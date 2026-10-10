Công ty Nhật Việt thông tin về tàu NV Sunshine

TPO - Ngày 10/10, Công ty cổ phần Vận tải Nhật Việt (NVTrans) ra thông báo về tình hình con tàu NV Sunshine thuộc sở hữu và quản lý của công ty này.

Trong thông cáo, NVTrans cho biết, từ tối 9/10 đến ngày 10/10, một số cơ quan báo chí, phương tiện truyền thông và mạng xã hội đã đăng tải, chia sẻ thông tin cho rằng tàu NV Sunshine (thuộc sở hữu và quản lý của NVTrans) bị tấn công tại khu vực eo biển Hormuz và xảy ra cháy tại buồng máy.

"NVTrans khẳng định thông tin tàu NV Sunshine bị tấn công là hoàn toàn không đúng sự thật”, thông cáo của NVTrans nêu, đồng thời cho biết: “Con tàu không bị tấn công, không xảy ra cháy tại buồng máy và vẫn đang hoạt động an toàn, bình thường. Công ty vẫn duy trì liên lạc thường xuyên với tàu và nắm rõ tình trạng hoạt động thực tế của tàu 24/7”.

