Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM điều động, chỉ định cán bộ

Ngô Tùng

TPO - Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM quyết định điều động, chỉ định bà Trương Thanh Nga và bà Nguyễn Thị Tuyết Minh (đều là Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM) tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể TPHCM, nhiệm kỳ 2025-2030.

Chiều 9/10, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM tổ chức hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ. Ông Nguyễn Phước Lộc - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể TPHCM, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM - chủ trì và trao quyết định.

Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM quyết định điều động, chỉ định bà Trương Thanh Nga - Thành ủy viên, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy - tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể TPHCM, nhiệm kỳ 2025-2030.

Điều động, chỉ định bà Nguyễn Thị Tuyết Minh - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy - tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể TPHCM, nhiệm kỳ 2025-2030.

2aobor4hm8swhjhdxa6cw6ipgq5bnauluemlwbnw1-1166-3844jpg.jpg
Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Phước Lộc trao quyết định, tặng hoa chúc mừng bà Trương Thanh Nga (bên phải) và bà Nguyễn Thị Tuyết Minh. Ảnh: Việt Dũng

Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM cũng chỉ định Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể TPHCM, nhiệm kỳ 2025-2030. Trong đó, bà Trương Thanh Nga - Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể TPHCM - giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban.

2aobor4hm1puexakgtgnhgpw5po6qoqrwcrjyvzc4-3582-485jpg.jpg
Ông Nguyễn Phước Lộc trao quyết định chỉ định Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể TPHCM. Ảnh: Việt Dũng

Phát biểu giao nhiệm vụ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Nguyễn Phước Lộc nhấn mạnh: Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể TPHCM cần tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu Thành ủy, Ban Thường vụ, Thường trực Thành ủy TPHCM về công tác dân vận, công tác nắm tình hình, dự báo, phản biện những vấn đề từ cơ sở.

Việc tham mưu phải chặt chẽ, sát thực tiễn và có trọng tâm, trọng điểm, tính khả thi cao để cùng cả hệ thống chính trị thành phố thúc đẩy toàn bộ hoạt động của công tác dân vận và chính quyền đảm bảo thực hiện các quyết sách phát triển kinh tế - xã hội TPHCM.

Đồng thời, tập trung tham mưu về các quyết sách của Thành ủy TPHCM nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện, quy tụ được sức mạnh của nhân dân trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Ông Lộc yêu cầu cán bộ Cơ quan Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể TPHCM, nhất là người đứng đầu, phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, giữ vững kỷ cương và kỷ luật, chủ động, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì công việc chung.

Cùng ngày, Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể TPHCM tổ chức công bố và trao quyết định cán bộ. Ban Thường vụ Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể TPHCM quyết định thành lập các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể TPHCM gồm: Văn phòng Đảng ủy; Ban Xây dựng Đảng; Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể TPHCM.

Xem thêm

#chỉ định cán bộ #Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM #công tác cán bộ #nhân sự chủ chốt #điều động #chỉ định #bà Nguyễn Thị Tuyết Minh #Trương Thanh Nga

Cùng chuyên mục

Chủ tịch Quốc hội: Rà soát đến cùng từng dự án luật, dự thảo nghị quyết

Chủ tịch Quốc hội: Rà soát đến cùng từng dự án luật, dự thảo nghị quyết

TPO - Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn lưu ý từng dự án luật, dự thảo nghị quyết phải được rà soát đến cùng, đặc biệt là các dự án: Luật Đất đai, Bộ luật Hình sự, Luật Ngân sách nhà nước, Luật Đầu tư công, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản... có tác động lớn đến đời sống người dân.

Sau sắp xếp trường học, có thêm 28.000 giáo viên giảng dạy trực tiếp

Sau sắp xếp trường học, có thêm 28.000 giáo viên giảng dạy trực tiếp

TPO - Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu yêu cầu việc sắp xếp cơ sở giáo dục phải thực chất, tuyệt đối tránh bệnh thành tích, máy móc, cào bằng. Việc sắp xếp chỉ được coi là hoàn thành khi bộ máy mới vận hành ổn định, hiệu quả, bảo đảm đầy đủ đội ngũ, nguồn lực và điều kiện dạy học.

Hà Nội vinh danh 9 công dân Thủ đô ưu tú năm 2026

Hà Nội vinh danh 9 công dân Thủ đô ưu tú năm 2026

TPO - 9 cá nhân được vinh danh “Công dân Thủ đô ưu tú” năm 2026, có ông Mai Đức Chung, nguyên Huấn luyện viên trưởng của đội tuyển bóng đá nữ quốc gia Việt Nam; Ông Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội.

Ngày trở về của người lính Mặt trận Vị Xuyên

Ngày trở về của người lính Mặt trận Vị Xuyên

TPO - Hơn 40 năm sau ngày hy sinh tại mặt trận Vị Xuyên, hài cốt liệt sĩ Nguyễn Thanh Lâm được đưa về quê nhà Nghệ An, khép lại hành trình dài đằng đẵng đợi chờ của gia đình và quê hương.

Công an TPHCM đề nghị chuyển hồ sơ vi phạm an toàn thực phẩm sang điều tra

Công an TPHCM đề nghị chuyển hồ sơ vi phạm an toàn thực phẩm sang điều tra

TPO - Trong 9 tháng đầu năm, thành phố đã kiểm tra 16.546 cơ sở về an toàn thực phẩm nhưng Công an mới tiếp nhận một hồ sơ để xem xét xử phạt. Đại diện Công an TPHCM đề nghị Sở An toàn thực phẩm tăng cường kiểm tra, hậu kiểm, xử lý vi phạm và chuyển cơ quan điều tra những trường hợp có dấu hiệu tội phạm.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe