes)

Theo thông tin từ giới chức Ganghwa vào ngày 9/10, quả mìn được một nhân viên vệ sinh môi trường phát hiện vào khoảng 15h20 ngày 8/10, gần bãi biển Daebinchang trên đảo Jumun (thuộc Seodo-myeon). Người này đã lập tức báo cáo vụ việc cho các cơ quan chức năng có thẩm quyền.

Sư đoàn 2 thuộc Thủy quân Lục chiến Hàn Quốc đã điều động một đội xử lý vật liệu nổ đến hiện trường. Đội này đã thu hồi quả mìn và tiêu hủy an toàn bằng phương pháp kích nổ có kiểm soát.

"Dựa trên kết quả kiểm tra sơ bộ của đội xử lý vật liệu nổ, vật thể này được xác định là mìn sát thương trôi dạt từ Triều Tiên," đại diện Thủy quân Lục chiến cho biết.

Không có thương vong hay thiệt hại về tài sản nào được ghi nhận trong quá trình phát hiện và xử lý quả mìn.

"Thủy quân Lục chiến vẫn đang tiếp tục các hoạt động tìm kiếm và phòng ngừa để đảm bảo an toàn cho người dân khi tiếp cận các khu vực ven biển”, lực lượng này cho biết thêm.

Giới chức Hàn Quốc nghi ngờ rằng quả mìn đã bị cuốn khỏi lãnh thổ Triều Tiên do mưa lớn vào mùa hè và sau đó trôi dạt về phía nam theo dòng nước lũ.

Đây là trường hợp phát hiện mìn đầu tiên được ghi nhận tại các hòn đảo thuộc huyện Ganghwa kể từ ngày 15/8. Trước đó, tổng cộng 17 quả mìn - bao gồm cả mìn vỏ gỗ và mìn sát thương - đã được phát hiện trên khắp huyện Ganghwa trong tháng 7 và tháng 8.

Nhân dịp kỳ nghỉ lễ dài ngày bắt đầu từ ngày 9/10, chính quyền huyện đã phát đi cảnh báo an toàn qua tin nhắn, nhắc nhở người dân và du khách cần cảnh giác.

"Các loại mìn và vật thể nguy hiểm trôi dạt từ Triều Tiên đang được phát hiện trong khu vực”, chính quyền huyện thông báo. "Bất kỳ ai bắt gặp vật thể khả nghi tuyệt đối không được chạm vào và phải báo ngay cho quân đội hoặc cảnh sát”.

The Korea Herald

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#Hàn Quốc #Triều Tiên #biển Incheon #quân đội Hàn Quốc #mìn Triều Tiên

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