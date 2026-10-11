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Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn lên đường thăm Trung Quốc

Bình Giang

TPO - Sáng nay, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn lên đường thăm chính thức Trung Quốc, đồng chủ trì Phiên họp lần thứ hai Ủy ban hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại toàn quốc Trung Quốc từ ngày 11 - 15/10.

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Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn lên đường thăm Trung Quốc. Ảnh: TTXVN


Đây là chuyến thăm chính thức Trung Quốc đầu tiên của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trên cương vị hiện nay.

Trọng tâm của chuyến thăm sẽ là Phiên họp lần thứ hai Ủy ban hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại toàn quốc Trung Quốc. Đây là cơ chế mới được thiết lập năm 2024, cũng là cơ chế hợp tác liên nghị viện ở cấp cao nhất mà hai bên thiết lập rất ít với các quốc gia khác trên thế giới.

Tại phiên họp, hai bên sẽ trao đổi để cụ thể hóa những định hướng tăng cường phối hợp, tạo hành lang pháp lý thuận lợi hơn nữa cho hợp tác giữa hai nước, giám sát và đôn đốc việc triển khai các nhận thức chung, các thoả thuận cấp cao và các cấp mà hai nước đã đạt được.

Hai bên sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại toàn quốc Trung Quốc, không chỉ ở cấp cao nhất mà tất cả các cấp, bao gồm cả cấp ủy ban chuyên môn, các nhóm nghị sĩ, hội đồng nhân dân các địa phương, đóng góp tích cực vào việc xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai có ý nghĩa chiến lược ở tầm cao mới.

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#Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn #Trung Quốc #Quan hệ Việt Nam - Trung Quốc

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