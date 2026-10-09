Ukraine gia cố hàng loạt trạm xăng trước nguy cơ bị Nga tấn công

TPO - Các hàng rào chống nổ chứa đầy cát và hầm trú ẩn bằng bê tông đang xuất hiện ngày càng nhiều tại các trạm xăng ở Ukraine, khi các nhà bán lẻ nỗ lực gia cố hệ thống của mình trước những cuộc tấn công của Nga nhắm vào cơ sở hạ tầng nhiên liệu tại các thành phố lớn.

Một trạm xăng ở Dnipropetrovsk (Ukraine) bị phá hủy bởi máy bay không người lái Nga hồi tháng 7. (Ảnh: Reuters)

Kể từ khi xung đột nổ ra vào năm 2022, Nga đã tấn công các trạm xăng ở khu vực tiền tuyến. Nhưng trong những tháng gần đây, nước này đã mở rộng chiến dịch không kích sang các cơ sở bán lẻ nhiên liệu tại Kiev, Dnipro và Kharkiv.

Một lãnh đạo cấp cao của Ukrnafta - công ty dầu khí nhà nước và cũng là doanh nghiệp lớn nhất trong ngành này tại Ukraine - cho biết công ty đang triển khai các biện pháp bảo vệ cơ sở hệ thống vật chất trước các cuộc tấn công của Nga.

Ukrnafta khẳng định, các cuộc tấn công sẽ không gây ra tình trạng thiếu hụt nhiên liệu trong mùa đông này, bất chấp dự báo nhu cầu sẽ tăng từ 10-15%.

Ngay cả khi các trạm xăng bị tấn công, hoạt động vẫn sẽ được khôi phục chỉ trong vài ngày, bà Lesya Zharska - Giám đốc mạng lưới trạm xăng của Ukrnafta - cho biết.

"Chúng tôi sẽ bảo vệ và khôi phục các cơ sở của mình. Chúng tôi đã sẵn sàng cho mùa đông”, bà nói trong một cuộc phỏng vấn tại trạm xăng Ukrnafta ở ngoại ô Kiev. Phía bên kia đường, các công nhân đang xây dựng lại một trạm xăng đã bị phá hủy trong một cuộc tấn công gần đây.

Bà Lesya Zharska - Giám đốc mạng lưới trạm xăng của Ukrnafta. (Ảnh: Reuters)

Theo Bộ trưởng Năng lượng Denys Shmyhal, Nga đã phá hủy hơn 300 trạm xăng trong 6 tháng qua. Những tuần gần đây, ít nhất 6 trạm xăng của Ukrnafta tại Kiev đã bị tấn công.

Để giảm thiểu rủi ro tại các khu vực đông dân cư như Kiev - nơi tập trung 36 trong tổng số 660 trạm xăng của mình, Ukrnafta đã dựng các hàng rào chống nổ làm từ những khối lưới thép chứa đầy cát. Công ty cũng có kế hoạch sớm triển khai các rào chắn này tại những thành phố khác.

"Khi có cảnh báo không kích mức vàng hoặc đỏ, chúng tôi sẽ tạm dừng hoạt động, yêu cầu khách hàng rời đi và nhân viên di chuyển đến nơi trú ẩn”, bà Zharska cho biết.

Nhiều người dự đoán rằng Nga sẽ lại gia tăng các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine khi nhiệt độ giảm xuống vào mùa đông.

Bà Zharska cho biết, Ukrnafta đã trang bị máy phát điện diesel dự phòng cho các trạm xăng trong toàn hệ thống và ký hợp đồng nhập khẩu đủ nhiên liệu để tránh tình trạng gián đoạn nguồn cung. Bà khẳng định: "Chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện nhiệm vụ của mình”.