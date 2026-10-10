Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Sẽ rà soát lương cơ sở, bảng lương, phụ cấp của cán bộ, công chức

Luân Dũng

TPO - Các cơ quan sẽ rà soát mức lương tối thiểu, lương cơ sở, hệ thống bảng lương, chế độ phụ cấp và các cơ chế tiền lương đặc thù, những yếu tố tác động trực tiếp đến thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức.

Triển khai điều tra tiền lương năm 2026

Tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác diễn ra vào chiều 9/10, Bộ trưởng Nội vụ Nguyễn Tiến Hải nhấn mạnh, khối lượng công việc trong những tháng cuối năm còn rất lớn. Do vậy, người đứng đầu các đơn vị nâng cao trách nhiệm trong chỉ đạo, điều hành, khắc phục tình trạng trông chờ, đùn đẩy trách nhiệm, thiếu chủ động, nhất là đối với các nhiệm vụ liên ngành, liên lĩnh vực và nhiệm vụ mới phát sinh.

Trong đó, Bộ trưởng Nội vụ yêu cầu các đơn vị tập trung tham mưu Đề án cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội; hoàn thiện chính sách tiền lương khu vực sản xuất, kinh doanh, triển khai điều tra tiền lương năm 2026 và các giải pháp mở rộng diện bao phủ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp.

anh-man-hinh-2026-10-09-luc-115442.png
Sẽ rà soát mức lương tối thiểu, lương cơ sở, chế độ phụ cấp (Ảnh minh họa)

Vấn đề cải cách tiền lương và bảo hiểm xã hội cũng được Bộ Nội vụ đề cập tại báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề và chất vấn. Theo Bộ Nội vụ, đây vấn đề lớn, tác động sâu rộng đến toàn xã hội, đòi hỏi phải nghiên cứu kỹ lưỡng, thận trọng trước khi trình cấp có thẩm quyền.

Bộ Nội vụ được giao chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành đánh giá toàn diện việc thực hiện Nghị quyết 27 về cải cách chính sách tiền lương và Nghị quyết 28 về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội.

Đối với chính sách tiền lương, các cơ quan sẽ rà soát một loạt nội dung đang tác động trực tiếp đến thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức và các nhóm đối tượng liên quan, gồm mức lương tối thiểu, mức lương cơ sở, hệ thống bảng lương, chế độ phụ cấp và các cơ chế tiền lương đặc thù.

Theo lộ trình, từ tháng 8 đến tháng 10/2026, Bộ Nội vụ cùng các thành viên Ban Chỉ đạo hoàn thiện dự thảo đề án. Dự thảo nghị quyết sẽ được hoàn thiện vào tháng 1/2027, trình Bộ Chính trị và Ban Bí thư vào tháng 2/2027, sau đó trình Ban Chấp hành Trung ương vào tháng 3/2027.

Đánh giá thực trạng thất nghiệp của thế hệ Gen Z

Một nội dung trọng tâm khác, Bộ trưởng lưu ý các đơn vị tập trung thực hiện Đề án Chiến lược quốc gia thu hút và trọng dụng nhân tài trong các ngành, lĩnh vực mũi nhọn, phục vụ phát triển đất nước nhanh, bền vững.

anh-man-hinh-2026-10-09-luc-115556.png
Tập trung thực hiện Đề án Chiến lược quốc gia thu hút và trọng dụng nhân tài.
﻿(Ảnh minh họa)

Trên cơ sở đó, hướng tới xây dựng hệ thống quản trị nhân tài quốc gia hiện đại, thống nhất, hiệu quả, có sức cạnh tranh quốc tế; hình thành đội ngũ nhân tài chất lượng cao, có cơ cấu hợp lý, đủ năng lực dẫn dắt giải quyết các bài toán lớn, góp phần thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ chiến lược của đất nước.

Theo Bộ trưởng Nội vụ, hiện nay nhân tài được nhắc đến không trùng với việc sử dụng lao động chất lượng cao. Tư duy về nhân tài không phải gắn với bằng cấp. Nhân tài là người thực sự giải quyết được những vấn đề lớn, vấn đề phức tạp trên các lĩnh vực.

Đáng chú ý, Bộ trưởng yêu cầu nghiên cứu, đánh giá thực trạng thất nghiệp của thanh niên, nhất là thế hệ Gen Z, đồng thời làm rõ tác động của trí tuệ nhân tạo đến thị trường lao động.

Cục Việc làm, Vụ Công tác thanh niên và Bình đẳng giới, Viện Khoa học Tổ chức nhà nước và Lao động cần phối hợp khảo sát, xây dựng số liệu, dự báo xu hướng, xác định nhóm lao động có nguy cơ bị ảnh hưởng và đề xuất giải pháp ứng phó phù hợp.

Xem thêm

#lương cơ sở #bảng lương #phụ cấp #công chức #cải cách tiền lương #bảo hiểm xã hội #Chính sách tiền lương #Bộ Nội vụ #Bộ Chính trị #Ban Bí thư #Trung ương #lao động #việc làm

Cùng chuyên mục

Hà Nội từ mùa Thu giải phóng đến tầm nhìn trăm năm

Hà Nội từ mùa Thu giải phóng đến tầm nhìn trăm năm

TPO - Trong kỷ nguyên mới, Hà Nội phải không ngừng nâng cao năng lực xây dựng và phát triển, để giá trị của Ngày Giải phóng tiếp tục được bồi đắp, giúp cho cuộc sống của Nhân dân ngày càng tốt đẹp và đóng góp xứng đáng cho đất nước. Trách nhiệm ấy đòi hỏi tầm nhìn dài hạn, quyết sách đúng đắn và hành động quyết liệt, hiệu quả ngay từ hôm nay.

Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh tiếp tục mưa lớn

Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh tiếp tục mưa lớn

TPO - Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh tiếp tục mưa tầm tã với lượng mưa có thể vượt 200mm/ngày. Sau một ngày giảm mưa, dự báo ngày và đêm nay (10/10), Huế và Đà Nẵng có mưa lớn trở lại với cường độ có thể vượt 150mm.

Người nghệ sĩ - chiến sĩ và hành trình sống đẹp từ âm nhạc

Người nghệ sĩ - chiến sĩ và hành trình sống đẹp từ âm nhạc

TPO - Đại úy QNCN Bùi Tuấn Ngọc không chỉ là ca sĩ, nhạc sĩ với những giai điệu hào hùng, mà còn là "sứ giả" trẻ bền bỉ nối dài tình hữu nghị qua những chuyến đi. Với anh, giải thưởng “Thanh niên sống đẹp” năm 2026 không phải là đích đến, mà là lời nhắc nhở về một hành trình cống hiến không ngừng nghỉ.

Thủ tướng đề nghị Chủ tịch Hun Sen tiếp tục quan tâm cộng đồng người gốc Việt, doanh nghiệp Việt tại Campuchia

Thủ tướng đề nghị Chủ tịch Hun Sen tiếp tục quan tâm cộng đồng người gốc Việt, doanh nghiệp Việt tại Campuchia

TPO - Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị Chủ tịch Đảng Nhân dân, Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen tiếp tục quan tâm, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho cộng đồng người gốc Việt, trong đó có vấn đề quốc tịch và giấy tờ pháp lý; quan tâm, chỉ đạo tạo thuận lợi cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp Việt Nam đang hoạt động tại Campuchia.

Việt Nam – Campuchia nhất trí chuyển sang hợp tác sản xuất và chế biến sâu

Việt Nam – Campuchia nhất trí chuyển sang hợp tác sản xuất và chế biến sâu

TPO - Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Campuchia Hun Manet nhất trí khuyến khích doanh nghiệp hai nước tăng cường hợp tác đầu tư, phát triển các chuỗi giá trị công nghiệp và nông sản xuyên biên giới, mở rộng công nghiệp chế biến, từng bước chuyển từ trao đổi thương mại truyền thống sang hợp tác đầu tư, sản xuất và chế biến sâu.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu giải quyết tận gốc nguồn gây ô nhiễm Bắc Hưng Hải

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu giải quyết tận gốc nguồn gây ô nhiễm Bắc Hưng Hải

TPO - Phát biểu tại Lễ khởi công Dự án nâng cấp, hiện đại hóa và cải thiện môi trường nước hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, việc khôi phục, bảo vệ và nâng cao chất lượng môi trường nước là nhiệm vụ cấp bách, cần giải quyết tận gốc các nguồn gây ô nhiễm, kiểm soát chặt chẽ các nguồn thải.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe