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Hoa hậu

Căng thẳng chọn cô gái xuất sắc vào chung kết Hoa hậu Việt Nam

Duy Nam - Như Ý

TPO - Trước giờ diễn ra đêm chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026, các thành viên ban tổ chức và ban giám khảo trải qua những giờ họp bàn căng thẳng, khẩn trương để chọn cô gái xuất sắc nhất tiếp tục bước vào chung kết.

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Trước đêm chung khảo toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2026, ban tổ chức và ban giám khảo có những giờ họp bàn khẩn trương, xây dựng phương án lựa chọn những thí sinh vào chung kết. Bên cạnh kết quả các phần thi, những màn trình diễn đột phá trên sân khấu và sự tiến bộ của thí sinh cũng được tính đến.
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Theo phương án được ban tổ chức trao đổi tại cuộc họp, cả 53 thí sinh tham gia các phần thi áo dài và áo tắm trong đêm chung khảo. Từ hai phần thi này, ban giám khảo lựa chọn ra những thí sinh bước tiếp vào phần thi dạ hội. Sau đó, những gương mặt xuất sắc nhất sẽ giành quyền vào chung kết.
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Một trong những tình huống được ban tổ chức lưu ý là khả năng thí sinh có màn trình diễn đột phá trong đêm chung khảo, dù chưa thực sự nổi bật ở quá trình chuẩn bị.
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Thực tế ở những mùa thi trước cho thấy có thí sinh chưa gây được ấn tượng ở vòng sơ khảo hoặc chung khảo nhưng sau đó tiến bộ rõ rệt, thể hiện nổi bật và đạt thứ hạng cao tại chung kết.
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Vì vậy, ban giám khảo đánh giá thí sinh trong cả quá trình, từ nhan sắc đến năng lực trình diễn và khả năng ứng xử.
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Màn trình diễn thực tế, khả năng làm chủ sân khấu và sự thể hiện của từng thí sinh ảnh hưởng trực tiếp tới kết quả của ban giám khảo.
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Đạo diễn Lê Thiện Viễn, MC Trần Ngọc đưa ra những góc nhìn mới mẻ, hiện đại về 53 thí sinh. Với họ, thí sinh cần có sự hoàn thiện từ catwalk, phong thái, giao tiếp đến nói trước công chúng và tư duy phản biện.
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Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh chia sẻ: "Dàn thí sinh năm nay có chất lượng rất đồng đều, trong đó có những cô gái cao tới 1,8 m. Nhiều thí sinh có làn da đẹp, gương mặt khả ái. Tôi tin tưởng cuộc thi tìm được người chiến thắng xứng đáng".

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