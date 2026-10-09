Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Tàu cá chìm khi vào cửa Gianh, thuyền trưởng mất tích

Hoàng Nam

TPO - Tàu cá chở 4 người bị chìm khi đang di chuyển vào cửa Gianh, tỉnh Quảng Trị. Ba thuyền viên được một tàu cá cứu vớt, riêng chủ tàu kiêm thuyền trưởng vẫn mất tích.

Ngày 9/10, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Gianh cho biết, đang phối hợp với các lực lượng và tàu cá tìm kiếm ông Nguyễn Mạnh Cường (SN 1986, trú tại tổ dân phố Mỹ Hòa, phường Bắc Gianh, tỉnh Quảng Trị), mất tích trong vụ chìm tàu trên biển.

tp_2aobor4kbfmfaj0vigorai5zpncumzc6lidvrp2o.jpg
Vị trí chìm tàu cách bờ khoảng 3,5 hải lý.

Theo thông tin ban đầu, tàu cá QB-93230-TS dài 12,5 m, do ông Cường làm chủ tàu kiêm thuyền trưởng, hành nghề lồng bẫy ghẹ. Ngày 8/10, tàu xuất lạch đi khai thác hải sản.

Khoảng 11h55 ngày 9/10, khi đang di chuyển vào cửa Gianh, tàu bất ngờ bị chìm tại vị trí cách bờ khoảng 3,5 hải lý.

Tàu cá QB-98190-TS do ông Nguyễn Ngọc Hương, (trú cùng địa phương), làm chủ đã tiếp cận, cứu vớt được 3 thuyền viên. Riêng ông Cường vẫn mất tích.

tp_2aobor4kbfuminuyufjyuu9nckjirfoflipfmlms.jpg
Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Gianh đang phối hợp tìm kiếm nạn nhân mất tích.

Đến 13h20 cùng ngày, Trạm Kiểm soát Biên phòng Gianh nhận được tin báo từ bà Nguyễn Thị Ngọc Lụa (SN 1992, vợ ông Cường), đề nghị hỗ trợ tìm kiếm, cứu nạn.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Gianh thông báo, kêu gọi các phương tiện đang hoạt động gần khu vực tàu chìm phối hợp tìm kiếm; đồng thời huy động thêm tàu đang neo đậu tại bờ tham gia cứu nạn.

tp_2aobor4kbfptp8zlwa6cg3enmyrzd238j2yedvm8.jpg
Nhiều tàu thuyền được huy động tìm kiếm nạn nhân.

Đơn vị cũng thông báo cho chính quyền địa phương và báo cáo Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh để chỉ đạo các đồn biên phòng tuyến biển triển khai lực lượng tuần tra, tìm kiếm ngư dân mất tích.

Xem thêm

#Quảng Trị #ngư dân #mất tích #tìm kiếm ngư dân mất tích #tàu chìm #biển #sông

Cùng chuyên mục

Việt Nam – Campuchia nhất trí chuyển sang hợp tác sản xuất và chế biến sâu

Việt Nam – Campuchia nhất trí chuyển sang hợp tác sản xuất và chế biến sâu

TPO - Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Campuchia Hun Manet nhất trí khuyến khích doanh nghiệp hai nước tăng cường hợp tác đầu tư, phát triển các chuỗi giá trị công nghiệp và nông sản xuyên biên giới, mở rộng công nghiệp chế biến, từng bước chuyển từ trao đổi thương mại truyền thống sang hợp tác đầu tư, sản xuất và chế biến sâu.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu giải quyết tận gốc nguồn gây ô nhiễm Bắc Hưng Hải

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu giải quyết tận gốc nguồn gây ô nhiễm Bắc Hưng Hải

TPO - Phát biểu tại Lễ khởi công Dự án nâng cấp, hiện đại hóa và cải thiện môi trường nước hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, việc khôi phục, bảo vệ và nâng cao chất lượng môi trường nước là nhiệm vụ cấp bách, cần giải quyết tận gốc các nguồn gây ô nhiễm, kiểm soát chặt chẽ các nguồn thải.

Chủ tịch Quốc hội: Rà soát đến cùng từng dự án luật, dự thảo nghị quyết

Chủ tịch Quốc hội: Rà soát đến cùng từng dự án luật, dự thảo nghị quyết

TPO - Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn lưu ý từng dự án luật, dự thảo nghị quyết phải được rà soát đến cùng, đặc biệt là các dự án: Luật Đất đai, Bộ luật Hình sự, Luật Ngân sách nhà nước, Luật Đầu tư công, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản... có tác động lớn đến đời sống người dân.

Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM điều động, chỉ định cán bộ

Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM điều động, chỉ định cán bộ

TPO - Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM quyết định điều động, chỉ định bà Trương Thanh Nga và bà Nguyễn Thị Tuyết Minh (đều là Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM) tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể TPHCM, nhiệm kỳ 2025-2030.

Sau sắp xếp trường học, có thêm 28.000 giáo viên giảng dạy trực tiếp

Sau sắp xếp trường học, có thêm 28.000 giáo viên giảng dạy trực tiếp

TPO - Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu yêu cầu việc sắp xếp cơ sở giáo dục phải thực chất, tuyệt đối tránh bệnh thành tích, máy móc, cào bằng. Việc sắp xếp chỉ được coi là hoàn thành khi bộ máy mới vận hành ổn định, hiệu quả, bảo đảm đầy đủ đội ngũ, nguồn lực và điều kiện dạy học.

Hà Nội vinh danh 9 công dân Thủ đô ưu tú năm 2026

Hà Nội vinh danh 9 công dân Thủ đô ưu tú năm 2026

TPO - 9 cá nhân được vinh danh “Công dân Thủ đô ưu tú” năm 2026, có ông Mai Đức Chung, nguyên Huấn luyện viên trưởng của đội tuyển bóng đá nữ quốc gia Việt Nam; Ông Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe