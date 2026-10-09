Sân khấu chung khảo Hoa hậu Việt Nam hoành tráng, tôn vinh văn hóa

TPO - Sân khấu chung khảo toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2026 được dàn dựng với quy mô lớn tại Khu Du lịch Quốc tế Đồi Rồng (Hải Phòng), tạo không gian trình diễn chuyên nghiệp, hoành tráng cho 53 thí sinh đồng thời tôn vinh văn hóa truyền thống Việt Nam.

Biên đạo múa Khoa Nguyễn (trái), đạo diễn Trần Tú làm việc với 53 thí sinh Hoa hậu Việt Nam tại sân khấu đêm chung khảo. Ảnh: Hồng Vĩnh.

Biên đạo múa Khoa Nguyễn, đạo diễn catwalk Ngọc Anh Nana làm việc xuyên đêm ngoài sân khấu với 53 thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026. Ảnh: Hồng Vĩnh.

Các thí sinh luyện tập trên sân khấu chung khảo. Ảnh: Hồng Vĩnh.

Chương trình tiếp cận nhiều thế hệ khán giả

Tổng đạo diễn Trần Tú cho biết sân khấu tốt hơn nhiều so với những gì anh hình dung ban đầu. Đạo diễn cho biết sân khấu thể hiện câu chuyện và ý nghĩa của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam thông qua những đường cong mềm mại được tạo nên từ các khối sắc nét, thô cứng.

“Sự đối lập này tạo nên tổng thể hài hòa, truyền tải hình ảnh người phụ nữ Việt Nam mềm mại, dịu dàng nhưng bản lĩnh”, anh cho biết.

Về công năng, đạo diễn kỳ vọng sân khấu có nhiều lối đi, tuyến di chuyển và mặt bằng đủ rộng để thí sinh có sự thể hiện đa dạng.

“Các bạn có thể phát huy kỹ năng catwalk, thể hiện màn vũ đạo được đội ngũ đạo diễn, biên đạo dàn dựng riêng. Không gian sân khấu rộng và quy mô giúp những phần trình diễn này được tối ưu”, Trần Tú nói.

Trong tổng thể Khu du lịch Quốc tế Đồi Rồng, sân khấu được đặt hướng ra cảnh quan tự nhiên. Đây có thể xem là một “sân khấu trong sân khấu”, khi không gian biểu diễn được kết nối với cảnh quan bên ngoài.

“Với mặt bằng rộng, nhiều góc nhìn và chiều sâu, sân khấu được thiết kế để đáp ứng các phần trình diễn, tối ưu công năng cho đội ngũ đạo diễn và biên đạo”, anh nói.

Trong câu chuyện của Hoa hậu Việt Nam 2026, Trần Tú dành nhiều tâm huyết cho yếu tố văn hóa. Đối với phần visual, ê-kíp lựa chọn các chất liệu được phát triển từ những nét vẽ tay, kết hợp chất liệu dân gian mang đậm dấu ấn văn hóa Việt Nam và có tính kể chuyện về các địa phương từ Bắc vào Nam.

Điểm dừng chân của vòng chung khảo là Hải Phòng, vì vậy hình ảnh thành phố Cảng cũng được đưa vào kịch bản.

Với vai trò tổng đạo diễn, Trần Tú quan tâm đến việc làm sao để chương trình tiếp cận nhiều thế hệ khán giả. “Hoa hậu Việt Nam không chỉ dành cho một nhóm tuổi nhất định mà cần tạo cảm giác gần gũi với khán giả từ trẻ đến lớn tuổi. Chương trình sẽ có hơi hướm trẻ hóa, hiện đại nhưng vẫn được xây dựng trên nền tảng đương đại kết hợp dân gian. Âm nhạc có sự đan xen giữa world music và những chất liệu truyền thống”, anh cho biết.

Visual, âm nhạc, vũ đạo và các màn trình diễn cũng được kết hợp để vừa mang hơi thở tuổi trẻ, vừa bảo đảm yếu tố kể chuyện văn hóa và tinh thần tự hào Việt Nam.

Choáng ngợp với độ hoành tráng

53 thí sinh tập luyện trên sân khấu. Ảnh: Hồng Vĩnh.

Có mặt tại sân khấu, biên đạo múa Khoa Nguyễn choáng ngợp với độ rộng lớn của sân khấu. Trong quá trình tập luyện, anh chủ động thiết kế nhịp biểu diễn linh hoạt hơn, để khi bước ra sân khấu lớn có thể ứng phó với không gian rộng.

“May mắn là các bạn đã thực hiện đúng những gì tôi hướng dẫn. Khi ra sân khấu, các bạn bắt nhịp khá tốt và không bị cuống trước sự thay đổi về không gian”, anh nói.

Khoa Nguyễn khẳng định với sân khấu hoành tráng, đêm chung khảo sẽ mang lại sự mãn nhãn cho khán giả. “Tôi và ê-kíp rất đầu tư cho các tiết mục đồng diễn. Thông thường, những màn trình diễn tập thể của thí sinh có thể mang lại sự tò mò và phấn khích cho khán giả hơn các phần thi cá nhân”, anh nói.

Dù mới tiếp xúc với 53 thí sinh trong khoảng thời gian ngắn, Khoa Nguyễn nhận thấy các thí sinh đều rất cố gắng. “Tôi kỳ vọng với sự phối hợp của cả ê-kíp, từ trang điểm, trang phục đến âm thanh, ánh sáng và các bộ phận liên quan, chương trình mang đến màn trình diễn mãn nhãn, giúp các thí sinh tự tin và tỏa sáng”, anh bày tỏ.

Biên đạo catwalk Ngọc Anh Nana cho biết sân khấu đêm chung khảo là sự thử thách với nhiều thí sinh, tuy nhiên cô không quá lo lắng bởi thí sinh tiếp thu thông tin rất nhanh. Với một vài thí sinh chưa có nhiều kinh nghiệm sân khấu vẫn sẽ có sự lo lắng nhất định. “Tôi cố gắng đồng hành để các bạn ổn định tâm lý, có thêm thời gian làm quen với quy mô và sự hoành tráng của sân khấu”, cô nói.

Ngọc Anh nhắn nhủ thí sinh giữ được sự bình tĩnh, dành nhiều thời gian nghỉ ngơi, ăn uống và chăm sóc bản thân để có thể tỏa sáng.