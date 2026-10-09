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Hoa hậu

Sân khấu giữa Đồi Rồng của chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026

Ngọc Ánh - Trọng Tài

TPO - Từ những khối kết cấu góc cạnh, sân khấu chung khảo toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2026 được tạo dáng bằng các đường cong uyển chuyển, mang đến tổng thể mềm mại, thanh thoát. Sáng 9/10, một ngày trước chung khảo, công tác thi công, hoàn thiện sân khấu diễn ra khẩn trương.

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Sân khấu chung khảo toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2026 được dàn dựng với quy mô lớn tại Khu Du lịch Quốc tế Đồi Rồng (Hải Phòng), tạo không gian trình diễn chuyên nghiệp, hoành tráng cho 53 thí sinh đồng thời tôn vinh văn hóa truyền thống Việt Nam.
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Hoa hậu Việt Nam 2026 tiếp tục chọn sân khấu ngoài trời cho đêm chung khảo và chung kết tại Hải Phòng. Ban tổ chức mong muốn đón đông khán giả đến xem trực tiếp, đồng thời mang đến phần trình diễn hoành tráng, mãn nhãn mặc dù lựa chọn này đi cùng áp lực về thời tiết, an toàn và công tác tổ chức.
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Sân khấu năm nay lấy cảm hứng từ hoa sen vươn lên, bung nở đang dần được hoàn thiện ở quảng trường biển Khu Du lịch Quốc tế Đồi Rồng. Thiết kế gửi gắm vẻ đẹp thanh lịch, giàu sức sống và bản lĩnh của người phụ nữ Việt Nam.
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Sân khấu có quy mô gần 3.000 chỗ ngồi.
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Từ những khối kết cấu góc cạnh, sân khấu được tạo dáng bằng các đường cong uyển chuyển, mang đến tổng thể mềm mại, thanh thoát. Các lớp không gian mở rộng từ trung tâm sang hai bên, kết hợp màn hình LED cong và kết cấu giật lớp, gợi những cánh sen đang xòe nở.
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Sáng 9/10, gần 100 công nhân thi công gấp rút. Khu vực chỗ ngồi dần hoàn thiện.
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Hệ thống rào chắn được lắp đặt, bảo đảm an toàn và trải nghiệm thưởng thức nghệ thuật cho khán giả.
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Thời tiết sáng 9/10 khá thuận lợi cho việc thi công sân khấu.
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Theo ban tổ chức, ở đêm chung khảo toàn quốc, tất cả thí sinh đều là trung tâm, là trọng tâm và các phương án kỹ thuật của chúng tôi cũng phải đảm bảo tinh thần đồng đều với các bạn. "Chúng tôi mời ê-kíp tốt, tổng đạo diễn danh tiếng, có chuyên môn sâu rộng trong nghề để đồng hành, tư vấn, cố vấn và triển khai", ông Bùi Minh Thành - Chủ tịch tập đoàn Hoàng Thành Group, Phó Trưởng Ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026 - chia sẻ.
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Sân khấu Hoa hậu Việt Nam không đơn thuần là sân khấu biểu diễn nghệ thuật với một số tiết mục, đây là phần thi dành cho tất cả thí sinh. Chính vì thế, đòi hỏi về mặt kỹ thuật lớn hơn và có tính chất khác biệt so với sự kiện thông thường.
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Ngoài những công việc liên quan đến tổ chức trên sân khấu, công tác ghi hình phục vụ livestream hay phát sóng cũng được đầu tư kỹ lưỡng và tối đa. Mục tiêu là 53 thí sinh đều có những góc quay, góc hình đẹp nhất trên các nền tảng số trong buổi chung khảo.
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Với tầm cỡ quốc gia, hội trường kín không thể cho thấy được quy mô cuộc thi. Ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2026 muốn có sân khấu hoành tráng, mãn nhãn nhất.
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Hệ thống ghế ngồi thoải mái, thuận tiện cho khán giả.
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Các tuyến catwalk được bố trí theo nhiều hướng, giúp thí sinh đến gần khán giả hơn và người xem có thể theo dõi phần trình diễn từ nhiều góc độ. Cách sắp xếp này cũng tạo điều kiện để ê-kíp linh hoạt dàn dựng từng phần thi, giúp mỗi cô gái thể hiện cá tính, phong thái riêng.

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#Hoa hậu Việt Nam #sân khấu #Hải Phòng #chung khảo #văn hóa Việt #hoa sen #trang trí sân khấu

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