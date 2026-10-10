Hưng Yên tập huấn nghiệp vụ phòng, chống tham nhũng cho cán bộ

TPO - Ban Nội chính Tỉnh ủy Hưng Yên tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực năm 2026, với sự tham gia của hơn 130 cán bộ, công chức, viên chức làm công tác tham mưu trong lĩnh vực này.

Hơn 130 đại biểu tham dự là cán bộ, công chức, viên chức được phân công tham mưu công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh. Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy truyền đạt những nội dung cơ bản về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong tình hình mới.

Lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy truyền đạt tại hội nghị. Ảnh: B.H.Y.

Nội dung tập huấn tập trung vào nhận diện các hành vi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; quan điểm, chủ trương, nhiệm vụ và giải pháp phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; đồng thời làm rõ trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, sở, ngành trong tổ chức thực hiện.

Các đại biểu cũng được trao đổi, làm rõ những nội dung liên quan đến nghị quyết, chỉ thị, kết luận và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh; cập nhật các quy định, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Thông qua tập huấn, đội ngũ cán bộ làm công tác tham mưu được cập nhật kịp thời các chủ trương, quy định và hướng dẫn mới, qua đó nâng cao nhận thức, trách nhiệm và kỹ năng thực hiện nhiệm vụ.

Ban Nội chính Tỉnh ủy Hưng Yên kỳ vọng việc nâng cao chất lượng đội ngũ tham mưu sẽ góp phần tăng hiệu quả công tác phòng ngừa, phát hiện và xử lý tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; đồng thời xây dựng tổ chức Đảng, chính quyền và các cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.