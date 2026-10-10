Lần đầu tiên Hà Nội trình diễn pháo hoa trên mặt nước dịp kỷ niệm 10/10

TPO - Hà Nội sẽ trình diễn 200 quả pháo nổ nước trên mặt Hồ Tây, Hồ Hoàn Kiếm cùng hàng nghìn giàn hỏa thuật, bổ dung thêm thêm một điểm bắn pháo hoa tại Hồ Văn Quán để kỷ niệm 72 năm ngày Giải phóng Thủ đô 10/10.
TPO - Một trận lốc xoáy dữ dội quét qua thành phố Marsala và các khu vực lân cận trên đảo Sicily, Italy vào ngày 9/10, khiến hàng loạt ô tô bị lật, nhà cửa và trường học hư hại, ít nhất hai người bị thương.
TPO - Nhân dịp kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, nhiều công trình, địa danh biểu tượng và các tuyến phố tại Hà Nội được trang hoàng rực rỡ sắc cờ đỏ sao vàng, pa-nô, băng rôn và hoa tươi.
TPO - Để loại bỏ mỡ nội tạng hiệu quả và bền vững, cần tuân thủ 5 nguyên tắc vàng dựa trên dinh dưỡng, vận động và lối sống khoa học.
TPO - Nhà báo Lê Xuân Sơn - nguyên Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng Ban cố vấn cuộc thi - cho biết thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 có mặt bằng đồng đều, tự tin và dám thể hiện quan điểm riêng. Ông cho rằng Ban tổ chức, Ban giám khảo sẽ rất khó khăn để lựa chọn ra những gương mặt được đi vào vòng Chung kết toàn quốc.
TPO - Trước giờ tổng duyệt Chung khảo toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2026, 53 thí sinh gây chú ý với nhan sắc nổi bật và thần thái tự tin. Dàn người đẹp sẵn sàng bước vào đêm thi quan trọng, nơi mỗi màn xuất hiện đều có thể tạo dấu ấn riêng.
TPO - Lần thứ ba đảm nhận vai trò giám khảo của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh cho biết quy trình chấm thi của cuộc thi rất chuyên nghiệp, tỉ mỉ và khắt khe. Cô đánh giá cao chất lượng thí sinh năm nay và khẳng định tìm ra những cô gái xứng đáng để vào vòng chung kết toàn quốc.
TPO - Mưa lớn kéo dài tại thủ đô Santiago và các khu vực lân cận của Chile gây lũ lụt, sạt lở đất, cuốn trôi hàng trăm ô tô, khiến ít nhất 6 người bị thương và hơn 1.000 người phải sơ tán.
TPO - Bến xe Yên Sở được đưa vào khai thác đúng dịp 10/10 để bổ sung năng lực vận tải hành khách liên tỉnh, hạn chế tình trạng quá tải kéo dài tại cửa ngõ phía Nam Thủ đô.
TPO - Đếm ngược trước chung khảo toàn quốc cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026, các cô gái gấp rút tập luyện, ráp sân khấu để sẵn sàng tỏa sáng trong phòng thi quan trọng. Nhiều thí sinh tự tin, gần như làm chủ hoàn toàn sân khấu.
TPO - Từ công việc nạo vét cống rãnh, khơi thông cửa xả đến tự nghiên cứu, cải tiến máy móc, anh Phạm Thành Trung có hơn 13 năm gắn bó với hiện trường thoát nước của Hà Nội và được ghi nhận bằng danh hiệu “Công dân Thủ đô ưu tú” năm 2026.
TPO - Việc mở rộng mặt đường đoạn từ số 34 đến số 80 phố Ô Chợ Dừa bước đầu phát huy hiệu quả, giúp dòng phương tiện lưu thông thuận tiện hơn sau thời gian dài chịu cảnh thắt nút.
TPO - Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, diễn ra từ ngày 5 – 8/10, đã hoàn thành chương trình, thông qua nhiều nghị quyết, quy định, đề án quan trọng.
TPO - Chủ nhà hàng Cường Dê cho biết anh Nguyễn Văn Thắng chưa gửi lời xin lỗi chính thức tới quán dù đã nhiều lần đến nhà riêng ông Dương Văn Hưng xin gặp để bắt tay, xin lỗi sau vụ xô xát.
TPO - Chiếc trực thăng chở 7 người rơi xuống hồ Atitlan ở Guatemala ngày 8/10 khiến hai nạn nhân mất tích và lực lượng cứu hộ đang khẩn trương giải cứu năm người còn lại.
TPO - Tối 8/10, giám khảo Đỗ Mỹ Linh cùng Hoa hậu Việt Nam 2024 Hà Trúc Linh có mặt ở buổi sơ duyệt Chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026, lên tận sân khấu để "soi cận" vóc dáng, biểu cảm của thí sinh trước thềm đêm thi quan trọng diễn ra tối 10/10.
TPO - Trước giờ diễn ra đêm chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026, các thành viên ban tổ chức và ban giám khảo trải qua những giờ họp bàn căng thẳng, khẩn trương để chọn cô gái xuất sắc nhất tiếp tục bước vào chung kết.