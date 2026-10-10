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Bí thư Ninh Bình thị sát ứng dụng công dân số, phát hiện nhiều chỉ tiêu vẫn nhập thủ công

Minh Đức

TPO - Ngày 9/10, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Trần Huy Tuấn cùng Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Đăng Quỳnh kiểm tra, khảo sát Trung tâm Giám sát, điều hành thông minh (IOC) và ứng dụng Công dân số NinhBinh-S. Qua kiểm tra cho thấy, nhiều chỉ tiêu vẫn nhập thủ công.

IOC được xây dựng để tích hợp, phân tích dữ liệu phục vụ chỉ đạo, điều hành theo thời gian thực với 7 kịch bản chuyên sâu về kinh tế - xã hội, dịch vụ công, thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW, y tế, giáo dục và đất đai.

Hệ thống hiện tích hợp khoảng 290 chỉ tiêu từ Hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh, 757 chỉ tiêu kinh tế - xã hội và 92 chỉ số thuộc Bộ chỉ số chỉ đạo, điều hành của tỉnh.

Sau 3 tháng xây dựng, vận hành thử nghiệm, IOC đã cơ bản hoàn thiện hệ thống kỹ thuật, quy chế vận hành, bộ chỉ số dữ liệu và bước đầu có người dùng thực tế.

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Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Trần Huy Tuấn cùng Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Đăng Quỳnh kiểm tra, khảo sát Trung tâm Giám sát, điều hành thông minh (IOC). Ảnh: Đức Lam.

Ứng dụng Công dân số NinhBinh-S hoạt động 24/7 trên iOS, Android, tích hợp các tiện ích về phản ánh, kiến nghị, dịch vụ công, giao thông, y tế, giáo dục, du lịch, văn hóa và dân sinh.

Đáng chú ý, chức năng phản ánh hiện trường cho phép người dân phản ánh 13 lĩnh vực. Các phản ánh được xử lý theo quy trình 9 bước, tối đa 7 ngày làm việc và công khai kết quả.

Ứng dụng đang được thử nghiệm tại 13 xã, phường. Đến 7h ngày 2/10, hơn 32.100 người đã cài đặt, đăng ký sử dụng; hệ thống tiếp nhận gần 100 phản ánh của người dân.

Phần lớn chỉ tiêu vẫn nhập thủ công

Qua khảo sát, lãnh đạo tỉnh chỉ ra một số hạn chế như phần lớn chỉ tiêu vẫn nhập thủ công, tỷ lệ đơn vị báo cáo đúng kỳ khoảng 73%; một số kịch bản mới dừng ở mức giám sát trực quan. Số người sử dụng NinhBinh-S còn thấp so với quy mô dân số khoảng 4,4 triệu người; nhân lực vận hành, phân tích dữ liệu chủ yếu kiêm nhiệm.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Trần Huy Tuấn ghi nhận nỗ lực của các đơn vị trong xây dựng IOC, đồng thời yêu cầu tiếp tục rà soát, chuẩn hóa dữ liệu, bảo đảm số liệu kinh tế - xã hội chính xác, cập nhật, tránh sử dụng dữ liệu cũ hoặc sai lệch.

Ông Tuấn yêu cầu làm rõ những khâu đã tự động hóa và những nội dung còn thực hiện thủ công để có giải pháp khắc phục; đồng thời cụ thể hóa cách tổ chức, điều hành đối với 7 kịch bản chuyên sâu.

Đối với NinhBinh-S, ông Trần Huy Tuấn yêu cầu kiểm tra thực chất mức độ cài đặt, sử dụng của người dân, nâng cao hiệu quả tiếp nhận, phân loại và xử lý phản ánh, kiến nghị. Tỉnh cũng định hướng nghiên cứu ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để tự động phân loại lĩnh vực phản ánh của người dân.

Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình yêu cầu các đơn vị tiếp thu ý kiến, tiếp tục hoàn thiện hệ thống và báo cáo bằng văn bản để Tỉnh ủy ban hành thông báo kết luận, làm cơ sở triển khai trong thời gian tới.

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#Trung tâm IOC #Công dân số NinhBinh-S #Hệ thống dữ liệu tỉnh Ninh Bình #Ứng dụng phản ánh hiện trường #Chuyển đổi số Ninh Bình

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