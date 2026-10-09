Chuyển giao nguyên trạng hai trường cao đẳng từ Bộ Xây dựng về Hải Phòng quản lý

TPO - Ngày 8/10, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu ký Quyết định của Thủ tướng Chính phủ chuyển giao nguyên trạng 2 trường cao đẳng thuộc Bộ Xây dựng về UBND thành phố Hải Phòng quản lý.

Theo quyết định, kể từ ngày 8/10, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp được chuyển giao từ Bộ Xây dựng về UBND thành phố Hải Phòng quản lý, gồm Trường Cao đẳng Giao thông vận tải đường bộ thuộc Cục Đường bộ Việt Nam và Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương II.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Xây dựng chỉ đạo các cơ quan, đơn vị và 2 trường rà soát, hoàn thiện hồ sơ, số liệu, tổ chức bàn giao nguyên trạng 2 trường về UBND thành phố Hải Phòng quản lý theo quy định của pháp luật.

Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương II.

Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp UBND thành phố Hải Phòng, các Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính thực hiện bàn giao người làm việc, người học, tài chính, tài sản công, đất đai, trụ sở, hồ sơ và các quyền, nghĩa vụ có liên quan; bảo đảm công khai, minh bạch, không để xảy ra thất thoát, lãng phí trong quá trình chuyển giao.

Sau khi chuyển giao, 2 trường phải duy trì hoạt động liên tục, ổn định và bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người học, viên chức, người lao động cho đến khi hoàn thành bàn giao.

Thành phố Hải Phòng tiếp nhận nguyên trạng 2 trường để quản lý theo quy định của pháp luật, đồng thời quyết định việc sắp xếp, tổ chức lại và bảo đảm tổ chức, hoạt động của 2 trường sau khi tiếp nhận.

Thủ tướng lưu ý việc triển khai phải bảo đảm tinh gọn, hiệu quả, không làm gián đoạn hoạt động đào tạo; bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người học, viên chức, người lao động; quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công và đất đai theo quy định.

Trước đó, Thủ tướng đã quyết định chuyển giao nguyên trạng 9 cơ sở giáo dục từ Bộ Công Thương, Bộ Giáo dục và Đào tạo về địa phương quản lý.

Cụ thể, Trường Cao đẳng Cơ giới Xây dựng được chuyển giao từ Bộ Giáo dục và Đào tạo về UBND thành phố Hải Phòng quản lý.

Trường Cao đẳng Công nghiệp và Công nghệ Thực phẩm được chuyển giao từ Bộ Công Thương, Trường Cao đẳng nghề Việt - Xô số 1 được chuyển giao từ Bộ Giáo dục và Đào tạo về UBND tỉnh Phú Thọ quản lý.

Trong khi đó, Trường Cao đẳng Xây dựng Nam Định được chuyển giao nguyên trạng từ Bộ Giáo dục và Đào tạo về UBND tỉnh Ninh Bình quản lý.

Cũng theo quyết định của Thủ tướng, 4 cơ sở giáo dục nghề nghiệp chuyển giao từ Bộ Giáo dục và Đào tạo về UBND thành phố Hà Nội quản lý, gồm Trường Cao đẳng Xây dựng số 1, Trường Cao đẳng Xây dựng Công trình đô thị, Trường Cao đẳng Kỹ thuật và Nghiệp vụ Hà Nội, Trường Trung cấp nghề Cơ khí xây dựng.

Trường Cao đẳng Công nghệ Quốc tế Lilama 2 được chuyển giao từ Bộ Giáo dục và Đào tạo về UBND thành phố Đồng Nai quản lý.