Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Công an thông tin mới về vụ 3 mẹ con cô giáo bị chém thương vong ở Cà Mau

Tân Lộc

TPO - Trần Chí Công (40 tuổi) xuống tay chém 3 mẹ con cô giáo ở Cà Mau làm bé 6 tuổi tử vong, 2 người còn lại bị thương. Cơ quan điều tra đã khởi tố đối tượng này để điều tra hành vi giết người và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Công an bước đầu đã làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau vừa khởi tố bị can Trần Chí Công (40 tuổi, ở ấp 3, xã Năm Căn, Cà Mau) để điều tra về hành vi "giết người" và "sử dụng trái phép vũ khí quân dụng". Công là đối tượng đã xuống tay chém 3 mẹ con cô giáo thương vong hôm 5/10 vừa qua.

untitled.jpg
Đối tượng Trần Chí Công tại cơ quan công an.

Theo cơ quan điều tra, Công và chị N.T.L.H (39 tuổi, giáo viên tiểu học ở xã Năm Căn) có quan hệ tình cảm từ năm 2022. Công thường xuyên đến nhà chị H. ở lại, hai người sống với nhau như vợ chồng, cùng 3 người con riêng của chị H. Công ly hôn vợ năm 2022, cùng năm chồng chị H. cũng qua đời.

Khoảng đầu tháng 9, Công thấy chị H. thường xuyên nhắn tin qua điện thoại với người khác, nên Công nghi ngờ chị H. có quan hệ tình cảm với người đàn ông khác, dẫn đến mâu thuẫn giữa 2 người.

Sau đó, chị H. không cho Công tiếp tục đến nhà mình ở.

Khoảng 17h20 ngày 5/10, Công đến nhà chị H. để nói chuyện, giải quyết mâu thuẫn tình cảm, nhưng giữa 2 người vẫn không tìm được tiếng nói chung. Ngay sau đó, Công lấy dao trong nhà lao vào chém chị H. cùng 2 con gái của chị H. đang ở nhà là V.N.B.C (11 tuổi) và V.N.T.K (6 tuổi).

Riêng một người con trai khác của chị H. (song sinh với cháu K.) do thời điểm trên không có nhà nên thoát nạn.

Nhận được tin báo vụ việc, Công an xã Năm Căn đến hiện trường, cùng người dân khống chế và bắt giữ Công.

Chị H. cùng 2 người con bị thương nặng được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Do vết thương nặng, cháu K. đã tử vong tại bệnh viện. Riêng chị H. và cháu C. được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau phẫu thuật, hiện cả hai đã qua cơn nguy kịch.

Kết quả xét nghiệm nhanh cho thấy, Công âm tính với ma túy.

Cơ quan điều tra bước đầu xác định vụ việc xuất phát từ ghen tuông.

Công không có tiền án, tiền sự và không thuộc diện quản lý nghiệp vụ tại địa phương.

Xem thêm

#Cà Mau #giết người #vũ khí quân dụng #cô giáo #khởi tố #bị can

Cùng chuyên mục

Giám đốc Công an Hà Nội Nguyễn Thanh Tùng và chặng đường hơn 30 năm giữ bình yên Thủ đô

Giám đốc Công an Hà Nội Nguyễn Thanh Tùng và chặng đường hơn 30 năm giữ bình yên Thủ đô

TPO - Hơn 30 năm gắn bó với lực lượng Công an Hà Nội, từ một cán bộ trẻ đến người đứng đầu Công an Thủ đô, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an TP Hà Nội đã trải qua nhiều vị trí công tác, đảm nhận những trọng trách khác nhau. Dù ở cương vị nào, điều ông luôn hướng tới vẫn là sự bình yên của thành phố, sự an toàn của người dân.

Viện KSND Thanh Hóa trả hồ sơ để điều tra bổ sung vụ ‘Bầu Đoan’

Viện KSND Thanh Hóa trả hồ sơ để điều tra bổ sung vụ ‘Bầu Đoan’

TPO - Nhận thấy kết luận điều tra của Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thanh Hóa cần thiết làm rõ thêm một số nội dung để việc xử lý chặt chẽ hơn, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã trả hồ sơ vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Tập đoàn BĐS Đông Á của ông Cao Tiến Đoan “Bầu Đoan” để điều tra bổ sung.

Làm theo đề nghị của doanh nghiệp, cựu Phó Chủ tịch tỉnh Lào Cai hưởng lợi 355 triệu đồng

Làm theo đề nghị của doanh nghiệp, cựu Phó Chủ tịch tỉnh Lào Cai hưởng lợi 355 triệu đồng

TPO - Ông Lê Ngọc Hưng (cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai) và ông Đỗ Trường Giang (cựu Giám đốc Sở Công Thương) bị cáo buộc làm theo đề nghị của doanh nghiệp, chỉ đạo cấp dưới tham mưu để UBND tỉnh có văn bản đề xuất Bộ Công Thương chấp thuận cho xuất khẩu quặng dù chưa kiểm tra thực tế nhu cầu và điều kiện của doanh nghiệp.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe