Tắm cùng nhóm bạn, nam thanh niên 17 tuổi gặp nạn dưới rạch

TPO - Sau nhiều giờ tìm kiếm, lực lượng cứu hộ TPHCM đã tìm thấy thi thể nam thanh niên 17 tuổi bị đuối nước khi tắm cùng nhóm bạn ở rạch Ông Bố.

Tối 9/10, lực lượng chức năng TPHCM tìm thấy thi thể nam thanh niên 17 tuổi bị đuối nước, mất tích khi tắm tại rạch Ông Bố, đoạn qua phường Bình Hòa, TPHCM.

Cảnh sát lặn tìm thi thể nạn nhân. Ảnh: X.Đ

Theo thông tin ban đầu, khoảng 16h cùng ngày, T.L.B.T. (17 tuổi, ngụ phường Bình Hòa) cùng một nhóm bạn đến tắm tại rạch Ông Bố, đoạn qua đường Vĩnh Phú 10.

Trong lúc tắm, T. không may bị đuối nước. Phát hiện bạn gặp nạn, những người đi cùng nhanh chóng lên bờ, hô hoán người lớn đến ứng cứu. Tuy nhiên, T. đã bị nước cuốn mất tích.

Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ (PC07, Công an TPHCM) điều động cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện đến hiện trường, tổ chức lặn tìm nạn nhân.

Đến khoảng 20h30 cùng ngày, lực lượng cứu hộ tìm thấy thi thể T. và bàn giao cho công an địa phương tiếp tục xử lý theo quy định.

Công an TPHCM phối hợp Công an phường Bình Hòa lấy lời khai những người liên quan, điều tra, làm rõ vụ việc.