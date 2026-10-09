Tàu cá chìm khi vào cửa Gianh, thuyền trưởng mất tích

TPO - Tàu cá chở 4 người bị chìm khi đang di chuyển vào cửa Gianh, tỉnh Quảng Trị. Ba thuyền viên được một tàu cá cứu vớt, riêng chủ tàu kiêm thuyền trưởng vẫn mất tích.

Ngày 9/10, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Gianh cho biết, đang phối hợp với các lực lượng và tàu cá tìm kiếm ông Nguyễn Mạnh Cường (SN 1986, trú tại tổ dân phố Mỹ Hòa, phường Bắc Gianh, tỉnh Quảng Trị), mất tích trong vụ chìm tàu trên biển.

Vị trí chìm tàu cách bờ khoảng 3,5 hải lý.

Theo thông tin ban đầu, tàu cá QB-93230-TS dài 12,5 m, do ông Cường làm chủ tàu kiêm thuyền trưởng, hành nghề lồng bẫy ghẹ. Ngày 8/10, tàu xuất lạch đi khai thác hải sản.

Khoảng 11h55 ngày 9/10, khi đang di chuyển vào cửa Gianh, tàu bất ngờ bị chìm tại vị trí cách bờ khoảng 3,5 hải lý.

Tàu cá QB-98190-TS do ông Nguyễn Ngọc Hương, (trú cùng địa phương), làm chủ đã tiếp cận, cứu vớt được 3 thuyền viên. Riêng ông Cường vẫn mất tích.

Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Gianh đang phối hợp tìm kiếm nạn nhân mất tích.

Đến 13h20 cùng ngày, Trạm Kiểm soát Biên phòng Gianh nhận được tin báo từ bà Nguyễn Thị Ngọc Lụa (SN 1992, vợ ông Cường), đề nghị hỗ trợ tìm kiếm, cứu nạn.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Gianh thông báo, kêu gọi các phương tiện đang hoạt động gần khu vực tàu chìm phối hợp tìm kiếm; đồng thời huy động thêm tàu đang neo đậu tại bờ tham gia cứu nạn.

Nhiều tàu thuyền được huy động tìm kiếm nạn nhân.

Đơn vị cũng thông báo cho chính quyền địa phương và báo cáo Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh để chỉ đạo các đồn biên phòng tuyến biển triển khai lực lượng tuần tra, tìm kiếm ngư dân mất tích.