Cuộc 'trở về' sau gần 50 năm của hai anh em ruột liệt sĩ

TPO - Sau gần nửa thế kỷ hy sinh nơi chiến trường, hài cốt hai anh em ruột là liệt sĩ Võ Thanh Cương và Võ Huy Hạnh được đưa về an táng tại quê nhà Hà Tĩnh.

Ngày đầu tháng 10, tại Nghĩa trang xã Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh, hàng trăm người thân, bà con và người dân địa phương có mặt, thành kính đón hài cốt hai anh em ruột là liệt sĩ Võ Thanh Cương và Võ Huy Hạnh trở về quê hương sau gần 50 năm hy sinh.

Hai liệt sĩ sinh ra và lớn lên trong một gia đình giàu truyền thống cách mạng tại xã Đức Lạng, huyện Đức Thọ (nay là xã Đức Đồng).

Theo gia đình, liệt sĩ Võ Thanh Cương (sinh năm 1951) nhập ngũ tháng 8/1968. Trong quá trình chiến đấu tại chiến trường biên giới Tây Nam, liệt sĩ Võ Thanh Cương anh dũng hy sinh vào năm 1978, khi ấy mới 27 tuổi. Hài cốt ông sau đó được an táng, quy tập về Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tây Ninh.

Lễ truy điệu và an táng hài cốt hai liệt sĩ được tổ chức trang trọng, chu đáo.

Tiếp bước người anh trai, liệt sĩ Võ Huy Hạnh (sinh năm 1957) lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc năm 1976, sau ngày đất nước thống nhất. Đến năm 1978, ông sang Campuchia thực hiện nhiệm vụ quốc tế. Một năm sau, người chiến sĩ trẻ hy sinh, khi mới 22 tuổi. Hài cốt ông được an táng tại Nghĩa trang TP. Đồng Nai.

Gần nửa thế kỷ trôi qua, hai anh em nằm lại ở hai nghĩa trang khác nhau. Trong khi đó, ở quê nhà, gia đình và dòng tộc vẫn luôn đau đáu mong mỏi ngày đón các anh trở về.

Ông Võ Đình Chiến, em trai hai liệt sĩ, chia sẻ, suốt nhiều năm qua, gia đình luôn mong mỏi được đón các anh trở về quê hương. “Anh Hạnh từ ngày nhập ngũ đến nay chưa một lần được trở về. Nay hai anh cùng trở về quê nhà, gia đình mừng lắm, cũng vơi đi nỗi mong ngóng suốt bao năm qua”, ông Chiến xúc động nói.

Gần 50 năm sau ngày hy sinh, hai liệt sĩ được "hội ngộ" tại nghĩa trang quê nhà trong sự kính trọng, biết ơn của quê hương, đất nước.

Người thân hai liệt sĩ cũng bày tỏ, việc đưa được hài cốt hai anh về quê hương có ý nghĩa đặc biệt đối với gia đình, giúp những người thân còn sống phần nào nguôi ngoai nỗi nhớ thương, mong ngóng suốt nhiều năm.

Đại diện UBND xã Đức Đồng cho biết, để đưa hài cốt hai liệt sĩ về an táng tại quê nhà, địa phương đã phối hợp với Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam, các cơ quan chức năng và dòng tộc họ Võ thực hiện các thủ tục cần thiết. Đây là sự phối hợp chặt chẽ, thể hiện trách nhiệm và tình cảm tri ân đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Việc đón hai anh em liệt sĩ trở về quê hương không chỉ đáp ứng tâm nguyện suốt nhiều năm của gia đình, dòng tộc mà còn là hoạt động ý nghĩa, góp phần phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc. Qua đó, địa phương mong muốn tiếp tục lan tỏa lòng biết ơn đối với các anh hùng liệt sĩ, giáo dục truyền thống cách mạng, bồi đắp tinh thần yêu nước và trách nhiệm của thế hệ trẻ trong công cuộc xây dựng, bảo vệ quê hương, đất nước.