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Thủ tướng đề nghị Chủ tịch Hun Sen tiếp tục quan tâm cộng đồng người gốc Việt, doanh nghiệp Việt tại Campuchia

Bình Giang

TPO - Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị Chủ tịch Đảng Nhân dân, Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen tiếp tục quan tâm, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho cộng đồng người gốc Việt, trong đó có vấn đề quốc tịch và giấy tờ pháp lý; quan tâm, chỉ đạo tạo thuận lợi cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp Việt Nam đang hoạt động tại Campuchia.

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Thủ tướng Lê Minh Hưng hội kiến Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen. Ảnh: VGP

Ngày 9/10, tại trụ sở Thượng viện ở thủ đô Phnom Penh, Thủ tướng Lê Minh Hưng có cuộc hội kiến Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia (CPP), Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen.

Chủ tịch Hun Sen nhiệt liệt chào mừng và đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm chính thức Campuchia lần đầu tiên của Thủ tướng Lê Minh Hưng trên cương vị người đứng đầu Chính phủ Việt Nam, khẳng định chuyến thăm góp phần tạo động lực mới, củng cố hơn nữa quan hệ hữu nghị, gắn bó giữa hai nước. Chủ tịch Hun Sen trân trọng gửi lời thăm hỏi thân tình tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các lãnh đạo cấp cao Việt Nam.

Chúc mừng những thành tựu quan trọng của Vương quốc Campuchia dưới sự trị vì của Quốc vương Norodom Sihamoni, sự lãnh đạo của Thượng viện, Quốc hội và Chính phủ Campuchia, Thủ tướng Lê Minh Hưng đánh giá cao vai trò và những đóng góp quan trọng của Chủ tịch Hun Sen; tin tưởng những kết quả đạt được sẽ tạo tiền đề để Campuchia thực hiện thắng lợi Chiến lược Ngũ giác giai đoạn I, tiếp tục xây dựng đất nước phát triển phồn vinh.

Thủ tướng cũng chúc mừng Campuchia tổ chức thành công Hội nghị liên nghị viện cấp Chủ tịch Quốc hội lần thứ hai và khẳng định Việt Nam sẽ phối hợp chặt chẽ, ủng hộ Campuchia tổ chức thành công Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 20 vào tháng 11/2026.

Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định Việt Nam luôn trân trọng tình cảm và sự ủng hộ quý báu của Lãnh đạo và nhân dân Campuchia, đặc biệt là những đóng góp to lớn của Chủ tịch Hun Sen trong việc xây dựng, gìn giữ và vun đắp quan hệ hai nước.

Thủ tướng nhấn mạnh quan hệ Việt Nam - Campuchia có ý nghĩa quan trọng đối với sự ổn định và phát triển của mỗi nước; quan hệ giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Campuchia là nền tảng chính trị vững chắc, định hướng hợp tác giữa hai nước.

Trao đổi về quan hệ song phương, hai nhà lãnh đạo đánh giá cao những thành tựu quan trọng hai bên đạt được thời gian qua.

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Toàn cảnh cuộc hội kiến. Ảnh: VGP

Thúc đẩy gắn kết kinh tế, phát triển cửa khẩu

Để đưa quan hệ hai nước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn mới, hai nhà lãnh đạo nhất trí tiếp tục phát huy các cơ chế hợp tác hiện có trên tất cả các kênh, trong đó có Cuộc gặp hai Đảng; chú trọng giao lưu giữa lãnh đạo trẻ và thanh niên hai nước; đồng thời mở rộng hợp tác giữa các cơ quan lập pháp, hành pháp, tư pháp, các tổ chức nhân dân và địa phương hai nước.

Hai bên nhất trí thúc đẩy gắn kết kinh tế, phát triển cửa khẩu và cơ sở hạ tầng biên giới, gia tăng đầu tư của Việt Nam vào Campuchia, triển khai hiệu quả các dự án hợp tác và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nhằm tạo thuận lợi cho thương mại, đầu tư.

Hai bên cũng khuyến khích doanh nghiệp mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực có tiềm năng như chế biến nông sản, nuôi trồng thủy sản, năng lượng sạch và logistics; đồng thời phát huy vai trò của cơ quan lập pháp hai nước trong hoàn thiện thể chế, tạo hành lang pháp lý thuận lợi và giám sát việc thực hiện các thỏa thuận hợp tác.

Hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh tiếp tục làm sâu sắc hơn hợp tác quốc phòng, an ninh; duy trì đường biên giới hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển; thúc đẩy giải quyết các khu vực biên giới chưa hoàn thành phân giới, cắm mốc, nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các lực lượng chức năng và địa phương giáp biên. Hai bên cũng nhất trí tiếp tục phối hợp tìm kiếm, cất bốc và hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia.

Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị Chủ tịch Hun Sen tiếp tục quan tâm, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho cộng đồng người gốc Việt tại Campuchia, trong đó có vấn đề quốc tịch và giấy tờ pháp lý, tạo điều kiện để bà con ổn định cuộc sống, hòa nhập với sở tại và tiếp tục phát huy vai trò cầu nối hữu nghị giữa hai nước.

Thủ tướng cũng mong muốn Chủ tịch Hun Sen quan tâm, chỉ đạo tạo thuận lợi cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp Việt Nam đang hoạt động tại Campuchia.

Hai nhà lãnh đạo nhất trí đẩy mạnh giáo dục, tuyên truyền để thế hệ trẻ hiểu đúng về lịch sử và truyền thống hữu nghị, đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau giữa hai nước; mở rộng giao lưu nhân dân, tăng cường gặp gỡ giữa lãnh đạo trẻ và thanh niên hai nước. Hai bên đánh giá cao các hoạt động hợp tác đào tạo lãnh đạo trẻ, góp phần nâng cao nhận thức và trách nhiệm của thế hệ trẻ trong gìn giữ, phát huy quan hệ gắn bó giữa ba nước.

Hai bên sẽ phối hợp tổ chức tốt các hoạt động trong khuôn khổ "Năm Hữu nghị Việt Nam - Campuchia" năm 2027, nhân dịp kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước, đồng thời tiếp tục thúc đẩy các hoạt động giao lưu, hợp tác giữa Việt Nam, Campuchia và Lào, góp phần củng cố tình đoàn kết và quan hệ hợp tác giữa ba nước.

Cùng ngày, tại Trụ sở Quốc hội Campuchia ở thủ đô Phnom Penh, Thủ tướng Lê Minh Hưng hội kiến Chủ tịch Quốc hội Campuchia Khuon Sudary.

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#Chủ tịch Thượng viện Hun Sen #Campuchia #Thủ tướng Lê Minh Hưng #Quan hệ Việt Nam - Campuchia

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