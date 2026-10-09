Căng thẳng chọn cô gái xuất sắc vào chung kết Hoa hậu Việt Nam

TPO - Trước giờ diễn ra đêm chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026, các thành viên ban tổ chức và ban giám khảo trải qua những giờ họp bàn căng thẳng, khẩn trương để chọn cô gái xuất sắc nhất tiếp tục bước vào chung kết.
TPO - Tối 8/10, giám khảo Đỗ Mỹ Linh cùng Hoa hậu Việt Nam 2024 Hà Trúc Linh có mặt ở buổi sơ duyệt Chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026, lên tận sân khấu để "soi cận" vóc dáng, biểu cảm của thí sinh trước thềm đêm thi quan trọng diễn ra tối 10/10.
TPO - Ông Bùi Minh Thành - Chủ tịch Tập đoàn Hoàng Thành Group, Phó Trưởng ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2026 - bất ngờ về nhan sắc thí sinh tại vòng phỏng vấn kín. "Thí sinh tập luyện ngày đêm, chế độ ăn khắt khe nhưng vẫn đầy năng lượng, nhiệt huyết", ông Bùi Minh Thành nói.
TPO - Chỉ còn khoảng một tháng trước khi trao lại vương miện, Hoa hậu Hà Trúc Linh nói hành trình đã qua tại Hoa hậu Việt Nam là “sự đầu tư xứng đáng”, giúp cô tự tin và trưởng thành hơn.
TPO - Ráp sân khấu đến 1h sáng, 53 thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 tiếp tục có mặt từ 6h ngày 9/10, đội nắng tập luyện trước đêm chung khảo. Các cô gái chia sẻ dù mệt, họ vẫn động viên nhau hoàn thiện phần trình diễn.
TPO - Trong số 53 thí sinh của vòng chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026 có 3 cô gái đến từ Trường Đại học Vinh là Nguyễn Thị Sen, Nguyễn Diệu Chi và Nguyễn Thị Thảo. Từ những cô gái chưa từng bước lên sân khấu lớn, họ nỗ lực tập luyện để tự tin trình diễn trước hàng nghìn khán giả.
TPO - Từ những khối kết cấu góc cạnh, sân khấu chung khảo toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2026 được tạo dáng bằng các đường cong uyển chuyển, mang đến tổng thể mềm mại, thanh thoát. Sáng 9/10, một ngày trước chung khảo, công tác thi công, hoàn thiện sân khấu diễn ra khẩn trương.
TPO - Cận kề chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026, thí sinh tăng cường tập luyện, ráp sân khấu, thậm chí xuyên đêm đến 2h sáng.
TPO - Trước chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026 diễn ra ngày 10/10 tại Hải Phòng, 53 thí sinh bước vào vòng phỏng vấn kín với ban giám khảo. Bên cạnh những câu hỏi về bản thân, định hướng tương lai, các cô gái còn được thử thách kiến thức văn hóa, xã hội.
TPO - Trong ngày đầu ráp sân khấu, thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 đã gửi lời cảm ơn ban tổ chức, đội thi công đã làm việc ngày đêm để kịp tiến độ cho đêm chung khảo diễn ra tối 10/10.
TPO - Chiều 8/10, 53 thí sinh bước vào phần thi trực quan trước chung khảo toàn quốc cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026. Thí sinh để mặt mộc, tiến hành phỏng vấn kín với thành viên Ban tổ chức và Ban giám khảo. Buổi phỏng vấn kín diễn ra trong không khí cởi mở mà vẫn nghiêm túc và chuyên nghiệp.
TPO - Trong buổi đo nhân trắc học lần hai trước vòng Chung khảo, thí sinh Lisa Gouband cho biết cô tự tin nhất là khi để mặt mộc. Cô gái mang hai dòng máu Pháp - Việt Nam cho rằng vẻ đẹp không chỉ ở bề ngoài. Người phụ nữ đẹp nhất khi thể hiện vẻ đẹp tâm hồn, cô muốn mang thông điệp này đến với Hoa hậu Việt Nam 2026.
TPO - 53 thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 lần đầu cùng xuất hiện trước truyền thông tại họp báo chung khảo ở Hải Phòng. Sau gần hai tháng rèn luyện và trải nghiệm, các cô gái đã sẵn sàng bước vào chặng đua quyết định.
TPO - Trước vòng chung khảo toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2026, 53 thí sinh bước vào vòng phỏng vấn kín, chấm mặt mộc. Các cô gái đối diện trực tiếp ban giám khảo và trả lời những câu hỏi về bản thân, gia đình, hành trình tại nhà chung.
TPO - Tối 7/10, 53 thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 lần đầu ráp sân khấu chung khảo. Các cô gái choáng ngợp, bất ngờ trước độ hoành tráng của sân khấu và sự đầu tư kỹ lưỡng của ban tổ chức cho vòng thi quan trọng này.
TPO - Ca sĩ Will và nghệ sĩ Hoàng Rob, hai anh tài tỏa sáng tại Anh trai vượt ngàn chông gai mùa 2, sẽ góp mặt tại chung khảo Hoa hậu Việt Nam trong vai trò khách mời.
TPO - Đảm nhận vai trò Đại sứ Ngày Thanh toán số Việt Nam 2026, Á hậu Trần Ngọc Châu Anh mong muốn lan tỏa thói quen thanh toán số an toàn, tiện lợi đến giới trẻ thông qua mạng xã hội và các hoạt động trải nghiệm thực tế tại Sóng Festival.