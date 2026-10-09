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Xã hội

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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước ký ban hành Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4

Trường Phong

TPO - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm vừa ký ban hành Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV (Nghị quyết 28-NQ/TW).

Thông qua nội dung nhiều văn kiện quan trọng

Theo nghị quyết, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV họp từ ngày 05/10 đến ngày 08/10/2026 tại Thủ đô Hà Nội.

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Quang cảnh hội nghị. Ảnh: TTXVN.

Sau khi xem xét, thảo luận các tờ trình, báo cáo của Bộ Chính trị, Trung ương Đảng quyết nghị thông qua nội dung các văn kiện:

Nghị quyết về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Nghị quyết về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng trong kỷ nguyên mới.

Nghị quyết về tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp và đổi mới căn bản, toàn diện công tác cán bộ đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng.

Quy định về đảng viên tham gia hoạt động đầu tư, kinh doanh.

Kết luận về thu hút và trọng dụng nhân tài trong các ngành, lĩnh vực mũi - nhọn phục vụ đất nước phát triển nhanh, bền vững.

Kết luận về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện ngân sách nhà nước năm 2026, kế hoạch năm 2027.

Kết luận về Đề cương tổng kết thực tiễn và nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đảng

Đề cương chi tiết Báo cáo tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam (1930 - 2030), định hướng lãnh đạo phát triển đất nước trong 100 năm tiếp theo (2030 - 2130) và Đề cương chi tiết Báo cáo tổng kết 40 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội.

Trung ương giao Bộ Chính trị căn cứ ý kiến thảo luận của Ban Chấp hành Trung ương Đảng để tiếp thu, giải trình, chỉ đạo hoàn thiện, ban hành các văn kiện và quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện.

Đồng ý chủ trương đổi tên Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương thành Đảng uỷ Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương

Nghị quyết cũng nêu, Trung ương thảo luận, cho ý kiến và thông qua các báo cáo:

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị quý III/2026 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm quý IV/2026.

Những công việc quan trọng Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị Trung ương 3 đến Hội nghị Trung ương 4 và một số nhiệm vụ trọng tâm từ Hội nghị Trung ương 4 đến Hội nghị Trung ương 5 khóa XIV.

Tình hình quốc tế và một số vấn đề nổi bật cần quan tâm về quốc phòng, an ninh, đối ngoại.

Một số tình hình an ninh nổi lên từ sau Đại hội XIV của Đảng đến nay.

Trung ương đồng ý chủ trương đổi tên Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương thành Đảng uỷ Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương. Giao Bộ Chính trị, Ban Bí thư quyết định theo thẩm quyền và chỉ đạo thực hiện thống nhất, đồng bộ trong hệ thống chính trị.

Trung ương bầu bổ sung ông Trần Quang Bảo, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Nông nghiệp và Môi trường; Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm, Bộ Nông nghiệp và Môi trường giữ chức Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhiệm kỳ 2026 - 2031.

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#Tổng Bí thư - Chủ tịch nước Tô Lâm #Hội nghị Trung ương 4 #Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 #Kết quả Hội nghị Trung ương 4

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