Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu giải quyết tận gốc nguồn gây ô nhiễm Bắc Hưng Hải

TPO - Phát biểu tại Lễ khởi công Dự án nâng cấp, hiện đại hóa và cải thiện môi trường nước hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, việc khôi phục, bảo vệ và nâng cao chất lượng môi trường nước là nhiệm vụ cấp bách, cần giải quyết tận gốc các nguồn gây ô nhiễm, kiểm soát chặt chẽ các nguồn thải.

Chiều 9/10, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với UBND TP Hà Nội và UBND tỉnh Hưng Yên tổ chức Lễ khởi công Dự án nâng cấp, hiện đại hóa và cải thiện môi trường nước hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải tại xã Như Quỳnh, tỉnh Hưng Yên, hướng tới nâng cao năng lực cấp, tiêu nước, cải thiện môi trường và phục vụ phát triển bền vững toàn vùng. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo.

Phát biểu tại Lễ khởi công, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao lãnh đạo Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, các bộ, ngành và địa phương đã chủ động nghiên cứu, xây dựng Đề án với cách tiếp cận toàn diện, xác định các nhiệm vụ trọng tâm về hoàn thiện hạ tầng, hiện đại hóa quản lý, vận hành, kiểm soát ô nhiễm, bảo vệ môi trường nước và phát huy giá trị văn hóa, lịch sử của hệ thống.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại Lễ khởi công chiều 9/10. Ảnh: Báo Nông nghiệp và Môi trường.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, việc phát triển tổng thể hệ thống Bắc Hưng Hải được đặt trong chiến lược bảo đảm an ninh nguồn nước, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững vùng Đồng bằng sông Hồng. Bảo vệ hệ thống thủy lợi và phục hồi môi trường nước là trách nhiệm chung của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và toàn xã hội.

Các quy hoạch, kế hoạch đầu tư và quản lý phải được rà soát, kết nối đồng bộ với quy hoạch phát triển đô thị, công nghiệp, nông nghiệp, giao thông và hạ tầng môi trường; khắc phục tư duy cục bộ, chia cắt theo địa giới hành chính; tăng cường phối hợp liên tỉnh, liên ngành và quản lý thống nhất toàn hệ thống.

Hạ tầng nước phải đi trước một bước, tạo nền tảng cho phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm hài hòa lợi ích giữa các địa phương, các ngành và cộng đồng sử dụng nước.

Xác định khôi phục, bảo vệ và nâng cao chất lượng môi trường nước là nhiệm vụ cấp bách, có ý nghĩa chiến lược, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu, giải quyết tận gốc các nguồn gây ô nhiễm, kiểm soát chặt chẽ việc xả thải, nâng cao hiệu quả thu gom, xử lý nước thải từ các khu đô thị, khu công nghiệp, cơ sở sản xuất, làng nghề và khu dân cư.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các đại biểu Trung ương và địa phương thực hiện nghi thức khởi công Dự án nâng cấp, hiện đại hóa và cải thiện môi trường nước hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải. Ảnh: Báo Nông nghiệp và Môi trường.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng chỉ rõ, Đề án phải được triển khai trong một tổng thể thống nhất, bảo đảm kết nối, đồng bộ và hiệu quả; ưu tiên nâng cao năng lực cấp nước, tiêu thoát nước, phòng, chống thiên tai, giảm thiểu ngập úng và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Cùng với đó, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ quan trắc tự động, dự báo, điều hành thông minh, xây dựng hệ thống dữ liệu dùng chung, kết nối giữa Trung ương, địa phương và các đơn vị quản lý, vận hành.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng đề nghị, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của hệ thống Bắc Hưng Hải, gắn phát triển hạ tầng thủy lợi với phát triển đô thị, nông nghiệp sinh thái, dịch vụ, du lịch và gìn giữ các giá trị văn hóa, lịch sử.

Theo Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng, hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải được khởi công ngày 1/1/1958, vinh dự nhiều lần đón Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm, động viên.

Gần 70 năm qua, hệ thống đã cấp nước phục vụ khoảng 116.655ha đất sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, tạo nguồn cấp nước sinh hoạt cho khoảng 3,3 triệu người và tiêu, chống ngập úng cho khoảng 198.995ha trên địa bàn Hà Nội, Hưng Yên, Bắc Ninh và Hải Phòng.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng chia sẻ tại Lễ khởi công. Ảnh: Báo Nông nghiệp và Môi trường.

Theo Bộ trưởng, trước yêu cầu ngày càng cao về cấp, tiêu nước, bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu, việc nâng cấp, hiện đại hóa hệ thống là cần thiết để phục vụ sản xuất, đời sống nhân dân và phát triển bền vững của vùng.

Thời gian qua, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã chủ động phối hợp với các địa phương hoàn thiện các thủ tục đầu tư, bố trí nguồn vốn và chuẩn bị các điều kiện triển khai.

Ngày 8/10/2025, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã phê duyệt Đề án "Phát triển tổng thể hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải, phục vụ đa mục tiêu và bảo vệ môi trường bền vững".

Chủ trương đầu tư "Dự án Nâng cấp, hiện đại hóa và cải thiện môi trường nước hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải" cũng được phê duyệt tại Quyết định số 1479 ngày 23/4/2026 gồm 3 dự án thành phần.

Theo Bộ trưởng Trịnh Việt Hùng, việc khởi công Dự án thành phần số 1 chiều 9/10 là bước triển khai đầu tiên, tạo tiền đề để tiếp tục đầu tư, nâng cấp đồng bộ toàn hệ thống Bắc Hưng Hải.