Tổng thống Mỹ điện đàm với Tổng thống Nga, đạt thỏa thuận quan trọng

TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo, Nga sẽ ngay lập tức cung cấp hơn 300.000 tấn nhiên liệu diesel cho thị trường Mỹ và toàn cầu, thêm 500.000 tấn trong tháng 11 và 1.000.000 tấn ngay sau đó.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Ảnh: Reuters)

Bộ Tài chính Mỹ thông báo miễn trừ tạm thời các lệnh trừng phạt đối với hoạt động kinh doanh nhiên liệu của Nga trong bối cảnh giá cả toàn cầu tăng vọt. Động thái này cho phép thực hiện các hoạt động mua bán, vận chuyển, bốc dỡ và nhập khẩu dầu diesel của Nga - bao gồm cả việc nhập khẩu vào Mỹ - cho đến ngày 7/4/2027.

Thông báo này được đưa ra sau khi Tổng thống Donald Trump công bố một thỏa thuận quan trọng với Mátxcơva, tiếp nối cuộc điện đàm hôm 9/10 với Tổng thống Nga Vladimir Putin.

"Nga sẽ ngay lập tức cung cấp hơn 300.000 tấn nhiên liệu diesel cho thị trường Mỹ và toàn cầu, thêm 500.000 tấn trong tháng 11 và 1.000.000 tấn ngay sau đó”, Tổng thống Trump tuyên bố trên mạng xã hội Truth Social. Ông nói thêm rằng Mátxcơva có thể cung cấp tới 3.000.000 tấn diesel bổ sung "trong thời gian ngắn", tùy thuộc vào tình trạng các nhà máy lọc dầu của nước này, vốn gần đây liên tục bị đe dọa bởi các cuộc tấn công tầm xa của Ukraine.

Điện Kremlin cho biết trong một tuyên bố sau cuộc điện đàm giữa hai tổng thống, rằng Nga sẵn sàng cung cấp dầu và các sản phẩm dầu mỏ cho thị trường Mỹ và toàn cầu. Tuyên bố cũng nêu rõ Mátxcơva "tin tưởng rằng điều này sẽ mang lại tác động tích cực cho toàn bộ nền kinh tế thế giới".

Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak cũng xác nhận Mátxcơva sẽ dỡ bỏ các hạn chế xuất khẩu diesel sớm hơn kế hoạch. Ông nói với hãng tin Tass rằng quy trình này sẽ được bắt đầu "ngay lập tức".

"Nga hoan nghênh các bước đi của Mỹ nhằm ổn định thị trường năng lượng toàn cầu và từng bước khôi phục hoạt động thương mại năng lượng bình thường, đồng thời sẵn sàng phối hợp các hành động trong tương lai để tạo ra một thị trường lành mạnh và có khả năng dự báo tốt hơn”, Phó Thủ tướng tuyên bố.

Trước đó, Chính phủ Nga đã gia hạn lệnh cấm xuất khẩu diesel, nhiên liệu tàu biển và dầu khí đến ngày 31/10 nhằm ổn định thị trường trong nước.

Thỏa thuận mới giữa Nga và Mỹ được đưa ra trong bối cảnh thị trường toàn cầu vẫn đang chao đảo vì tình trạng gián đoạn nguồn cung liên quan đến cuộc xung đột giữa Mỹ - Israel và Iran.

Ông Russell Hardy, Giám đốc điều hành Vitol - một trong những công ty kinh doanh dầu lớn nhất thế giới - cảnh báo vào đầu tuần này, rằng thị trường đã tiêu thụ phần lớn lượng dự trữ từng giúp giảm thiểu tác động của sự gián đoạn nguồn cung. "Không còn lượng dự trữ nào để khai thác tại phương Tây nữa”, ông phát biểu hôm 7/10.

Tuần trước, các nước G7 đã nhất trí giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và các sản phẩm dầu tinh chế từ kho dự trữ khẩn cấp - bắt đầu với dầu diesel - nhằm kiềm chế đà tăng giá mạnh, trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Trump yêu cầu châu Âu phải hành động quyết liệt hơn để giải quyết vấn đề này.