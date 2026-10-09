Thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 tập luyện đến 2h sáng

TPO - Cận kề chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026, thí sinh tăng cường tập luyện, ráp sân khấu, thậm chí xuyên đêm đến 2h sáng.
TPO - Sáng 8/10, 53 thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 trình diễn trước sự quan sát trực tiếp của các thành viên ban giám khảo. Sự tiến bộ của các cô gái được đánh giá, là cơ sở để giám khảo đưa ra những quyết định quan trọng trong đêm chung khảo ngày 10/10 tại Đồi Rồng, Hải Phòng.
TPO - Sân khấu chung khảo toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2026 được dàn dựng với quy mô lớn tại Khu Du lịch Quốc tế Đồi Rồng (Hải Phòng), tạo không gian trình diễn chuyên nghiệp, hoành tráng cho 53 thí sinh đồng thời tôn vinh văn hóa truyền thống Việt Nam.
TPO - Trước chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026 diễn ra ngày 10/10 tại Hải Phòng, 53 thí sinh bước vào vòng phỏng vấn kín với ban giám khảo. Bên cạnh những câu hỏi về bản thân, định hướng tương lai, các cô gái còn được thử thách kiến thức văn hóa, xã hội.
TPO - Trong ngày đầu ráp sân khấu, thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 đã gửi lời cảm ơn ban tổ chức, đội thi công đã làm việc ngày đêm để kịp tiến độ cho đêm chung khảo diễn ra tối 10/10.
TPO - Chiều 8/10, 53 thí sinh bước vào phần thi trực quan trước chung khảo toàn quốc cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026. Thí sinh để mặt mộc, tiến hành phỏng vấn kín với thành viên Ban tổ chức và Ban giám khảo. Buổi phỏng vấn kín diễn ra trong không khí cởi mở mà vẫn nghiêm túc và chuyên nghiệp.
TPO - Trong buổi đo nhân trắc học lần hai trước vòng Chung khảo, thí sinh Lisa Gouband cho biết cô tự tin nhất là khi để mặt mộc. Cô gái mang hai dòng máu Pháp - Việt Nam cho rằng vẻ đẹp không chỉ ở bề ngoài. Người phụ nữ đẹp nhất khi thể hiện vẻ đẹp tâm hồn, cô muốn mang thông điệp này đến với Hoa hậu Việt Nam 2026.
TPO - 53 thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 lần đầu cùng xuất hiện trước truyền thông tại họp báo chung khảo ở Hải Phòng. Sau gần hai tháng rèn luyện và trải nghiệm, các cô gái đã sẵn sàng bước vào chặng đua quyết định.
TPO - Trước vòng chung khảo toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2026, 53 thí sinh bước vào vòng phỏng vấn kín, chấm mặt mộc. Các cô gái đối diện trực tiếp ban giám khảo và trả lời những câu hỏi về bản thân, gia đình, hành trình tại nhà chung.
TPO - Tối 7/10, 53 thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 lần đầu ráp sân khấu chung khảo. Các cô gái choáng ngợp, bất ngờ trước độ hoành tráng của sân khấu và sự đầu tư kỹ lưỡng của ban tổ chức cho vòng thi quan trọng này.
TPO - Ca sĩ Will và nghệ sĩ Hoàng Rob, hai anh tài tỏa sáng tại Anh trai vượt ngàn chông gai mùa 2, sẽ góp mặt tại chung khảo Hoa hậu Việt Nam trong vai trò khách mời.
TPO - Đảm nhận vai trò Đại sứ Ngày Thanh toán số Việt Nam 2026, Á hậu Trần Ngọc Châu Anh mong muốn lan tỏa thói quen thanh toán số an toàn, tiện lợi đến giới trẻ thông qua mạng xã hội và các hoạt động trải nghiệm thực tế tại Sóng Festival.
TPO - NSƯT, Đại tá Đặng Thái Huyền, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh cùng các thành viên ban giám khảo có mặt tại buổi tập của 53 thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 ở Hải Phòng. Trước đêm chung khảo ngày 10/10, các giám khảo theo dõi, ghi chép phần thể hiện của các cô gái để có thêm cơ sở đánh giá.
TPO - Nhà báo Lê Xuân Sơn - nguyên Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng Ban cố vấn Hoa hậu Việt Nam 2026 - đánh giá thí sinh Hoa hậu Việt Nam có sự "lột xác" sau hai tháng ở nhà chung và trải nghiệm văn hóa nhiều vùng đất. "Những năm gần đây, chất lượng thí sinh về mặt tri thức, văn hóa tăng lên. Họ rất thông minh, linh hoạt khi trao đổi với ban tổ chức, giám khảo", nhà báo Lê Xuân Sơn nói.
TPO - Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2024 Trần Ngọc Châu Anh được chọn là Đại sứ Ngày Thanh toán số Việt Nam 2026. Người đẹp đồng hành với chuỗi hoạt động của chương trình, góp phần lan tỏa thói quen thanh toán số an toàn, hiện đại đến cộng đồng, đặc biệt là giới trẻ.
TPO - Tối 7/10, 53 thí sinh lần đầu làm quen sân khấu chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026 tại Khu du lịch Quốc tế Đồi Rồng, Hải Phòng. Các cô gái đã tập luyện đến khuya để ráp tuyến di chuyển và hoàn thiện phần trình diễn cho chung khảo dự kiến diễn ra ngày 10/10.
TPO - Với vai trò kết nối chương trình với cộng đồng và lan tỏa những trải nghiệm thanh toán số hiện đại đến gần hơn với người dùng trẻ, Á hậu Việt Nam 2024 Trần Ngọc Châu Anh đồng hành chuỗi sự kiện của Ngày Thanh toán số Việt Nam 2026.