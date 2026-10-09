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Xã hội

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Chủ tịch Quốc hội: Rà soát đến cùng từng dự án luật, dự thảo nghị quyết

Luân Dũng

TPO - Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn lưu ý từng dự án luật, dự thảo nghị quyết phải được rà soát đến cùng, đặc biệt là các dự án: Luật Đất đai, Bộ luật Hình sự, Luật Ngân sách nhà nước, Luật Đầu tư công, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản... có tác động lớn đến đời sống người dân.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh điều này tại Hội nghị lần thứ Sáu Ban Chấp hành Đảng bộ Quốc hội nhiệm kỳ 2025 – 2030, chiều 9/10.

Quốc hội hành động, kiến tạo và phát triển

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, hội nghị diễn ra ngay sau Hội nghị Trung ương 4 khóa XIV thành công tốt đẹp, với những định hướng rất quan trọng về đổi mới phương thức lãnh đạo, công tác cán bộ, trọng dụng nhân tài và phát huy các nguồn lực cho phát triển.

Qua thảo luận, Ban Chấp hành Đảng bộ Quốc hội cơ bản thống nhất với dự thảo Báo cáo công tác 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2026. Hội nghị đã thảo luận và hoàn thành toàn bộ chương trình, thống nhất các nội dung.

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Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu. (Ảnh: QH)

Về nhiệm vụ trọng tâm quý IV, Bí thư Đảng ủy Quốc hội "chốt" 3 việc. Trước tiên, cần tập trung cao nhất cho Kỳ họp thứ Hai, hoàn thành toàn diện nhiệm vụ năm 2026.

"Sau hội nghị Trung ương phải thể chế hóa nhanh, đúng, đầy đủ, khả thi chủ trương, quyết sách của Trung ương. Kỳ họp tới phải tiếp tục thể hiện rõ tinh thần Quốc hội hành động, kiến tạo và phát triển", Chủ tịch Quốc hội nêu rõ.

Trên tinh thần đó, ông lưu ý, từng dự án luật, dự thảo nghị quyết phải được rà soát đến cùng, đặc biệt là các dự án: Luật Đất đai, Bộ luật Hình sự, Luật Ngân sách nhà nước, Luật Đầu tư công, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản... có tác động lớn đến đời sống người dân.

"Việc đã rõ thì phải quyết, điểm nghẽn đã nhận diện thì phải tháo gỡ, kiên quyết không để lợi ích cục bộ, lợi ích nhóm trong xây dựng pháp luật. Thể chế phải thực sự mở đường, khơi thông và phát huy các nguồn lực phát triển", Bí thư Đảng ủy Quốc hội nêu rõ.

Khuyến khích cán bộ đổi mới, dám nghĩ, dám làm

Bên cạnh đó, Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý, xây dựng Đảng, xây dựng đội ngũ phải đi vào thực chất. Ông nêu rõ, muốn có những quyết sách ngang tầm phải có đội ngũ cán bộ tham mưu ngang tầm.

Ban Chấp hành Đảng bộ Quốc hội đã thống nhất sẽ ban hành chương trình hành động nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, thu hút, trọng dụng nhân lực chất lượng cao vào cơ quan Quốc hội để tiếp tục hoàn thiện đồng bộ công tác cán bộ và chất lượng cán bộ của cơ quan Quốc hội.

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Quang cảnh Hội nghị lần thứ Sáu Ban Chấp hành Đảng bộ Quốc hội. (Ảnh: QH)

Khi có kết luận của Trung ương về vị trí việc làm, Đảng bộ Quốc hội sẽ rà soát để chủ động thực hiện tại cơ quan Quốc hội. Tuy nhiên, Bí thư Đảng ủy Quốc hội cũng chỉ rõ những việc làm ngay được, như: đảm bảo bố trí sử dụng cán bộ căn cứ vào phẩm chất, năng lực, sản phẩm, hiệu quả công việc, khuyến khích cán bộ đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm.

Nội dung quan trọng khác, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu siết chặt kỷ luật thực thi, đổi mới phương thức làm việc. Thực hiện các Nghị quyết, Kết luận của Trung ương phải đi vào công việc hằng ngày, hằng tuần, hằng tháng của các đảng bộ, quán triệt phải đi đến hành động, phân công phải đi đến sản phẩm, kiểm tra phải đi đến kết quả.

Trong đó, người đứng đầu phải nêu gương, chủ động quyết định những việc thuộc thẩm quyền. Mỗi nhiệm vụ phải rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ sản phẩm, rõ trách nhiệm, không né tránh, không đùn đẩy, không để công việc chậm vì chờ nhau.

Bí thư Đảng ủy Quốc hội lưu ý, 3 tháng cuối năm là giai đoạn nước rút, cũng là lúc kiểm nghiệm rõ nhất năng lực lãnh đạo, hiệu quả hành động của toàn Đảng bộ.

“Tôi đề nghị giữ vững đoàn kết, kỷ cương, đã nói là làm, đã phân công thì phải chịu trách nhiệm, đã cam kết thì phải hoàn thành. Tinh thần là Trung ương đã định hướng thì phải cụ thể hóa nhanh, Quốc hội phải quyết đúng, quyết trúng, quyết kịp thời, nhiệm vụ đã rõ thì phải làm đến cùng và lấy kết quả làm thước đo", Bí thư Đảng ủy Quốc hội nhấn mạnh.

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