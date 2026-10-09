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Hoa hậu

Thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 tập luyện đến 2h sáng

Nguyễn Hồng Vĩnh - Đỗ Quyên

TPO - Cận kề chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026, thí sinh tăng cường tập luyện, ráp sân khấu, thậm chí xuyên đêm đến 2h sáng.

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Sau nhiều ngày tập luyện trong phòng tập, tối 7/10, 53 cô gái lần đầu bước lên sân khấu chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026. Đây là lần đầu họ được làm quen trước khi thí sinh bước vào đêm thi 10/10.
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Sân khấu được dựng ngoài trời tại Khu du lịch Quốc tế Đồi Rồng có quy mô lớn, với chiều rộng khoảng 100 m và hệ thống màn LED rộng hơn 500 m². Không gian rộng lớn cùng hệ thống âm thanh, ánh sáng được đầu tư khiến nhiều thí sinh có cảm giác khác biệt rõ rệt so với những buổi tập trước đó.
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Trước khi ra sân khấu, thí sinh dành nhiều ngày tập luyện tại phòng tập để thuần thục động tác, đội hình và cách di chuyển. Ba phần trình diễn trong đêm chung khảo đều được chuẩn bị kỹ lưỡng, đòi hỏi các cô gái không chỉ nắm chắc kỹ thuật mà còn phải làm chủ sân khấu.
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Lần đầu đứng trước sân khấu quy mô lớn, nhiều thí sinh bày tỏ sự bất ngờ và hào hứng. Không ít người đẹp cho biết cảm giác khi tập trong phòng hoàn toàn khác khi bước ra sân khấu thực tế, bởi không gian rộng, hệ thống ánh sáng và khoảng cách giữa các vị trí đều đòi hỏi thí sinh phải điều chỉnh bước đi, đội hình và thần thái.
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Một số thí sinh chia sẻ dù có chút hồi hộp trong những phút đầu, cảm giác này nhanh chóng chuyển thành sự phấn khích khi được trực tiếp trải nghiệm sân khấu.
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“Lúc bước ra sân khấu, em khá choáng ngợp vì rộng và đẹp hơn tưởng tượng. Những ngày qua chúng em tập rất kỹ nên khi được đứng trên sân khấu thật, em càng ý thức phải tập trung và tự tin”, thí sinh Mai Thị Yến Nhi (SBD 076) chia sẻ.
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Thí sinh Lê Trần Bảo My (SBD 716): “Lúc đầu em hồi hộp vì lần đầu được đứng trên sân khấu lớn như vậy. Khi ánh sáng bật lên và nhìn thấy toàn bộ không gian, em thực sự choáng ngợp. Tuy nhiên, sau vài lượt tập, em bắt đầu cảm thấy tự tin hơn và cố gắng tập trung vào từng bước di chuyển, biểu cảm”.
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“Những ngày qua chúng em đã tập luyện nhiều trong phòng nên khi ra sân khấu thật, cảm giác hoàn toàn khác. Sân khấu hoành tráng, mọi thứ từ âm thanh, ánh sáng đến đội hình đều lớn hơn tưởng tượng. Em nghĩ đây là trải nghiệm đáng nhớ và giúp chúng em thêm sự tự tin trước chung khảo", thí sinh Bùi Minh Phương (SBD 082) nói.
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Biên đạo múa Khoa Nguyễn (ảnh trái) và đạo diễn sân khấu Trần Tú hỗ trợ thí sinh ghép sân khấu.
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Ê-kíp sản xuất đang chạy đua với thời gian để hoàn thiện những hạng mục cuối của sân khấu. Gần 100 công nhân được huy động làm việc xuyên ngày đêm, để hoàn thiện trước đêm chung khảo.
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Chia sẻ với PV Tiền Phong, anh Quang Việt - Giám đốc sản xuất - cho biết phần thô của sân khấu đã hoàn thiện khoảng 90%, trong khi hệ thống thiết bị đạt 100%. Riêng hệ thống âm thanh, ánh sáng được thi công trong vòng ba ngày.
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Việc tổ chức một sự kiện quy mô lớn ngoài trời phụ thuộc nhiều vào điều kiện thiên nhiên. Ban tổ chức phải đối mặt nhiều rủi ro, từ an ninh, an toàn đến các yêu cầu về biểu diễn, ghi hình và khả năng lan tỏa hình ảnh thí sinh, cuộc thi.
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Tuy nhiên với tầm cỡ một cuộc thi quốc gia, ban tổ chức lựa chọn sân khấu ngoài trời với mong muốn tạo nên không gian hoành tráng, mãn nhãn.
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Ông Bùi Minh Thành - Chủ tịch Tập đoàn Hoàng Thành Group, Phó Trưởng Ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2026 - cho biết sân khấu Hoa hậu Việt Nam không đơn thuần là sân khấu biểu diễn nghệ thuật với một số tiết mục, đây là phần thi dành cho tất cả thí sinh. Chính vì thế, đòi hỏi về mặt kỹ thuật lớn hơn và có tính chất khác biệt so với sự kiện thông thường.
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53 thí sinh đều là trung tâm của đêm chung khảo. Vì vậy, các phương án kỹ thuật phải được tính toán để đảm bảo sự đồng đều, giúp mỗi thí sinh có cơ hội thể hiện tốt nhất. Ban tổ chức cũng mời ê-kíp chuyên môn giàu kinh nghiệm, cùng tổng đạo diễn và các chuyên gia trong lĩnh vực để đồng hành, tư vấn và triển khai chương trình.

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#Sân khấu chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026 #chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026 #Hoa hậu Việt Nam 2026 #Khu du lịch Quốc tế Đồi Rồng #thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026

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